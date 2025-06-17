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"Норникель" оценил инвестиции в медный завод в Китае в $1 миллиард - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
00:43 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/nornikel-2023229802.html
"Норникель" оценил инвестиции в медный завод в Китае в $1 миллиард
"Норникель" оценил инвестиции в медный завод в Китае в $1 миллиард - РИА Новости, 17.06.2025
"Норникель" оценил инвестиции в медный завод в Китае в $1 миллиард
Инвестиции "Норникеля" в медный завод мощностью 450 тысяч тонн в портовом городе Фанчэнган в Китае оцениваются в 05-1 миллиарда долларов, сообщается в журнале... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T00:43:00+03:00
2025-06-17T00:43:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
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россия
кольский полуостров
владимир потанин
норильский никель
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Инвестиции "Норникеля" в медный завод мощностью 450 тысяч тонн в портовом городе Фанчэнган в Китае оцениваются в 05-1 миллиарда долларов, сообщается в журнале "Росконгресса" к ПМЭФ-2025. Запуск медного завода "Норникеля" мощностью 450 тысяч тонн в китайском портовом городе Фанчэнган планируется в 2027 году, инвестиции оцениваются в 0,5-1 миллиарда долларов, говорится в сообщении. В марте президент компании Владимир Потанин сообщал, что договоренности "Норникеля" с китайскими партнерами о создании совместного предприятия (СП) по производству меди возможны в ближайшие месяцы. В феврале старший вице-президент – руководитель блока стратегии и развития бизнеса "Норникеля" Сергей Дубовицкий рассказал, что компания ведет активные переговоры с китайскими партнерами о создании совместного производства меди в Китае, инвестиции в проект заложены в финансовые планы на 2025-2026 годы. В декабре прошлого года Потанин в интервью телеканалу РБК указывал, что компания скорректировала свою стратегию с учетом интересов государства для кооперации с китайскими партнерами, в частности для совместного производства. В апреле "Норникель" сообщал о планах перенести Медный завод из России в Китай из-за санкционного давления. ГМК "Норильский никель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший поставщик палладия и никеля и один из крупнейших - платины и меди. Основные производственные подразделения расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250403/pmef-2009064610.html
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экономика, китай, россия, кольский полуостров, владимир потанин, норильский никель, рбк (медиагруппа)
ПМЭФ — 2025, Экономика, Китай, Россия, Кольский полуостров, Владимир Потанин, Норильский никель, РБК (медиагруппа)
"Норникель" оценил инвестиции в медный завод в Китае в $1 миллиард

Инвестиции "Норникеля" в медный завод в Фанчэнган оцениваются в $1 миллиард

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Норникель"
Логотип компании Норникель - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Инвестиции "Норникеля" в медный завод мощностью 450 тысяч тонн в портовом городе Фанчэнган в Китае оцениваются в 05-1 миллиарда долларов, сообщается в журнале "Росконгресса" к ПМЭФ-2025.
Запуск медного завода "Норникеля" мощностью 450 тысяч тонн в китайском портовом городе Фанчэнган планируется в 2027 году, инвестиции оцениваются в 0,5-1 миллиарда долларов, говорится в сообщении.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Американские компании могут принять участие в ПМЭФ-2025
3 апреля, 11:29
В марте президент компании Владимир Потанин сообщал, что договоренности "Норникеля" с китайскими партнерами о создании совместного предприятия (СП) по производству меди возможны в ближайшие месяцы.
В феврале старший вице-президент – руководитель блока стратегии и развития бизнеса "Норникеля" Сергей Дубовицкий рассказал, что компания ведет активные переговоры с китайскими партнерами о создании совместного производства меди в Китае, инвестиции в проект заложены в финансовые планы на 2025-2026 годы.
В декабре прошлого года Потанин в интервью телеканалу РБК указывал, что компания скорректировала свою стратегию с учетом интересов государства для кооперации с китайскими партнерами, в частности для совместного производства. В апреле "Норникель" сообщал о планах перенести Медный завод из России в Китай из-за санкционного давления.
ГМК "Норильский никель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший поставщик палладия и никеля и один из крупнейших - платины и меди. Основные производственные подразделения расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Транснефть - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Норникель" и "Транснефть" договорились о партнерстве в кибербезопасности
2 июня, 15:43
 
ПМЭФ — 2025ЭкономикаКитайРоссияКольский полуостровВладимир ПотанинНорильский никельРБК (медиагруппа)
 
 
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