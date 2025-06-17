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Коммунальные бригады дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды во вторник - РИА Новости, 18.06.2025
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16:30 17.06.2025 (обновлено: 14:54 18.06.2025)
https://ria.ru/20250617/moskva-2023594860.html
Коммунальные бригады дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды во вторник
Коммунальные бригады дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды во вторник - РИА Новости, 18.06.2025
Коммунальные бригады дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды во вторник
Бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-17T16:30:00+03:00
2025-06-18T14:54:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
мосводосток
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах города идет сильный дождь. Наибольшее количество осадков фиксируется на юге столицы. По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице местами ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду... На улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы, или в социальных сетях ГУП "Мосводосток".
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городское хозяйство москвы, москва, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосводосток
Коммунальные бригады дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды во вторник

Коммунальные бригады и спецтехника дежурят в Москве на фоне непогоды во вторник

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыСпецтехника промывает дороги в Москве
Спецтехника промывает дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В отдельных районах города идет сильный дождь. Наибольшее количество осадков фиксируется на юге столицы. По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице местами ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду... На улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы, или в социальных сетях ГУП "Мосводосток".
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваМосводосток
 
 
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