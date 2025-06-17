https://ria.ru/20250617/novak-2023273937.html

Новак оценил эффективность сделки ОПЕК+

Новак оценил эффективность сделки ОПЕК+ - РИА Новости, 17.06.2025

Новак оценил эффективность сделки ОПЕК+

Сделка ОПЕК+ обеспечивает максимальную эффективность нефтедобычи и доходов России при росте санкционного давления и эскалации на Ближнем Востоке, заявил... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:12:00+03:00

2025-06-17T10:12:00+03:00

2025-06-17T10:12:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сделка ОПЕК+ обеспечивает максимальную эффективность нефтедобычи и доходов России при росте санкционного давления и эскалации на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ. "Радикальное изменение внешнеэкономической среды (имею в виду нарастающее санкционное давление, нестабильную геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, а также высокую волатильность на мировом нефтяном рынке) подтверждает, что действующий механизм реализации соглашения – наиболее эффективный инструмент. Он обеспечивает максимальную эффективность добычи нефти и доходов государства", - сказал Новак. Он добавил, что, таким образом, ОПЕК+ играет и продолжит играть координирующую роль на рынке, как это и было на протяжении последних пяти лет. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, россия, ближний восток, александр новак, опек