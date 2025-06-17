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Более 700 деревьев украсили набережные реки Яузы, сообщил Бирюков - РИА Новости, 17.06.2025
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:00 17.06.2025 (обновлено: 11:26 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/moskva-2023288542.html
Более 700 деревьев украсили набережные реки Яузы, сообщил Бирюков
Более 700 деревьев украсили набережные реки Яузы, сообщил Бирюков - РИА Новости, 17.06.2025
Более 700 деревьев украсили набережные реки Яузы, сообщил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства высадили более 700 крупномерных деревьев на набережных реки Яузы, благоустроенных в 2024 году в Москве, сообщил... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:00:00+03:00
2025-06-17T11:26:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высадили более 700 крупномерных деревьев на набережных реки Яузы, благоустроенных в 2024 году в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На набережных реки Яузы высадили клены, яблони, дубы и вязы высотой 2-6 метров. Все деревья адаптированы к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что высадка деревьев является одним из важнейших направлений для формирования комфортной городской среды. "Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной. Деревья высаживаем взрослые, они выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что высадка производится в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Более 700 деревьев украсили набережные реки Яузы, сообщил Бирюков

Бирюков: более 700 деревьев украсили набережные реки Яузы в Москве

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыСпециалисты комплекса городского хозяйства высадили более 700 крупномерных деревьев на набережных реки Яузы
Специалисты комплекса городского хозяйства высадили более 700 крупномерных деревьев на набережных реки Яузы - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства высадили более 700 крупномерных деревьев на набережных реки Яузы
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высадили более 700 крупномерных деревьев на набережных реки Яузы, благоустроенных в 2024 году в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На набережных реки Яузы высадили клены, яблони, дубы и вязы высотой 2-6 метров. Все деревья адаптированы к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства", - отметил Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что высадка деревьев является одним из важнейших направлений для формирования комфортной городской среды.
"Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной. Деревья высаживаем взрослые, они выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что высадка производится в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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