https://ria.ru/20250617/nezhelanie-2023316695.html

В Кремле заявили о нежелании Израиля выйти на путь мирного урегулирования

В Кремле заявили о нежелании Израиля выйти на путь мирного урегулирования - РИА Новости, 17.06.2025

В Кремле заявили о нежелании Израиля выйти на путь мирного урегулирования

Россия видит нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном и обращаться за посредничеством в этом вопросе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:31:00+03:00

2025-06-17T13:31:00+03:00

2025-06-17T15:18:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Россия видит нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном и обращаться за посредничеством в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Российская сторона и, в частности, президент (России Владимир. — Прим. ред.) Путин сказал, что при необходимости Россия будет готова оказать посреднические услуги. В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования", — подчеркнул он.Другие заявления ПесковаОбострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

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Ракетный удар Тегерана по штаб-квартире "Моссад" в Тель-Авиве Тегеран нанёс ракетный удар по штаб-квартире МОССАДа, пишут иранские СМИ. Над зданием поднимается густой дым. 2025-06-17T13:31 true PT0M18S

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в мире, израиль, россия, иран, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте