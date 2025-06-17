https://ria.ru/20250617/nikishina-2023103767.html

Вероника Никишина: экспортером может стать любой человек

Вероника Никишина: экспортером может стать любой человек - РИА Новости, 17.06.2025

Вероника Никишина: экспортером может стать любой человек

Геополитика не захлопнула мир перед российскими несырьевыми экспортерами, сейчас их продукцию покупают в 180 странах, в планах – через пять лет нарастить... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:00:00+03:00

2025-06-17T10:00:00+03:00

2025-06-17T13:40:00+03:00

интервью

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

россия

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Геополитика не захлопнула мир перед российскими несырьевыми экспортерами, сейчас их продукцию покупают в 180 странах, в планах – через пять лет нарастить поставки до 12 триллионов рублей. Почему недружественные государства не отказываются от наших товаров, как зарубежные блогеры помогают продвигать бренд "Сделано в России", на чем прогорают начинающие экспортеры, как обернуть в свою пользу торговые войны Запада и Востока и "прорубить" на полях Петербургского экономического форума экспортное окно в Китай, в интервью РИА Новости рассказала глава Российского экспортного центра Вероника Никишина. Беседовали Ирина Андреева и Диляра Солнцева.ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.– Мы встречаемся с вами перед ПМЭФ-2025. Как планируете использовать площадку форума для развития российского экспорта?– Для нас каждый год участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме – это большое окно возможностей, которое мы стараемся максимально использовать. Это важная площадка для обсуждения злободневных вопросов, укрепления и установления новых связей с нашими партнерами из России и из-за рубежа, обмена мнениями и поиска новых решений. На полях форума мы традиционно проводим большое количество бизнес-встреч: с экспортерами, с зарубежными партнерами, которые приезжают ежегодно, несмотря на все проблемы, которые им пытаются создать наши "не-друзья".– Какие встречи запланированы?– У нас уже в графике большое количество встреч и с иностранными, и с российскими компаниями. И по итогам мы, как правило, в течение года реализуем те договоренности, которые в течение нескольких дней формируем. Планируется большая серия подписаний, то есть формализации наших отношений с партнерами. В этом году мы планируем подписать, например, соглашение с Амурской областью. Очень интересный проект, который губернатор начинает сейчас реализовывать – многофункциональный центр компетенции по сотрудничеству с Китаем, а Китай буквально через реку Амур – для того, чтобы максимально эффективно спрямлять путь для выхода на китайский рынок. Это очень интересный проект, и мы являемся его частью – наша Школа экспорта предлагает там определенный набор функционала. Мы планируем, что он будет интересен не только экспортерам Амурской области, но и других регионов.Кроме того, мы планируем подписание и с губернатором Сахалинской области по поддержке экспортеров региона. Также в планах подписание соглашения о сотрудничестве с компанией Maer, которая поможет популяризации продукции российских экспортеров на внешних рынках.Ну, и серия соглашений с зарубежными партнерами: мы встречаемся с нашим визави – Институтом поддержки экспорта Бахрейна, который в этом году является страной-гостем ПМЭФ. Еще в планах соглашения с индонезийским бизнесом – этот рынок очень интересный, он пока не освоен российскими компаниями, и взаимный интерес очень большой.– РЭЦ работает уже десять лет, каких результатов вы достигли за это время? Что считаете главным?– За эти годы нам удалось создать комплекс мер поддержки, охватывающий все стадии экспортного проекта: от идеи, поиска рынка сбыта и первых партнеров до реализации крупнейших проектов с привлечением специализированного финансирования. Благодаря выстроенной за это время системе поддержки экспорта по всей стране мы смогли с меньшими потерями пройти через времена турбулентности, а рост несырьевого экспорта набрал темпы выше, чем мировая торговля. Если говорить про цифры, то за десять лет мы поддержали почти 80 тысяч экспортеров: это и крупный бизнес, и компании малого и среднего предпринимательства. Совокупно нашими мерами поддержки мы предоставили финансирование экспортерам почти на три триллиона рублей. А объем несырьевого неэнергетического экспорта почти во все страны мира за это время с помощью нашей поддержки превысил 19 триллионов рублей.– В какое число стран сейчас наши несырьевые экспортеры поставляют товары?– Благодаря переориентации на рынки дружественных стран, наш несырьевой экспорт сейчас осуществляется на рынки более 180 стран. То есть, мы практически не потеряли никакие рынки. При этом 85% нашего несырьевого энергетического экспорта идет на рынки дружественных стран, но 15% у нас остаются в периметре интересов, спроса так называемых недружественных стран. В наших планах, прописанных в стратегии, – продолжать осваиваться на внешних рынках и нарастить несырьевой неэнергетический экспорт РФ к 2030 году до 12 триллионов рублей.– За последние годы обстоятельства и условия торговли много раз менялись, как экспортеры адаптировались?– Первый стресс-тест компаний, не только российских, но и всего мира, на устойчивость внешнеэкономических связей, которые были выстроены ранее, мы прошли на примере ковида. Потом беспрецедентные санкции 2022 года. И тем не менее, система поддержки экспорта, которая была сформирована за предыдущий период, позволила российским компаниям несырьевого неэнергетического экспорта не только не упасть в объемах, но и достаточно эффективно, не скажу, что безболезненно, но переориентироваться на рынки других стран, на рынки дружественных стран.Мы можем констатировать, что несырьевой неэнергетический экспорт в России, не только жив, а его хотели задушить, он показывает очень хорошие результаты. У нас есть очень амбициозные цели на будущее, поэтому десятилетие мы отмечаем с констатацией, что система поддержки экспорта демонстрирует эффективность. Для нас это огромный, очень важный результат.Вторым важным итогом кропотливой работы стало то, что мы сделали единый организм, который работает в интересах экспортера внутри группы РЭЦ, – это и банк, и страхование, и Школа экспорта, где обучают как начинающих экспортеров навыкам ведения внешнеэкономической деятельности, так и помогают крупным экспортерам нарастить поставки.Еще одно достижение – работа с регионами, которые постепенно все больше находят точки роста и раскрывают свой экспортный потенциал. У них есть компании либо крупного сегмента, либо малого и среднего, с качественными, конкурентоспособными продуктами. И та система поддержки экспорта, которую мы выстроили, помогает им эти продукты вывести за рубеж. Мы видим интерес к нашей поддержке у регионов и компаний, а значит – потенциал дальнейшего роста.– Какие цели ставите на будущее?– Если говорить про наши задачи на следующий период, то глобально это два направления. Во-первых, мы будем продолжать расширять рынки, на которые выходят российские компании. Поэтому будем масштабировать именно количество рынков для состоявшихся российских экспортеров.И вторая задача – расширять ассортимент российской продукции, которая становится объектом несырьевого экспорта. Конечно же, хотим уходить все больше и больше в сторону товаров с большей добавленной стоимостью, переработанной продукции. Примеры такой работы мы видим в сегменте агропромышленного комплекса.– Крупнейший покупатель российских неэнергетических товаров – это Китай?– Сейчас наша топ-линейка рынков, на которые мы выходим, – это Китай, Белоруссия, Казахстан. По всем из них в 2024 году мы видим стремительный рост поставок – совокупно плюс 8%. На эти страны пришлось почти 40% несырьевого неэнергетического экспорта России — это исторический рекорд, в 2021 году было лишь 24%.В числе крупных внешнеторговых партнеров также можно отметить Турцию, Индию, Египет, Узбекистан и Бразилию. Из них особенно выделяется Индия – рост несырьевых неэнергетических поставок в прошлом году составил 29% за счет увеличения экспорта масложировой продукции, а также товаров машиностроения и лесопромышленного комплекса.– А недружественные страны что у нас покупают?– У бизнеса есть спрос, который надо удовлетворять, иногда — зависимость от поставок определенной номенклатуры продукции, на производстве которой Россия специализируется: энергоносители, удобрения, титан, ядерное топливо и некоторые другие товары, поставщиков которых в мире не так много.– Как торговая война Трампа влияет на российский НЭЭ, какие выгоды мы можем получить от взаимных барьеров США, Европы и Китая?– Последние несколько лет нас научили тому, что, во-первых, нужно постоянно анализировать, где какие открываются возможности. И, во-вторых, приучили нас к тому, что там, где одни ищут барьеры, мы ищем, где есть возможности, и ищем способы их реализовать. Поэтому для нас работа по выявлению новых ниш в связи с обострением торговой войны легла на уже сложившуюся практику нахождения в постоянном поиске выгод из всего, что может казаться негативным. Мы, конечно же, с удивлением для многих, видим возможности для российского несырьевого экспорта и на рынке США, и на рынке Китая. И на рынке европейских стран они точно совершенно открываются, мы видим серьезное снижение конкурентоспособности ряда европейских товаров на фоне упадка в промышленности.Потому что тарифная борьба этих стран друг с другом уже показывает определенное падение поставок, например, ряда американской продукции на китайский рынок – эту нишу кто-то должен заполнить – мы эту продукцию можем предложить. Это и продукция мебельная, это и бумажная продукция, это и различные машиностроительные товары. И мы сейчас скрупулезно анализируем возникающие товарные ниши, потому что система правил, в которых мы живем, тоже эволюционирует день ото дня. Сначала одни договоренности достигаются, потом они обнуляются, потом какие-то новые договоренности достигаются.– Современную жизнь уже невозможно представить без интернет-платформ, наши экспортеры тоже ими пользуются. Сколько сейчас российские компании продают на таких площадках? Планируете ли наращивать наше присутствие на них, в каких странах?– Во-первых, мы помогаем и очень радуемся успехам экспортеров на российских маркетплейсах, которые присутствуют, в первую очередь на рынках СНГ. Но есть рынки стран, на которых российских платформах нет, и там в интересах наших экспортеров эффективно присутствовать через зарубежные электронные торговые площадки.Мы начали несколько лет назад пилотировать эту модель на рынке Китая и, я считаю, достаточно хороших успехов там достигли. И сейчас мы тиражируем этот опыт на рынки других стран, в первую очередь, Юго-Восточной Азии и Турции.– Что это за модель?– Мы открываем виртуальную электронную торговую полку, мы это называем национальный магазин "Сделано в России", на крупнейших зарубежных электронных торговых площадках. У нас таких полок уже 44.Самая большая выгода для российского экспортера заключается в том, что он с помощью нашего оператора, предоставляя продукцию в России, уже не беспокоится о том, каким образом она будет доставлена до рынка, например, Китая. Это все для российского экспортера абсолютно бесплатно.И дальше мы стимулируем интерес к товарам "Сделано в России" за счет форматов, которые понятны и интересны китайскому потребителю. В первую очередь, это блогеры, как китайские, так и российские.Например, китайцы очень любят фигурное катание, и наша прославленная фигуристка Анна Щербакова помогает нам поддерживать интерес к российским товарам. Мы хотим масштабировать на другие рынки этот механизм и видим, что эффект очень большой. А недавно китайский блогер Даньдань со стомиллионной аудиторией за шесть часов помогла продать российские товары на миллиард рублей. В основном это продукты питания, косметика, товары легкой промышленности и народные промыслы.– Судя по вашему рассказу, у российских предпринимателей нет никаких проблем с тем, чтобы вывести свой товар на внешние рынки, любой может стать экспортером?– Экспортером может стать любой человек. Но все же нужно два условия. Первое: он должен хотеть еще что-то делать, под лежачий камень все-таки вода не течет, и мы за компанию, конечно, ее товар на экспорт не выведем. Мы можем сделать это только вместе. И второе условие – это наличие такого объема товара, который экономически эффективно отправить на экспорт. Далеко не всегда целесообразно отправлять на экспорт что-то, что можно продать внутри страны. Но это совершенно не означает, что малому бизнесу неэффективно быть экспортером, просто нужно оценить рынок.– А на чем чаще всего прогорают начинающие экспортеры?– Первая ошибка – это до конца не осознавать весь путь, который надо пройти, чтобы стать экспортером. Это не только познакомиться с потенциальным покупателем, но и пройти все процедуры, сертификацию, доставить товар – то есть начинать что-то делать, но надо понимать, насколько ты можешь выполнить свои обязательства.Вторым очень серьезным фактором является незнание культуры переговоров или специфики и традиций страны экспорта, незнание которых приводит к отсутствию интереса к нашей продукции либо к переговорам. Адаптация продукции под предпочтение потребителя, неготовность изменить рецептуру – является серьезной ошибкой. Либо незнание правил деловой этики, ожидание стремительности и неготовности к длинному пути тоже является ошибкой. Например, одна китайская компания несколько лет ездила на одну и ту же выставку и наблюдала за российским участником – он был ей интересен, они присматривались – участник приезжал три года подряд. А на четвертый год китайская компания захотела с ним провести переговоры, а он не приехал, решив, что у него ничего не получается. То есть, он потерял усилия трех лет, потому что не знал и не понимал особенностей той страны, с которой хотел вести переговоры.– Товары "Сделано в России" так любят в Китае, что даже подделывают. Вы будете с этим бороться?– В национальных павильонах и магазинах "Сделано в России", которые мы продолжаем открывать в разных городах Китая, мы гарантируем качество и оригинальность представленной продукции. Мы увидели спрос и интерес на китайском рынке к российским товарам, но такая популярность породила и вал подделок, а это всегда риск для имиджа. Поэтому сейчас на системной основе Российская Федерация ведет межправительственные переговоры с китайской стороной по формированию механизма контроля за достоверностью российской продукции в точках продажи. Прорабатываются меры по невведению в заблуждение китайского потребителя, в которых заинтересованы, конечно же, и власти Китая. Мы хотим вывести их на уровень обязательства, пока это отдельные инициативы отдельных правительств. То есть, наличие знака "Сделано в России" на продукции и магазинах – это гарантия качества и подлинности продукции. На это обращаем внимание китайских партнеров и покупателей. К нам, как к Институту развития на китайской стороне, большое доверие. Мы очень дорожим той репутацией, которую удалось сформировать.– Каков ассортимент поставок российских товаров в Китай?– Китайские потребители любят наши продукты питания: мороженое, очень хорошим спросом пользуется шоколад. И этот ассортимент расширяется. Это уже не просто традиционные плитки шоколада – это уже шоколад с какими-то экстрактами трав, с низким содержанием сахара, с витаминами. То есть именно разнообразие рецептур позволяет диверсифицировать линейку, и теперь уже глаза разбегаются только на прилавке одного шоколада.Мы видим большой интерес к нашей молочной продукции. Всегда раньше существовал стереотип, что китайский потребитель не любит молочную продукцию, на самом деле это абсолютно не так. Поэтому у нас еще огромная нереализованная ниша ассортимента, с которым мы пока еще не познакомили наших коллег, партнеров и друзей.У нас огромные планы на будущее, нам только нужно время, чтобы это все реализовать. Буквально на днях мы договорились, что одним из амбассадоров программы "Сделано в России" будет Дмитрий Сычев, наш знаменитый футболист, член сборной по футболу. У нас с ним будет большая программа популяризации российской продукции через спорт, причем не только через футбол. Таких амбассадоров становится все больше и больше, поэтому мы формируем устойчивый спрос на все, что "Сделано в России".

https://ria.ru/20250517/rossiya-2017570592.html

https://ria.ru/20250517/rets-2017527717.html

https://ria.ru/20250526/rets-2019061816.html

https://ria.ru/20250615/tovary-2022977717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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интервью, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), экспорт, россия