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Президент Словакии: страна не будет нарушать единство на саммите НАТО - РИА Новости, 17.06.2025
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17:30 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/nato-2023379411.html
Президент Словакии: страна не будет нарушать единство на саммите НАТО
Президент Словакии: страна не будет нарушать единство на саммите НАТО - РИА Новости, 17.06.2025
Президент Словакии: страна не будет нарушать единство на саммите НАТО
Словакия не будет нарушать единство на предстоящем саммите НАТО в Гааге, но хочет, чтобы расходы на оборону увеличивались постепенно в течение 10 и более лет,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:30:00+03:00
2025-06-17T17:30:00+03:00
в мире
словакия
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сша
петер пеллегрини
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БРАТИСЛАВА, 17 июн - РИА Новости. Словакия не будет нарушать единство на предстоящем саммите НАТО в Гааге, но хочет, чтобы расходы на оборону увеличивались постепенно в течение 10 и более лет, заявил президент республики Петер Пеллегрини. "Словакия не должна быть единственной из 32 стран НАТО, которая будет блокировать заключения (саммита в Гааге - ред.), потому что имеет какое-то другое мнение", - сказал Пеллегрини журналистам по итогам встречи с председателями партий, представленных в парламенте, которая была посвящена вопросу повышения расходов на оборону. В то же время Словакия, по словам Пеллегрини, будет настаивать на том, чтобы увеличение расходов на оборону было постепенным в течение 10 и более лет. Президент Словакии 2 июня сообщил, что республика поддержит предложение тратить на оборону 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды в рамках НАТО. Позже он пояснил, что Словакия могла бы увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП постепенно в течение семи лет, но более подходящим сроком является 10 лет. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь заявил, что невозможно будет резко увеличить расходы на оборону, сделать это можно будет только постепенно. Он признал, что "избежать постепенного увеличения расходов на оборону практически невозможно". В то же время республика хотела бы использовать эти средства на проекты двойного назначения, которые будут полезны и в гражданской сфере, например, на строительство больниц и дорог. В начале мая агентство Рейтер передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предлагает странам НАТО увеличить расходы до 3,5% ВВП и направить еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который ждет от союзников трат в 5% ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже США.
https://ria.ru/20250326/nato-2007550775.html
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в мире, словакия, гаага, сша, петер пеллегрини, роберт фицо, марк рютте, нато
В мире, Словакия, Гаага, США, Петер Пеллегрини, Роберт Фицо, Марк Рютте, НАТО
Президент Словакии: страна не будет нарушать единство на саммите НАТО

Президент Пеллегрини: Словакия не будет нарушать единство на саммите НАТО

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 17 июн - РИА Новости. Словакия не будет нарушать единство на предстоящем саммите НАТО в Гааге, но хочет, чтобы расходы на оборону увеличивались постепенно в течение 10 и более лет, заявил президент республики Петер Пеллегрини.
"Словакия не должна быть единственной из 32 стран НАТО, которая будет блокировать заключения (саммита в Гааге - ред.), потому что имеет какое-то другое мнение", - сказал Пеллегрини журналистам по итогам встречи с председателями партий, представленных в парламенте, которая была посвящена вопросу повышения расходов на оборону.
В то же время Словакия, по словам Пеллегрини, будет настаивать на том, чтобы увеличение расходов на оборону было постепенным в течение 10 и более лет.
Президент Словакии 2 июня сообщил, что республика поддержит предложение тратить на оборону 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды в рамках НАТО. Позже он пояснил, что Словакия могла бы увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП постепенно в течение семи лет, но более подходящим сроком является 10 лет. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь заявил, что невозможно будет резко увеличить расходы на оборону, сделать это можно будет только постепенно. Он признал, что "избежать постепенного увеличения расходов на оборону практически невозможно". В то же время республика хотела бы использовать эти средства на проекты двойного назначения, которые будут полезны и в гражданской сфере, например, на строительство больниц и дорог.
В начале мая агентство Рейтер передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предлагает странам НАТО увеличить расходы до 3,5% ВВП и направить еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который ждет от союзников трат в 5% ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже США.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Рютте раскрыл темы переговоров на саммите НАТО в Гааге
26 марта, 19:00
 
В миреСловакияГаагаСШАПетер ПеллегриниРоберт ФицоМарк РюттеНАТО
 
 
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