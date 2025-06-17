СМИ: в Кении полицейский застрелил человека в ходе протестов
Star: мужчина умер от выстрела полицейского в ходе протестов в Найроби
© Фото : The Star/DOUGLAS OKIDDYПротестующие несут тело погибшего от выстрела полицейского в Найроби
Протестующие несут тело погибшего от выстрела полицейского в Найроби
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате выстрела полицейского в ходе протестов, проходящих в кенийской столице Найроби в связи с убийством блогера Альберта Ойванга, сообщает местное издание Star.
"Мужчина, предположительно, являвшийся одним из протестующих, погиб от выстрела полицейского в ходе демонстраций в центральном районе Найроби", - говорится в публикации.
По данным издания, мужчина разговаривал с двумя представителями полиции, возник спор, и один из полицейских открыл огонь.
Блогер Альберт Ойванг был задержан 7 июня по делу об оскорбительной публикации, которую он якобы разместил в соцсети X. Когда на следующий день его семья прибыла в полицейский участок, полиция сообщила, что Ойванг умер от травм, которые он нанес себе, ударившись о стену камеры. Тем не менее вскрытие подтвердило насильственную смерть. В понедельник к полицейскому участку в Найроби вышли протестующие, для разгона которых полиция применяла слезоточивый газ.
Издание Citizen сообщало на прошлой неделе, что бывший председатель Верховного суда Кении и кандидат на пост президента на предстоящих выборах Дэвид Марага призвал расформировать правительство президента Уильяма Руто на фоне массового недовольства, вызванного гибелью блогера.
В столице Кении застрелили депутата парламента
30 апреля, 22:10