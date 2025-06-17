Рейтинг@Mail.ru
Проект "Сила Сибири — 2" сохраняет актуальность, заявил Новак - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 17.06.2025 (обновлено: 10:06 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/novak-2023272409.html
Проект "Сила Сибири — 2" сохраняет актуальность, заявил Новак
Проект "Сила Сибири — 2" сохраняет актуальность, заявил Новак - РИА Новости, 17.06.2025
Проект "Сила Сибири — 2" сохраняет актуальность, заявил Новак
Проект газопровода из России в Китай "Сила Сибири 2" сохраняет свою актуальность в условиях прогнозного роста спроса на газ в Китае до 2050 года, сообщил... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:05:00+03:00
2025-06-17T10:06:00+03:00
экономика
китай
россия
западная сибирь
александр новак
международное энергетическое агентство
сила сибири — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976731341_0:67:3006:1758_1920x0_80_0_0_688bd302543e33af0a29d79bbef966f4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Проект газопровода из России в Китай "Сила Сибири 2" сохраняет свою актуальность в условиях прогнозного роста спроса на газ в Китае до 2050 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Китай – один из крупнейших потребителей энергоресурсов в мире, и его быстрое экономическое развитие, рост промышленности и урбанизация способствуют постоянному увеличению спроса на энергию", – сказал Новак в интервью изданию "Ведомости" в преддверии Петербургского международного экономического форума. Особенно заметна растущая роль природного газа, который используется как более экологически чистая альтернатива углю, продолжил он. В 2024 году спрос на газ в Китае составил около 430 миллиардов кубометров по сравнению с 373 миллиардами кубометров в 2021 году, то есть увеличился на 15%, указал Новак. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, в сценарии действующих политик Китай будет увеличивать потребление газа в течение всего прогнозного периода, до 2050 года, отметил вице-премьер. К этому времени, как ожидается, спрос на газ в Китае увеличится более чем на 30% относительно 2023 года, добавил он. "Россия, являющаяся лидером по объемам запасов природного газа – сейчас это 63,4 триллиона кубометров, – остается одним из главных поставщиков данного топлива в Китай. В этой связи, бесспорно, проект "Сила Сибири 2" сохраняет свою актуальность", – сказал Новак. По словам вице-премьера, более детальная информация непосредственно по самому проекту является предметом коммерческих переговоров. Газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20241006/sila_sibiri_2-1976583150.html
https://ria.ru/20241225/novak-1991187441.html
китай
россия
западная сибирь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976731341_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_aeef9591e3f724ef188cbaf24d496be7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, западная сибирь, александр новак, международное энергетическое агентство, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Россия, Западная Сибирь, Александр Новак, Международное энергетическое агентство, Сила Сибири — 2
Проект "Сила Сибири — 2" сохраняет актуальность, заявил Новак

Новак: проект газопровода "Сила Сибири — 2" в Китай сохраняет актуальность

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Александр Новак . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Проект газопровода из России в Китай "Сила Сибири 2" сохраняет свою актуальность в условиях прогнозного роста спроса на газ в Китае до 2050 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Китай – один из крупнейших потребителей энергоресурсов в мире, и его быстрое экономическое развитие, рост промышленности и урбанизация способствуют постоянному увеличению спроса на энергию", – сказал Новак в интервью изданию "Ведомости" в преддверии Петербургского международного экономического форума.
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Эксперт отметила сложносочиненный характер переговоров по "Силе Сибири — 2"
6 октября 2024, 07:18
Особенно заметна растущая роль природного газа, который используется как более экологически чистая альтернатива углю, продолжил он. В 2024 году спрос на газ в Китае составил около 430 миллиардов кубометров по сравнению с 373 миллиардами кубометров в 2021 году, то есть увеличился на 15%, указал Новак.
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, в сценарии действующих политик Китай будет увеличивать потребление газа в течение всего прогнозного периода, до 2050 года, отметил вице-премьер. К этому времени, как ожидается, спрос на газ в Китае увеличится более чем на 30% относительно 2023 года, добавил он.
"Россия, являющаяся лидером по объемам запасов природного газа – сейчас это 63,4 триллиона кубометров, – остается одним из главных поставщиков данного топлива в Китай. В этой связи, бесспорно, проект "Сила Сибири 2" сохраняет свою актуальность", – сказал Новак.
По словам вице-премьера, более детальная информация непосредственно по самому проекту является предметом коммерческих переговоров.
Газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вице-премьер РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Новак рассказал о реализации проекта газопровода в Китай через Казахстан
25 декабря 2024, 11:37
 
ЭкономикаКитайРоссияЗападная СибирьАлександр НовакМеждународное энергетическое агентствоСила Сибири — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала