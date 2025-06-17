https://ria.ru/20250617/moskva-2023594860.html

Коммунальные бригады дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды во вторник

Коммунальные бригады дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды во вторник - РИА Новости, 18.06.2025

Коммунальные бригады дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды во вторник

Бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-17T16:30:00+03:00

2025-06-17T16:30:00+03:00

2025-06-18T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах города идет сильный дождь. Наибольшее количество осадков фиксируется на юге столицы. По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице местами ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду... На улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы, или в социальных сетях ГУП "Мосводосток".

https://ria.ru/20250618/moskva-2023554539.html

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городское хозяйство москвы, москва, мосводосток