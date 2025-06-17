https://ria.ru/20250617/nauka-2023172856.html

В Белгороде удешевили производство высокопрочной стали

В Белгороде удешевили производство высокопрочной стали - РИА Новости, 17.06.2025

В Белгороде удешевили производство высокопрочной стали

Удешевить производство высокопрочных сплавов с помощью новой добавки, очищающей железную руду от примесей, предложили специалисты НИУ БелГУ. Об этом сообщили в... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T08:01:00+03:00

2025-06-17T08:01:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Удешевить производство высокопрочных сплавов с помощью новой добавки, очищающей железную руду от примесей, предложили специалисты НИУ БелГУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.Основным компонентом сталей является железо, которое, в отличие от благородных металлов (например, золота или платины), чаще всего добывается из земной коры в виде соединений с другими элементами. Поэтому металлу необходима предварительная очистка от примесей, которые существенно влияют на прочность и пористость изделий из железа.Так, кислород, фосфор и сера понижают качество стали, рассказали в пресс-службе министерства. Для их удаления при сплавлении компонентов вводят легирующую добавку (очень малое количество вещества, до 0,1 процента по массе), содержащую церий, сообщили ученые министерству.Эксперты вуза предложили использовать для удаления примесей карбид церия, который вдвое дешевле, чем металлический церий. Применение этого соединения не требует увеличения количества церийсодержащего вещества, пояснили в Минобрнауки."Предложенный нами метод обеспечивает полную реакцию продукта с жидким металлом и позволяет измельчать литую структуру стали почти в десять раз, что значительно улучшает качество конечного продукта", — приводятся в сообщении слова руководителя "Инжинирингового центра" Белгородского государственного национального исследовательского университета Ивана Никулина.Измельчение зернистой структуры стали влияет на ее пористость и увеличивает механическую прочность, пояснили в Минобрнауки. В настоящее время специалисты представили свою разработку в патенте РФ.Работа выполняется при поддержке программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" в рамках Десятилетия науки и технологий.

https://ria.ru/20250515/nauka-2016870179.html

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