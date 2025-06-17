https://ria.ru/20250617/novak-2023272883.html

Новак рассказал о важности накопления Фонда национального благосостояния

Новак рассказал о важности накопления Фонда национального благосостояния - РИА Новости, 17.06.2025

Новак рассказал о важности накопления Фонда национального благосостояния

Фонд национального благосостояния (ФНБ) важно продолжать накапливать, он позволяет реализовывать социальные проекты и содействует развитию промышленности и... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:07:00+03:00

2025-06-17T10:07:00+03:00

2025-06-17T10:07:00+03:00

экономика

россия

александр новак

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Фонд национального благосостояния (ФНБ) важно продолжать накапливать, он позволяет реализовывать социальные проекты и содействует развитию промышленности и инфраструктуры России, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ. "Что касается ФНБ, то, безусловно, важно продолжать его накапливать. Фонд позволяет не только реализовывать социальные проекты и поддерживать благосостояние граждан, но и содействует развитию промышленности и инфраструктуры России", - сказал Новак на вопрос о том, считает ли он важным продолжать накапливать ФНБ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/gusakov-2023074421.html

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экономика, россия, александр новак