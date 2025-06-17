https://ria.ru/20250617/novak-2023272098.html

Новак заявил о постепенном охлаждении российской экономики

Новак заявил о постепенном охлаждении российской экономики - РИА Новости, 17.06.2025

Новак заявил о постепенном охлаждении российской экономики

Постепенное охлаждение российской экономики уже происходит, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:04:00+03:00

2025-06-17T10:04:00+03:00

2025-06-17T13:10:00+03:00

пмэф — 2025

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александр новак

максим решетников

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Постепенное охлаждение российской экономики уже происходит, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ."По нашим оценкам, постепенное, правильное охлаждение экономики уже происходит. Граждане со временем будут выходить из депозитов и рассматривать возможность диверсификации накоплений", — сказал он.В понедельник вице-премьер провел совещание, посвященное экономической ситуации. На нем глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что министерство пока сохраняет прогноз по инфляции на этот год на уровне 7,6 процента. При этом возможна его корректировка до уровня ниже семи процентов при сохранении нынешней динамики. Что касается ВВП, то в январе — апреле он вырос на полтора процента в годовом выражении. По итогам 2025-го ожидается его прирост на уровне 2,5 процента. Еще в начале февраля Новак говорил о ситуации в экономике страны с точки зрения управляемого охлаждения, когда необходимо найти баланс между обеспечением роста и замедлением инфляции. Позднее он указывал, что общая цель правительства и Центробанка — не допустить переохлаждения экономики в краткосрочной перспективе, а ключевая задача кабмина —обеспечить управляемое снятие перегрева в отраслях. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250614/rossija-2022759909.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак, максим решетников, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)