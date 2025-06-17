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Новак оценил эффективность сделки ОПЕК+ - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
10:12 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/novak-2023273937.html
Новак оценил эффективность сделки ОПЕК+
Новак оценил эффективность сделки ОПЕК+ - РИА Новости, 17.06.2025
Новак оценил эффективность сделки ОПЕК+
Сделка ОПЕК+ обеспечивает максимальную эффективность нефтедобычи и доходов России при росте санкционного давления и эскалации на Ближнем Востоке, заявил... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:12:00+03:00
2025-06-17T10:12:00+03:00
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экономика
цены на нефть
россия
ближний восток
александр новак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сделка ОПЕК+ обеспечивает максимальную эффективность нефтедобычи и доходов России при росте санкционного давления и эскалации на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ. "Радикальное изменение внешнеэкономической среды (имею в виду нарастающее санкционное давление, нестабильную геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, а также высокую волатильность на мировом нефтяном рынке) подтверждает, что действующий механизм реализации соглашения – наиболее эффективный инструмент. Он обеспечивает максимальную эффективность добычи нефти и доходов государства", - сказал Новак. Он добавил, что, таким образом, ОПЕК+ играет и продолжит играть координирующую роль на рынке, как это и было на протяжении последних пяти лет. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/novak-2023273775.html
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экономика, цены на нефть, россия, ближний восток, александр новак, опек
ПМЭФ — 2025, Экономика, Цены на нефть, Россия, Ближний Восток, Александр Новак, ОПЕК
Новак оценил эффективность сделки ОПЕК+

Новак: сделка ОПЕК+ обеспечивает максимальную эффективность нефтедобычи

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сделка ОПЕК+ обеспечивает максимальную эффективность нефтедобычи и доходов России при росте санкционного давления и эскалации на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ.
«
"Радикальное изменение внешнеэкономической среды (имею в виду нарастающее санкционное давление, нестабильную геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, а также высокую волатильность на мировом нефтяном рынке) подтверждает, что действующий механизм реализации соглашения – наиболее эффективный инструмент. Он обеспечивает максимальную эффективность добычи нефти и доходов государства", - сказал Новак.
Он добавил, что, таким образом, ОПЕК+ играет и продолжит играть координирующую роль на рынке, как это и было на протяжении последних пяти лет.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Миру нужны новые объемы нефти, заявил Новак
10:11
 
ПМЭФ — 2025ЭкономикаЦены на нефтьРоссияБлижний ВостокАлександр НовакОПЕК
 
 
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