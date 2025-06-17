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Новак заявил о возрождении спроса на развитие АЭС
Новак заявил о возрождении спроса на развитие АЭС - РИА Новости, 17.06.2025
Новак заявил о возрождении спроса на развитие АЭС
Сейчас в мире наблюдается рост потребления всех видов энергоресурсов, в частности, происходит возрождение спроса на развитие атомных электростанций, заявил... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:19:00+03:00
2025-06-17T10:19:00+03:00
2025-06-17T10:19:00+03:00
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сейчас в мире наблюдается рост потребления всех видов энергоресурсов, в частности, происходит возрождение спроса на развитие атомных электростанций, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ. "Мы является свидетелем трансформации энергетического рынка, где на фоне ускорения энергопотребления ускоренный рост наблюдается по всем видам энергоресурсов, как традиционных - нефть, газ, уголь, так и ВИЭ. Наблюдается ренессанс спроса на развитие АЭС", - сказал он. Ключевыми драйверами стали рост населения в развивающихся странах и обширное развитие систем обработки данных, и все это на фоне внедрения искусственного интеллекта, отметил Новак. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак заявил о возрождении спроса на развитие АЭС
Новак заявил, что в мире наблюдается рост потребления всех видов энергоресурсов