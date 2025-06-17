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Мошенники стали обманывать россиян через "кружки" в Telegram - РИА Новости, 17.06.2025
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07:42 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/moshenniki-2023253882.html
Мошенники стали обманывать россиян через "кружки" в Telegram
Мошенники стали обманывать россиян через "кружки" в Telegram - РИА Новости, 17.06.2025
Мошенники стали обманывать россиян через "кружки" в Telegram
Мошенники стали обманывать россиян через "кружки" в Telegram от лица именинников: они взламывают аккаунт в мессенджере, записывают видео жертве якобы от лица... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T07:42:00+03:00
2025-06-17T07:42:00+03:00
технологии
telegram
лаборатория касперского
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мошенники стали обманывать россиян через "кружки" в Telegram от лица именинников: они взламывают аккаунт в мессенджере, записывают видео жертве якобы от лица именинника с просьбой перевести деньги, с такой схемой столкнулся корреспондент РИА Новости. Так, после дня рождения мошенник от лица девушки, которая устроила праздник, записал "кружок" ее подруге в мессенджере, скомпрометировав портрет и голос жертвы: в видео якобы подруга попросила перевести денег фотографу за работу в размере 20 тысяч рублей, сказав, что у нее не получается произвести денежную операцию. Мошеннику удалось обмануть жертву - она начала переводить сумму, однако первые два банка отклонили операции как подозрительные. В свою очередь с третьей попытки - через другой банк - удалось произвести перевод. После подтверждения перевода, жертва зашла в переписку якобы с именинницей, однако она была удалена. В банке жертве сказали, что вернуть деньги не получится. Руководитель направления исследования данных в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Аникин объяснил РИА Новости, что злоумышленники могут использовать различные схемы, но при этом большинство из них основано на методах социальной инженерии. К примеру, после взлома какого-либо аккаунта контактам жертвы направляют сообщения, связанные не только с общими темами предыдущих коммуникаций, которые мошенники могли "подглядеть" в переписках, но и с эмоциональным призывом – просьбой о помощи или приглашением воспользоваться выгодным предложением. Нередко для убедительности в таких ситуациях используются голосовые или видеоподделки, так называемые, дипфейки. "Фактически можно говорить о том, что дипфейки становятся дополнительным инструментом в социальном инжиниринге при попытках финансовых краж. В будущем качество таких подделок будет совершенствоваться, технологии для их создания станут еще более доступными, поэтому проявлять осторожность при получении аудио и видеоконтента в социальных сетях и мессенджерах необходимо уже сейчас", - добавил он. Чтобы снизить киберриски, эксперт порекомендовал пользователям всегда перепроверять, действительно ли человек (на записи голоса, на видео или на фото) тот, за кого себя выдает. Также стоит критически относиться к любым сообщениям, которые призывают к переводу денег, не переходить по ссылкам и не скачивать файлы из сомнительных переписок, использовать надежные защитные решения, которые не дадут перейти на фишинговую или скам-страницу.
https://ria.ru/20250614/moshenniki-2022782639.html
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технологии, telegram, лаборатория касперского
Технологии, Telegram, Лаборатория Касперского
Мошенники стали обманывать россиян через "кружки" в Telegram

Мошенники стали обманывать россиян через "кружки" в Telegram от лица именинников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мошенники стали обманывать россиян через "кружки" в Telegram от лица именинников: они взламывают аккаунт в мессенджере, записывают видео жертве якобы от лица именинника с просьбой перевести деньги, с такой схемой столкнулся корреспондент РИА Новости.
Так, после дня рождения мошенник от лица девушки, которая устроила праздник, записал "кружок" ее подруге в мессенджере, скомпрометировав портрет и голос жертвы: в видео якобы подруга попросила перевести денег фотографу за работу в размере 20 тысяч рублей, сказав, что у нее не получается произвести денежную операцию.
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Мошеннику удалось обмануть жертву - она начала переводить сумму, однако первые два банка отклонили операции как подозрительные. В свою очередь с третьей попытки - через другой банк - удалось произвести перевод. После подтверждения перевода, жертва зашла в переписку якобы с именинницей, однако она была удалена. В банке жертве сказали, что вернуть деньги не получится.
Руководитель направления исследования данных в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Аникин объяснил РИА Новости, что злоумышленники могут использовать различные схемы, но при этом большинство из них основано на методах социальной инженерии. К примеру, после взлома какого-либо аккаунта контактам жертвы направляют сообщения, связанные не только с общими темами предыдущих коммуникаций, которые мошенники могли "подглядеть" в переписках, но и с эмоциональным призывом – просьбой о помощи или приглашением воспользоваться выгодным предложением. Нередко для убедительности в таких ситуациях используются голосовые или видеоподделки, так называемые, дипфейки.
"Фактически можно говорить о том, что дипфейки становятся дополнительным инструментом в социальном инжиниринге при попытках финансовых краж. В будущем качество таких подделок будет совершенствоваться, технологии для их создания станут еще более доступными, поэтому проявлять осторожность при получении аудио и видеоконтента в социальных сетях и мессенджерах необходимо уже сейчас", - добавил он.
Чтобы снизить киберриски, эксперт порекомендовал пользователям всегда перепроверять, действительно ли человек (на записи голоса, на видео или на фото) тот, за кого себя выдает. Также стоит критически относиться к любым сообщениям, которые призывают к переводу денег, не переходить по ссылкам и не скачивать файлы из сомнительных переписок, использовать надежные защитные решения, которые не дадут перейти на фишинговую или скам-страницу.
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ТехнологииTelegramЛаборатория Касперского
 
 
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