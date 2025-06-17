Нидерланды выделят полтора миллиона евро на демократию в Молдавии
Нидерланды выделят полтора миллиона евро на укрепление демократии в Молдавии
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 17 июн - РИА Новости. Нидерланды выделят 1,5 миллиона евро на проекты, направленные на "укрепление демократии" в Молдавии и противодействие внешним угрозам, заявил глава МИД королевства Каспар Велдкамп.
В Молдавии обвинили Санду в создании репрессивной машины
14 июня, 15:11
По его словам, эти проекты также направлены на "противодействие российским гибридным угрозам".
Ранее экс-премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат заявил, что власти страны навязчивой борьбой с "русской угрозой" прикрывают собственные управленческие промахи.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
ЕС продлил миссию по безопасности в Молдавии
21 мая, 12:27