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В Белгороде удешевили производство высокопрочной стали - РИА Новости, 17.06.2025
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Наука
 
08:01 17.06.2025 (обновлено: 13:55 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/nauka-2023172856.html
В Белгороде удешевили производство высокопрочной стали
В Белгороде удешевили производство высокопрочной стали - РИА Новости, 17.06.2025
В Белгороде удешевили производство высокопрочной стали
Удешевить производство высокопрочных сплавов с помощью новой добавки, очищающей железную руду от примесей, предложили специалисты НИУ БелГУ. Об этом сообщили в... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T08:01:00+03:00
2025-06-17T13:55:00+03:00
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наука
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Удешевить производство высокопрочных сплавов с помощью новой добавки, очищающей железную руду от примесей, предложили специалисты НИУ БелГУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.Основным компонентом сталей является железо, которое, в отличие от благородных металлов (например, золота или платины), чаще всего добывается из земной коры в виде соединений с другими элементами. Поэтому металлу необходима предварительная очистка от примесей, которые существенно влияют на прочность и пористость изделий из железа.Так, кислород, фосфор и сера понижают качество стали, рассказали в пресс-службе министерства. Для их удаления при сплавлении компонентов вводят легирующую добавку (очень малое количество вещества, до 0,1 процента по массе), содержащую церий, сообщили ученые министерству.Эксперты вуза предложили использовать для удаления примесей карбид церия, который вдвое дешевле, чем металлический церий. Применение этого соединения не требует увеличения количества церийсодержащего вещества, пояснили в Минобрнауки."Предложенный нами метод обеспечивает полную реакцию продукта с жидким металлом и позволяет измельчать литую структуру стали почти в десять раз, что значительно улучшает качество конечного продукта", — приводятся в сообщении слова руководителя "Инжинирингового центра" Белгородского государственного национального исследовательского университета Ивана Никулина.Измельчение зернистой структуры стали влияет на ее пористость и увеличивает механическую прочность, пояснили в Минобрнауки. В настоящее время специалисты представили свою разработку в патенте РФ.Работа выполняется при поддержке программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" в рамках Десятилетия науки и технологий.
https://ria.ru/20250515/nauka-2016870179.html
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наука, университетская наука, россия, белгород, российские инновации, технологическое лидерство, металл, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), химия, железная руда
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Белгород, Российские инновации, Технологическое лидерство, Металл, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Химия, железная руда

В Белгороде удешевили производство высокопрочной стали

© Getty Images / lyash01Обработка стали
Обработка стали - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Getty Images / lyash01
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Удешевить производство высокопрочных сплавов с помощью новой добавки, очищающей железную руду от примесей, предложили специалисты НИУ БелГУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
Основным компонентом сталей является железо, которое, в отличие от благородных металлов (например, золота или платины), чаще всего добывается из земной коры в виде соединений с другими элементами. Поэтому металлу необходима предварительная очистка от примесей, которые существенно влияют на прочность и пористость изделий из железа.
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Так, кислород, фосфор и сера понижают качество стали, рассказали в пресс-службе министерства. Для их удаления при сплавлении компонентов вводят легирующую добавку (очень малое количество вещества, до 0,1 процента по массе), содержащую церий, сообщили ученые министерству.
Эксперты вуза предложили использовать для удаления примесей карбид церия, который вдвое дешевле, чем металлический церий. Применение этого соединения не требует увеличения количества церийсодержащего вещества, пояснили в Минобрнауки.
© Фото предоставлено НИУ БелГУПроцесс измельчения порошков с помощью шаровой мельницы
Процесс измельчения порошков с помощью шаровой мельницы
Процесс измельчения порошков с помощью шаровой мельницы
© Фото предоставлено НИУ БелГУ
1 из 3
© Фото предоставлено НИУ БелГУПроводится термическая обработка экспериментальных образцов в вакуумной печи
Проводится термическая обработка экспериментальных образцов в вакуумной печи
Проводится термическая обработка экспериментальных образцов в вакуумной печи
© Фото предоставлено НИУ БелГУ
2 из 3
© Фото предоставлено НИУ БелГУИсследование микроструктуры с помощью растрового электронного микроскопа
Исследование микроструктуры с помощью растрового электронного микроскопа
Исследование микроструктуры с помощью растрового электронного микроскопа
© Фото предоставлено НИУ БелГУ
3 из 3
Процесс измельчения порошков с помощью шаровой мельницы
© Фото предоставлено НИУ БелГУ
1 из 3
Проводится термическая обработка экспериментальных образцов в вакуумной печи
© Фото предоставлено НИУ БелГУ
2 из 3
Исследование микроструктуры с помощью растрового электронного микроскопа
© Фото предоставлено НИУ БелГУ
3 из 3
"Предложенный нами метод обеспечивает полную реакцию продукта с жидким металлом и позволяет измельчать литую структуру стали почти в десять раз, что значительно улучшает качество конечного продукта", — приводятся в сообщении слова руководителя "Инжинирингового центра" Белгородского государственного национального исследовательского университета Ивана Никулина.
Измельчение зернистой структуры стали влияет на ее пористость и увеличивает механическую прочность, пояснили в Минобрнауки. В настоящее время специалисты представили свою разработку в патенте РФ.
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НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияБелгородРоссийские инновацииТехнологическое лидерствоМеталлМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Химияжелезная руда
 
 
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