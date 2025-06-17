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В центре Москвы задержали мужчину, уклонявшегося от исправительных работ - РИА Новости, 17.06.2025
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14:13 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/moskva-2023327071.html
В центре Москвы задержали мужчину, уклонявшегося от исправительных работ
В центре Москвы задержали мужчину, уклонявшегося от исправительных работ - РИА Новости, 17.06.2025
В центре Москвы задержали мужчину, уклонявшегося от исправительных работ
Росгвардейцы задержали в шахте лифта в центре Москвы мужчину, уклонявшегося от исправительных работ за неуплату алиментов, сообщили в столичном главка... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:13:00+03:00
2025-06-17T14:13:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Росгвардейцы задержали в шахте лифта в центре Москвы мужчину, уклонявшегося от исправительных работ за неуплату алиментов, сообщили в столичном главка Росгвардии. Во время патрулирования Долгоруковской улицы в Москве росгвардейцы получили информацию о том, что в одном из подъездов дома может скрываться гражданин из федерального розыска. "Прибыв на место, правоохранители обнаружили его в шахте лифта. Как выяснилось, мужчина уклонялся от исправительных работ, назначенных за неуплату алиментов", - говорится в Telegram-канале ведомства. Нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, заключили в Росгвардии.
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В центре Москвы задержали мужчину, уклонявшегося от исправительных работ

В Москве в шахте лифта задержали мужчину, уклонявшегося от исправительных работ

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Росгвардейцы задержали в шахте лифта в центре Москвы мужчину, уклонявшегося от исправительных работ за неуплату алиментов, сообщили в столичном главка Росгвардии.
Во время патрулирования Долгоруковской улицы в Москве росгвардейцы получили информацию о том, что в одном из подъездов дома может скрываться гражданин из федерального розыска.
"Прибыв на место, правоохранители обнаружили его в шахте лифта. Как выяснилось, мужчина уклонялся от исправительных работ, назначенных за неуплату алиментов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, заключили в Росгвардии.
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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