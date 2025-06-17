https://ria.ru/20250617/moskva-2023215481.html

Гарбузов: в Москве растет производство аксессуаров

Гарбузов: в Москве растет производство аксессуаров - РИА Новости, 17.06.2025

Гарбузов: в Москве растет производство аксессуаров

За первые 4 месяца текущего года предприятия столичного легпрома выпустили свыше миллиона единиц бижутерии; компании активно расширяют производственные площади, РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T07:13:00+03:00

2025-06-17T07:13:00+03:00

2025-06-17T07:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

технологии

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За первые 4 месяца текущего года предприятия столичного легпрома выпустили свыше миллиона единиц бижутерии; компании активно расширяют производственные площади, на которых выпускаются растущие коллекции аксессуаров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Свыше 340 предприятий в Москве производят одежду и аксессуары. Компании выпускают новые и уникальные коллекции и создают креативные и необычные аксессуары с авторским дизайном. Благодаря мерам городской поддержки предприятия увеличивают производственные мощности и объем выпуска продукции. За первые четыре месяца 2025 года они произвели более 4 тысяч ремешков из кожи, лент и браслетов для наручных часов и их частей, свыше миллиона единиц бижутерии, а также более 9 тысяч женских швейных головных уборов", – привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.Так, столичный бренд аксессуаров Panfil запустил новую линейку украшений, которые изготавливаются вручную из гипоаллергенного металла, натурального жемчуга, стеклянных бус, керамики и бисера. "Каждое украшение собрано как маленький сюжет, в котором есть настроение, характер и игра", – рассказала основатель бренда Марина Панфиленко.Производитель одежды и аксессуаров Radical Chic выпустил новую коллекцию шелковых платков, в которой переосмыслена восточная классика. В этом сезоне художники уделили особое внимание японской традиционной живописи. В рисунках платков использованы приемы и символика школы японской живописи: пейзажи, цветы, птицы и животные.В свою очередь, столичный производитель оптики "Айкрафт" ежегодно выпускает новые коллекции очков и оправ на современном роботизированном комплексе в Москве, используя актуальные тренды. Новинкой сезона стала коллекция, вдохновленная атмосферой разных городов. Еще один бренд дизайнерских сумок и аксессуаров Pepfer сотрудничает с художниками, возрождает иллюстрации и рисунки XIX-XX веков, формируя свой собственный стиль. Сумки изготавливаются, в том числе, с применением ручного труда.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, технологии, анатолий гарбузов