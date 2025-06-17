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Сенат Нидерландов одобрил увеличение расходов на оборону - РИА Новости, 17.06.2025
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17:40 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/niderlandy-2023382162.html
Сенат Нидерландов одобрил увеличение расходов на оборону
Сенат Нидерландов одобрил увеличение расходов на оборону - РИА Новости, 17.06.2025
Сенат Нидерландов одобрил увеличение расходов на оборону
Сенат Нидерландов согласился поднять нижний порог расходов на оборону до 2% ВВП, сообщил во вторник министр обороны страны Рубен Брекелманс, назвав это решение... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:40:00+03:00
2025-06-17T17:40:00+03:00
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ГААГА, 17 июн - РИА Новости. Сенат Нидерландов согласился поднять нижний порог расходов на оборону до 2% ВВП, сообщил во вторник министр обороны страны Рубен Брекелманс, назвав это решение историческим. &quot;Сенат принял предложение установить 2% ВВП в качестве законного нижнего порога расходов на оборону. Это не только позволяет нам инвестировать больше (вплоть до 3,5%), но и обеспечивает прочную основу&quot;, - написал Брекелманс в соцсети Х.Министр подчеркнул, что это решение является историческим для безопасности и обороны Нидерландов. На прошлой неделе кабмин Нидерландов сообщил, что поддержит предложение генсека НАТО об увеличении расходов на оборону до 3,5% от своего ВВП и инвестициях в размере 1,5% ВВП в кибербезопасность и инфраструктуру. Ожидается, что союзники по НАТО достигнут договоренности о повышении оборонных расходов на саммите альянса, который пройдет в Гааге 24-25 июня.
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в мире, нидерланды, гаага, нато
В мире, Нидерланды, Гаага, НАТО
Сенат Нидерландов одобрил увеличение расходов на оборону

Сенат Нидерландов согласился поднять нижний порог расходов на оборону до 2% ВВП

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоеннослужащие армии Нидерландов
Военнослужащие армии Нидерландов - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военнослужащие армии Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 17 июн - РИА Новости. Сенат Нидерландов согласился поднять нижний порог расходов на оборону до 2% ВВП, сообщил во вторник министр обороны страны Рубен Брекелманс, назвав это решение историческим.
«

"Сенат принял предложение установить 2% ВВП в качестве законного нижнего порога расходов на оборону. Это не только позволяет нам инвестировать больше (вплоть до 3,5%), но и обеспечивает прочную основу", - написал Брекелманс в соцсети Х.

Министр подчеркнул, что это решение является историческим для безопасности и обороны Нидерландов.
На прошлой неделе кабмин Нидерландов сообщил, что поддержит предложение генсека НАТО об увеличении расходов на оборону до 3,5% от своего ВВП и инвестициях в размере 1,5% ВВП в кибербезопасность и инфраструктуру. Ожидается, что союзники по НАТО достигнут договоренности о повышении оборонных расходов на саммите альянса, который пройдет в Гааге 24-25 июня.
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