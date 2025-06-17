https://ria.ru/20250617/novak-2023272409.html

Проект "Сила Сибири — 2" сохраняет актуальность, заявил Новак

Проект "Сила Сибири — 2" сохраняет актуальность, заявил Новак - РИА Новости, 17.06.2025

Проект "Сила Сибири — 2" сохраняет актуальность, заявил Новак

Проект газопровода из России в Китай "Сила Сибири 2" сохраняет свою актуальность в условиях прогнозного роста спроса на газ в Китае до 2050 года, сообщил... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:05:00+03:00

2025-06-17T10:05:00+03:00

2025-06-17T10:06:00+03:00

экономика

китай

россия

западная сибирь

александр новак

международное энергетическое агентство

сила сибири — 2

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Проект газопровода из России в Китай "Сила Сибири 2" сохраняет свою актуальность в условиях прогнозного роста спроса на газ в Китае до 2050 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Китай – один из крупнейших потребителей энергоресурсов в мире, и его быстрое экономическое развитие, рост промышленности и урбанизация способствуют постоянному увеличению спроса на энергию", – сказал Новак в интервью изданию "Ведомости" в преддверии Петербургского международного экономического форума. Особенно заметна растущая роль природного газа, который используется как более экологически чистая альтернатива углю, продолжил он. В 2024 году спрос на газ в Китае составил около 430 миллиардов кубометров по сравнению с 373 миллиардами кубометров в 2021 году, то есть увеличился на 15%, указал Новак. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, в сценарии действующих политик Китай будет увеличивать потребление газа в течение всего прогнозного периода, до 2050 года, отметил вице-премьер. К этому времени, как ожидается, спрос на газ в Китае увеличится более чем на 30% относительно 2023 года, добавил он. "Россия, являющаяся лидером по объемам запасов природного газа – сейчас это 63,4 триллиона кубометров, – остается одним из главных поставщиков данного топлива в Китай. В этой связи, бесспорно, проект "Сила Сибири 2" сохраняет свою актуальность", – сказал Новак. По словам вице-премьера, более детальная информация непосредственно по самому проекту является предметом коммерческих переговоров. Газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20241006/sila_sibiri_2-1976583150.html

https://ria.ru/20241225/novak-1991187441.html

китай

россия

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экономика, китай, россия, западная сибирь, александр новак, международное энергетическое агентство, сила сибири — 2