https://ria.ru/20250617/moshenniki-2023329399.html

Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян

Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян - РИА Новости, 17.06.2025

Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян

Мошенники начали применять для краж денег с банковских счетов россиян новую вредоносную программу SuperCard, пишет РБК со ссылкой на компанию F-6. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:24:00+03:00

2025-06-17T14:24:00+03:00

2025-06-17T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мошенники начали применять для краж денег с банковских счетов россиян новую вредоносную программу SuperCard, пишет РБК со ссылкой на компанию F-6."Приложение позволяет похищать данные банковских карт путем перехвата NFC-трафика. В дальнейшем это дает возможность мошенникам красть деньги уже с банковских счетов пользователей", — говорится в публикации.Как пояснили в F-6, SuperCard — новая вредоносная модификация программы NFCGate, которая продается через даркнет. Первоначально приложение предназначалось для мониторинга и анализа NFC-трафика, но позже его стали использовать в преступных целях.Злоумышленники маскируют программу под полезный софт и при помощи социальной инженерии заставляют человека установить ее на смартфон. В результате они получают доступ к банковским счетам жертвы, а та лишается всех денег.Первые попытки атак с использованием SuperCard зафиксировали в мае, добавили в F-6.В марте член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости перечислил самые опасные вирусы для смартфона. Это Shedun, Triada, Mazar, Marcher и Faketoken. Один из самых популярных способов их распространения — отправка ссылок через СМС, мессенджеры или электронную почту. Пользователь получает сообщение с заманчивым предложением, переходит по ссылке, и вирус автоматически устанавливается на устройство. Популярна также практика маскировки вирусов под легитимные приложения в неофициальных магазинах.Для защиты от таких вирусов следует устанавливать приложения только из официальных источников, проверять запрашиваемые разрешения, использовать антивирусные программы и избегать перехода по подозрительным ссылкам, подчеркнул Немкин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

технологии, общество, россия, происшествия