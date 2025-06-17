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СМИ: в Кении полицейский застрелил человека в ходе протестов - РИА Новости, 17.06.2025
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17:50 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/najrobi-2023386029.html
СМИ: в Кении полицейский застрелил человека в ходе протестов
СМИ: в Кении полицейский застрелил человека в ходе протестов - РИА Новости, 17.06.2025
СМИ: в Кении полицейский застрелил человека в ходе протестов
Один человек погиб в результате выстрела полицейского в ходе протестов, проходящих в кенийской столице Найроби в связи с убийством блогера Альберта Ойванга,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:50:00+03:00
2025-06-17T17:50:00+03:00
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найроби (город)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате выстрела полицейского в ходе протестов, проходящих в кенийской столице Найроби в связи с убийством блогера Альберта Ойванга, сообщает местное издание Star. "Мужчина, предположительно, являвшийся одним из протестующих, погиб от выстрела полицейского в ходе демонстраций в центральном районе Найроби", - говорится в публикации. По данным издания, мужчина разговаривал с двумя представителями полиции, возник спор, и один из полицейских открыл огонь. Блогер Альберт Ойванг был задержан 7 июня по делу об оскорбительной публикации, которую он якобы разместил в соцсети X. Когда на следующий день его семья прибыла в полицейский участок, полиция сообщила, что Ойванг умер от травм, которые он нанес себе, ударившись о стену камеры. Тем не менее вскрытие подтвердило насильственную смерть. В понедельник к полицейскому участку в Найроби вышли протестующие, для разгона которых полиция применяла слезоточивый газ. Издание Citizen сообщало на прошлой неделе, что бывший председатель Верховного суда Кении и кандидат на пост президента на предстоящих выборах Дэвид Марага призвал расформировать правительство президента Уильяма Руто на фоне массового недовольства, вызванного гибелью блогера.
https://ria.ru/20250612/keniya-2022514012.html
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в мире, найроби (город), кения
В мире, Найроби (город), Кения
СМИ: в Кении полицейский застрелил человека в ходе протестов

Star: мужчина умер от выстрела полицейского в ходе протестов в Найроби

© Фото : The Star/DOUGLAS OKIDDYПротестующие несут тело погибшего от выстрела полицейского в Найроби
Протестующие несут тело погибшего от выстрела полицейского в Найроби - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : The Star/DOUGLAS OKIDDY
Протестующие несут тело погибшего от выстрела полицейского в Найроби
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате выстрела полицейского в ходе протестов, проходящих в кенийской столице Найроби в связи с убийством блогера Альберта Ойванга, сообщает местное издание Star.
"Мужчина, предположительно, являвшийся одним из протестующих, погиб от выстрела полицейского в ходе демонстраций в центральном районе Найроби", - говорится в публикации.
Протесты из-за гибели в полицейском участке блогера Альберта Ойванга в Найроби. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Полиция Кении применила слезоточивый газ против протестующих
12 июня, 16:14
По данным издания, мужчина разговаривал с двумя представителями полиции, возник спор, и один из полицейских открыл огонь.
Блогер Альберт Ойванг был задержан 7 июня по делу об оскорбительной публикации, которую он якобы разместил в соцсети X. Когда на следующий день его семья прибыла в полицейский участок, полиция сообщила, что Ойванг умер от травм, которые он нанес себе, ударившись о стену камеры. Тем не менее вскрытие подтвердило насильственную смерть. В понедельник к полицейскому участку в Найроби вышли протестующие, для разгона которых полиция применяла слезоточивый газ.
Издание Citizen сообщало на прошлой неделе, что бывший председатель Верховного суда Кении и кандидат на пост президента на предстоящих выборах Дэвид Марага призвал расформировать правительство президента Уильяма Руто на фоне массового недовольства, вызванного гибелью блогера.
Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В столице Кении застрелили депутата парламента
30 апреля, 22:10
 
В миреНайроби (город)Кения
 
 
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