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Новак заявил о постепенном охлаждении российской экономики - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
10:04 17.06.2025 (обновлено: 13:10 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/novak-2023272098.html
Новак заявил о постепенном охлаждении российской экономики
Новак заявил о постепенном охлаждении российской экономики - РИА Новости, 17.06.2025
Новак заявил о постепенном охлаждении российской экономики
Постепенное охлаждение российской экономики уже происходит, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:04:00+03:00
2025-06-17T13:10:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Постепенное охлаждение российской экономики уже происходит, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ."По нашим оценкам, постепенное, правильное охлаждение экономики уже происходит. Граждане со временем будут выходить из депозитов и рассматривать возможность диверсификации накоплений", — сказал он.В понедельник вице-премьер провел совещание, посвященное экономической ситуации. На нем глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что министерство пока сохраняет прогноз по инфляции на этот год на уровне 7,6 процента. При этом возможна его корректировка до уровня ниже семи процентов при сохранении нынешней динамики. Что касается ВВП, то в январе — апреле он вырос на полтора процента в годовом выражении. По итогам 2025-го ожидается его прирост на уровне 2,5 процента. Еще в начале февраля Новак говорил о ситуации в экономике страны с точки зрения управляемого охлаждения, когда необходимо найти баланс между обеспечением роста и замедлением инфляции. Позднее он указывал, что общая цель правительства и Центробанка — не допустить переохлаждения экономики в краткосрочной перспективе, а ключевая задача кабмина —обеспечить управляемое снятие перегрева в отраслях. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250614/rossija-2022759909.html
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экономика, россия, александр новак, максим решетников, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, Александр Новак, Максим Решетников, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Новак заявил о постепенном охлаждении российской экономики

Новак заявил о постепенном и правильном охлаждении российской экономики

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр энергетики Александр Новак
Министр энергетики Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр энергетики Александр Новак. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Постепенное охлаждение российской экономики уже происходит, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ.
"По нашим оценкам, постепенное, правильное охлаждение экономики уже происходит. Граждане со временем будут выходить из депозитов и рассматривать возможность диверсификации накоплений", — сказал он.
В понедельник вице-премьер провел совещание, посвященное экономической ситуации. На нем глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что министерство пока сохраняет прогноз по инфляции на этот год на уровне 7,6 процента. При этом возможна его корректировка до уровня ниже семи процентов при сохранении нынешней динамики.
Что касается ВВП, то в январе — апреле он вырос на полтора процента в годовом выражении. По итогам 2025-го ожидается его прирост на уровне 2,5 процента.
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Еще в начале февраля Новак говорил о ситуации в экономике страны с точки зрения управляемого охлаждения, когда необходимо найти баланс между обеспечением роста и замедлением инфляции.
Позднее он указывал, что общая цель правительства и Центробанка — не допустить переохлаждения экономики в краткосрочной перспективе, а ключевая задача кабмина —обеспечить управляемое снятие перегрева в отраслях.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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