https://ria.ru/20250617/moskva-2023327071.html

В центре Москвы задержали мужчину, уклонявшегося от исправительных работ

В центре Москвы задержали мужчину, уклонявшегося от исправительных работ - РИА Новости, 17.06.2025

В центре Москвы задержали мужчину, уклонявшегося от исправительных работ

Росгвардейцы задержали в шахте лифта в центре Москвы мужчину, уклонявшегося от исправительных работ за неуплату алиментов, сообщили в столичном главка... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:13:00+03:00

2025-06-17T14:13:00+03:00

2025-06-17T14:13:00+03:00

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Росгвардейцы задержали в шахте лифта в центре Москвы мужчину, уклонявшегося от исправительных работ за неуплату алиментов, сообщили в столичном главка Росгвардии. Во время патрулирования Долгоруковской улицы в Москве росгвардейцы получили информацию о том, что в одном из подъездов дома может скрываться гражданин из федерального розыска. "Прибыв на место, правоохранители обнаружили его в шахте лифта. Как выяснилось, мужчина уклонялся от исправительных работ, назначенных за неуплату алиментов", - говорится в Telegram-канале ведомства. Нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, заключили в Росгвардии.

https://ria.ru/20250617/krym-2023267251.html

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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)