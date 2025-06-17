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Сенат Нидерландов одобрил увеличение расходов на оборону

Сенат Нидерландов одобрил увеличение расходов на оборону - РИА Новости, 17.06.2025

Сенат Нидерландов одобрил увеличение расходов на оборону

Сенат Нидерландов согласился поднять нижний порог расходов на оборону до 2% ВВП, сообщил во вторник министр обороны страны Рубен Брекелманс, назвав это решение... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:40:00+03:00

2025-06-17T17:40:00+03:00

2025-06-17T17:40:00+03:00

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ГААГА, 17 июн - РИА Новости. Сенат Нидерландов согласился поднять нижний порог расходов на оборону до 2% ВВП, сообщил во вторник министр обороны страны Рубен Брекелманс, назвав это решение историческим. "Сенат принял предложение установить 2% ВВП в качестве законного нижнего порога расходов на оборону. Это не только позволяет нам инвестировать больше (вплоть до 3,5%), но и обеспечивает прочную основу", - написал Брекелманс в соцсети Х.Министр подчеркнул, что это решение является историческим для безопасности и обороны Нидерландов. На прошлой неделе кабмин Нидерландов сообщил, что поддержит предложение генсека НАТО об увеличении расходов на оборону до 3,5% от своего ВВП и инвестициях в размере 1,5% ВВП в кибербезопасность и инфраструктуру. Ожидается, что союзники по НАТО достигнут договоренности о повышении оборонных расходов на саммите альянса, который пройдет в Гааге 24-25 июня.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нидерланды, гаага, нато