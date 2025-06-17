https://ria.ru/20250617/moshenniki-2023253882.html

Мошенники стали обманывать россиян через "кружки" в Telegram

Мошенники стали обманывать россиян через "кружки" в Telegram - РИА Новости, 17.06.2025

Мошенники стали обманывать россиян через "кружки" в Telegram

Мошенники стали обманывать россиян через "кружки" в Telegram от лица именинников: они взламывают аккаунт в мессенджере, записывают видео жертве якобы от лица... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T07:42:00+03:00

2025-06-17T07:42:00+03:00

2025-06-17T07:42:00+03:00

технологии

telegram

лаборатория касперского

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мошенники стали обманывать россиян через "кружки" в Telegram от лица именинников: они взламывают аккаунт в мессенджере, записывают видео жертве якобы от лица именинника с просьбой перевести деньги, с такой схемой столкнулся корреспондент РИА Новости. Так, после дня рождения мошенник от лица девушки, которая устроила праздник, записал "кружок" ее подруге в мессенджере, скомпрометировав портрет и голос жертвы: в видео якобы подруга попросила перевести денег фотографу за работу в размере 20 тысяч рублей, сказав, что у нее не получается произвести денежную операцию. Мошеннику удалось обмануть жертву - она начала переводить сумму, однако первые два банка отклонили операции как подозрительные. В свою очередь с третьей попытки - через другой банк - удалось произвести перевод. После подтверждения перевода, жертва зашла в переписку якобы с именинницей, однако она была удалена. В банке жертве сказали, что вернуть деньги не получится. Руководитель направления исследования данных в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Аникин объяснил РИА Новости, что злоумышленники могут использовать различные схемы, но при этом большинство из них основано на методах социальной инженерии. К примеру, после взлома какого-либо аккаунта контактам жертвы направляют сообщения, связанные не только с общими темами предыдущих коммуникаций, которые мошенники могли "подглядеть" в переписках, но и с эмоциональным призывом – просьбой о помощи или приглашением воспользоваться выгодным предложением. Нередко для убедительности в таких ситуациях используются голосовые или видеоподделки, так называемые, дипфейки. "Фактически можно говорить о том, что дипфейки становятся дополнительным инструментом в социальном инжиниринге при попытках финансовых краж. В будущем качество таких подделок будет совершенствоваться, технологии для их создания станут еще более доступными, поэтому проявлять осторожность при получении аудио и видеоконтента в социальных сетях и мессенджерах необходимо уже сейчас", - добавил он. Чтобы снизить киберриски, эксперт порекомендовал пользователям всегда перепроверять, действительно ли человек (на записи голоса, на видео или на фото) тот, за кого себя выдает. Также стоит критически относиться к любым сообщениям, которые призывают к переводу денег, не переходить по ссылкам и не скачивать файлы из сомнительных переписок, использовать надежные защитные решения, которые не дадут перейти на фишинговую или скам-страницу.

https://ria.ru/20250614/moshenniki-2022782639.html

https://ria.ru/20250617/smi-2023237154.html

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технологии, telegram, лаборатория касперского