https://ria.ru/20250617/novak-2023275320.html

Новак заявил о возрождении спроса на развитие АЭС

Новак заявил о возрождении спроса на развитие АЭС - РИА Новости, 17.06.2025

Новак заявил о возрождении спроса на развитие АЭС

Сейчас в мире наблюдается рост потребления всех видов энергоресурсов, в частности, происходит возрождение спроса на развитие атомных электростанций, заявил... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:19:00+03:00

2025-06-17T10:19:00+03:00

2025-06-17T10:19:00+03:00

экономика

россия

александр новак

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сейчас в мире наблюдается рост потребления всех видов энергоресурсов, в частности, происходит возрождение спроса на развитие атомных электростанций, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ. "Мы является свидетелем трансформации энергетического рынка, где на фоне ускорения энергопотребления ускоренный рост наблюдается по всем видам энергоресурсов, как традиционных - нефть, газ, уголь, так и ВИЭ. Наблюдается ренессанс спроса на развитие АЭС", - сказал он. Ключевыми драйверами стали рост населения в развивающихся странах и обширное развитие систем обработки данных, и все это на фоне внедрения искусственного интеллекта, отметил Новак. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250614/kazahstan-2022831818.html

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экономика, россия, александр новак