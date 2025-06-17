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Нидерланды выделят полтора миллиона евро на демократию в Молдавии - РИА Новости, 17.06.2025
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14:47 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/niderlandy-2023335831.html
Нидерланды выделят полтора миллиона евро на демократию в Молдавии
Нидерланды выделят полтора миллиона евро на демократию в Молдавии - РИА Новости, 17.06.2025
Нидерланды выделят полтора миллиона евро на демократию в Молдавии
Нидерланды выделят 1,5 миллиона евро на проекты, направленные на "укрепление демократии" в Молдавии и противодействие внешним угрозам, заявил глава МИД... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:47:00+03:00
2025-06-17T14:47:00+03:00
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ГААГА, 17 июн - РИА Новости. Нидерланды выделят 1,5 миллиона евро на проекты, направленные на "укрепление демократии" в Молдавии и противодействие внешним угрозам, заявил глава МИД королевства Каспар Велдкамп. "Нидерланды выделят 1,5 миллиона евро на проекты, направленные на укрепление демократии и институциональной устойчивости Молдовы, а также на смягчение внешних угроз", - написал Велдкамп в соцсети Х. По его словам, эти проекты также направлены на "противодействие российским гибридным угрозам". Ранее экс-премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат заявил, что власти страны навязчивой борьбой с "русской угрозой" прикрывают собственные управленческие промахи. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250614/sandu-2022818723.html
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в мире, молдавия, россия, москва, влад филат, майя санду, дмитрий песков
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Влад Филат, Майя Санду, Дмитрий Песков
Нидерланды выделят полтора миллиона евро на демократию в Молдавии

Нидерланды выделят полтора миллиона евро на укрепление демократии в Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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ГААГА, 17 июн - РИА Новости. Нидерланды выделят 1,5 миллиона евро на проекты, направленные на "укрепление демократии" в Молдавии и противодействие внешним угрозам, заявил глава МИД королевства Каспар Велдкамп.
«
"Нидерланды выделят 1,5 миллиона евро на проекты, направленные на укрепление демократии и институциональной устойчивости Молдовы, а также на смягчение внешних угроз", - написал Велдкамп в соцсети Х.
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По его словам, эти проекты также направлены на "противодействие российским гибридным угрозам".
Ранее экс-премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат заявил, что власти страны навязчивой борьбой с "русской угрозой" прикрывают собственные управленческие промахи.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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В миреМолдавияРоссияМоскваВлад ФилатМайя СандуДмитрий Песков
 
 
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