https://ria.ru/20250617/novak-2023272727.html
Цены на нефть не устраивают большинство производителей, заявил Новак
Цены на нефть не устраивают большинство производителей, заявил Новак - РИА Новости, 17.06.2025
Цены на нефть не устраивают большинство производителей, заявил Новак
Мировые цены на нефть не устраивают большинство главных производителей, поэтому они вырастут по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков", заявил вице-премьер РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:06:00+03:00
2025-06-17T10:06:00+03:00
2025-06-17T10:06:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149170/37/1491703780_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_b9604c4b66aadb69f46d416000ed6300.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть не устраивают большинство главных производителей, поэтому они вырастут по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков", заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ. "Текущие мировые цены на нефть являются краткосрочным следствием сложившейся рыночной конъюнктуры с учетом усиления фактора торговых войн и геополитической напряженности и не устраивают большинство ключевых производителей нефти. Поэтому цены на нефть будут корректироваться по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков" и примут восходящую динамику", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250616/gusakov-2023074421.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149170/37/1491703780_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_7b7a2c6af276914a728eaec8511b2b61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, александр новак
ПМЭФ — 2025, Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак
Цены на нефть не устраивают большинство производителей, заявил Новак
Новак: цены на нефть вырастут по мере нивелирования эффекта рыночных шоков