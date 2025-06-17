https://ria.ru/20250617/moskva-2023288542.html

Более 700 деревьев украсили набережные реки Яузы, сообщил Бирюков

Более 700 деревьев украсили набережные реки Яузы, сообщил Бирюков - РИА Новости, 17.06.2025

Более 700 деревьев украсили набережные реки Яузы, сообщил Бирюков

Специалисты комплекса городского хозяйства высадили более 700 крупномерных деревьев на набережных реки Яузы, благоустроенных в 2024 году в Москве, сообщил... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:00:00+03:00

2025-06-17T09:00:00+03:00

2025-06-17T11:26:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высадили более 700 крупномерных деревьев на набережных реки Яузы, благоустроенных в 2024 году в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На набережных реки Яузы высадили клены, яблони, дубы и вязы высотой 2-6 метров. Все деревья адаптированы к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что высадка деревьев является одним из важнейших направлений для формирования комфортной городской среды. "Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной. Деревья высаживаем взрослые, они выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что высадка производится в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.

https://ria.ru/20250616/biryukov-2023077513.html

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы