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Цены на нефть не устраивают большинство производителей, заявил Новак - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
10:06 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/novak-2023272727.html
Цены на нефть не устраивают большинство производителей, заявил Новак
Цены на нефть не устраивают большинство производителей, заявил Новак - РИА Новости, 17.06.2025
Цены на нефть не устраивают большинство производителей, заявил Новак
Мировые цены на нефть не устраивают большинство главных производителей, поэтому они вырастут по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков", заявил вице-премьер РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:06:00+03:00
2025-06-17T10:06:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть не устраивают большинство главных производителей, поэтому они вырастут по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков", заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ. "Текущие мировые цены на нефть являются краткосрочным следствием сложившейся рыночной конъюнктуры с учетом усиления фактора торговых войн и геополитической напряженности и не устраивают большинство ключевых производителей нефти. Поэтому цены на нефть будут корректироваться по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков" и примут восходящую динамику", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак
ПМЭФ — 2025, Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак
Цены на нефть не устраивают большинство производителей, заявил Новак

Новак: цены на нефть вырастут по мере нивелирования эффекта рыночных шоков

© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Добыча нефти. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть не устраивают большинство главных производителей, поэтому они вырастут по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков", заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ.
"Текущие мировые цены на нефть являются краткосрочным следствием сложившейся рыночной конъюнктуры с учетом усиления фактора торговых войн и геополитической напряженности и не устраивают большинство ключевых производителей нефти. Поэтому цены на нефть будут корректироваться по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков" и примут восходящую динамику", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлександр Новак
 
 
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