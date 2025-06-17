https://ria.ru/20250617/novak-2023272727.html

Цены на нефть не устраивают большинство производителей, заявил Новак

Цены на нефть не устраивают большинство производителей, заявил Новак - РИА Новости, 17.06.2025

Цены на нефть не устраивают большинство производителей, заявил Новак

Мировые цены на нефть не устраивают большинство главных производителей, поэтому они вырастут по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков", заявил вице-премьер РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:06:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть не устраивают большинство главных производителей, поэтому они вырастут по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков", заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ. "Текущие мировые цены на нефть являются краткосрочным следствием сложившейся рыночной конъюнктуры с учетом усиления фактора торговых войн и геополитической напряженности и не устраивают большинство ключевых производителей нефти. Поэтому цены на нефть будут корректироваться по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков" и примут восходящую динамику", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, россия, александр новак