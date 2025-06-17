https://ria.ru/20250617/najrobi-2023386029.html

СМИ: в Кении полицейский застрелил человека в ходе протестов

СМИ: в Кении полицейский застрелил человека в ходе протестов - РИА Новости, 17.06.2025

СМИ: в Кении полицейский застрелил человека в ходе протестов

Один человек погиб в результате выстрела полицейского в ходе протестов, проходящих в кенийской столице Найроби в связи с убийством блогера Альберта Ойванга,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:50:00+03:00

2025-06-17T17:50:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате выстрела полицейского в ходе протестов, проходящих в кенийской столице Найроби в связи с убийством блогера Альберта Ойванга, сообщает местное издание Star. "Мужчина, предположительно, являвшийся одним из протестующих, погиб от выстрела полицейского в ходе демонстраций в центральном районе Найроби", - говорится в публикации. По данным издания, мужчина разговаривал с двумя представителями полиции, возник спор, и один из полицейских открыл огонь. Блогер Альберт Ойванг был задержан 7 июня по делу об оскорбительной публикации, которую он якобы разместил в соцсети X. Когда на следующий день его семья прибыла в полицейский участок, полиция сообщила, что Ойванг умер от травм, которые он нанес себе, ударившись о стену камеры. Тем не менее вскрытие подтвердило насильственную смерть. В понедельник к полицейскому участку в Найроби вышли протестующие, для разгона которых полиция применяла слезоточивый газ. Издание Citizen сообщало на прошлой неделе, что бывший председатель Верховного суда Кении и кандидат на пост президента на предстоящих выборах Дэвид Марага призвал расформировать правительство президента Уильяма Руто на фоне массового недовольства, вызванного гибелью блогера.

https://ria.ru/20250612/keniya-2022514012.html

https://ria.ru/20250430/keniya-2014507399.html

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в мире, найроби (город), кения