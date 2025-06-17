https://ria.ru/20250617/novak-2023274967.html

Новак рассказал об инвестициях в мировой энергопереход

Новак рассказал об инвестициях в мировой энергопереход - РИА Новости, 17.06.2025

Новак рассказал об инвестициях в мировой энергопереход

Суммарно в мировой энергопереход вложено лишь 37% необходимых инвестиций, для достижения целей углеродной нейтральности и нулевого уровня выбросов они должны... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:16:00+03:00

2025-06-17T10:16:00+03:00

2025-06-17T10:16:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Суммарно в мировой энергопереход вложено лишь 37% необходимых инвестиций, для достижения целей углеродной нейтральности и нулевого уровня выбросов они должны составлять в 2025-2030 годах в среднем 5,6 триллиона долларов в год, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Посмотрите, что мы с вами видим сегодня? Агрессивная политика достижения углеродной нейтральности в ущерб экономической эффективности и тренд на глобальное замещение возобновляемыми источниками энергии традиционных источников постепенно смещается в более прагматичное русло", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии Петербургского международного экономического форума. Многие страны, по его словам, адаптируют свою энергетическую политику в сторону экономически сбалансированного подхода в выборе источников энергии. По данным ежегодного отчета BloombergNEF, глобальные инвестиции в энергопереход в 2024 году выросли на 11%, впервые превысив 2 триллиона долларов, отметил вице-премьер. "Однако темпы роста оказались ниже, чем в предыдущие три года, когда инвестиции росли на 24–29% в год. Таким образом, для достижения целей углеродной нейтральности и нулевого уровня выбросов к середине века глобальные инвестиции в энергопереход в период 2025-2030 годов должны составлять в среднем 5,6 триллиона долларов в год", - указал он. "Несмотря на шестикратный рост инвестиций в энергопереход за последние 10 лет, их текущий уровень составляет лишь 37% от необходимого для достижения углеродной нейтральности", - добавил Новак. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/novak-2023273775.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак