https://ria.ru/20250617/novak-2023273775.html
Миру нужны новые объемы нефти, заявил Новак
Миру нужны новые объемы нефти, заявил Новак - РИА Новости, 17.06.2025
Миру нужны новые объемы нефти, заявил Новак
Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя в преддверии ПМЭФ необходимость менять решение ОПЕК+ об ускорении роста нефтедобычи в условиях низких цен, заявил,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:11:00+03:00
2025-06-17T10:11:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя в преддверии ПМЭФ необходимость менять решение ОПЕК+ об ускорении роста нефтедобычи в условиях низких цен, заявил, что миру нужны новые объемы сырья, но альянс готов гибко отвечать на изменения. "Исторически, доступные цены провоцируют дополнительный спрос на нефть при сохраняющейся глобальной топливной конкуренции. И в целом в мире наблюдается потребность в дополнительных объемах сырья. Мы полагаем, что ОПЕК объективно оценивает ситуацию касательно перспектив мирового спроса на нефть, и высоко оцениваем компетентность экспертов из ОПЕК", - сказал он в интервью газете "Ведомости". Что касается вопроса корректировки решения о наращивании добычи, Новак отметил, что страны ОПЕК+ находятся в постоянном контакте, отслеживают ситуацию на рынке и "готовы гибко и оперативно реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры". По его словам, при необходимости параметры сделки альянс может менять и в будущем, чтобы обеспечить оптимальное соотношение спроса и предложения. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, александр новак, опек
Экономика, Россия, Александр Новак, ОПЕК
Миру нужны новые объемы нефти, заявил Новак
Новак: ОПЕК+ готова гибко реагировать на изменения цен на нефть