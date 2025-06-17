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Археологические находки сделаны на улицах Мурманска во время ремонта

Археологические находки сделаны на улицах Мурманска во время ремонта - РИА Новости, 17.06.2025

Археологические находки сделаны на улицах Мурманска во время ремонта

Подрядчики, ремонтирующие центральные улицы Мурманска, сделали удивительные археологические находки – металлические рельсы с клеймом 1915 года производства США, РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:27:00+03:00

2025-06-17T14:27:00+03:00

2025-06-17T14:27:00+03:00

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МУРМАНСК, 17 июн – РИА Новости. Подрядчики, ремонтирующие центральные улицы Мурманска, сделали удивительные археологические находки – металлические рельсы с клеймом 1915 года производства США, а также кирпичи с клеймом дореволюционных заводов, сообщил глава Мурманска Юрий Сердечкин. В Мурманске ведутся масштабные дорожные работы, в том числе на центральных улицах. В ходе работ подрядчики обнаружили несколько артефактов, которые могут представлять интерес для историков. "Во время разборки бетонной крышки колодца связи строители обнаружили армирующий конструктив, оформленный в виде пяти отрезков металлических рельсов. На одном из элементов есть маркировка 1915 года", - рассказал Сердечкин в своем Telegram-канале. По словам представителей ОАО "РЖД", конструктив произведен компанией "Lackawanna Steel Company" в США и был доставлен в Мурманск по морю, через торговый порт, как и другие грузы для строительства железной дороги. "Не исключено, что на судне "Drott", которое первым прибыло в Мурманский торговый порт 1 сентября 1915 года и доставило из Нью-Йорка железнодорожные рельсы и стрелки", - пояснил Сердечкин. Установить происхождение остальных рельсов еще предстоит. Специалисты предполагают, что ранее эти рельсы использовались на объектах железнодорожного транспорта в Мурманске. А позже часть рельсов была использована в качестве армирующих конструкций на строительных объектах. "Именно с порта и железной дороги началась летопись Мурманска. Тем большее значение для истории города имеют такие находки. Мы планируем передать их в Мурманский областной краеведческий музей", - подчеркнул глава города. Ранее на улице Ленинградской, которая переустраивается в пешеходную зону, во время демонтажных работ подрядчик также обнаружил интересные находки: сохранившиеся кирпичи с клеймом, предположительно, Лодейнопольского отдела строительного треста и дореволюционных заводов купца второй гильдии Дмитрия Тырлова-Жданкова, "Пороги" крестьян Ефима Топилло и Константина Заботкина.

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