https://ria.ru/20250617/moshenniki-2023245533.html
Эксперты рассказали, как мошенники стали красть аккаунты блогеров
Эксперты рассказали, как мошенники стали красть аккаунты блогеров - РИА Новости, 17.06.2025
Эксперты рассказали, как мошенники стали красть аккаунты блогеров
Мошенники стали красть аккаунты начинающих блогеров через комментарии с оскорблениями - они привлекают внимание к своему профилю, где размещена ссылка для... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T05:12:00+03:00
2025-06-17T05:12:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мошенники стали красть аккаунты начинающих блогеров через комментарии с оскорблениями - они привлекают внимание к своему профилю, где размещена ссылка для "выманивания" данных от странички, рассказали РИА Новости в ГК "Солар". "В рамках еще одной схемы начинающим блогерам могут писать комментарии к постам с оскорблениями. Однако если зайти на страничку "хейтера", в описании страницы обязательно будет указана ссылка на его другую соцсеть - если на нее перейти и ввести свой логин и пароль, он тут же окажется у мошенников, а жертва потеряет к страничке доступ", - сказали в компании. Другой популярной у злоумышленников схемой стали розыгрыши от имени известных блогеров. Пользователю предлагают догадаться, где спрятан приз - на сайте изображены несколько коробочек - а затем получить его в реальной жизни. Жертва получает возможность забрать подарок якобы с последней попытки, но для этого нужно выполнить ряд условий: отправить ссылку своим друзьям в социальных сетях или мессенджерах и ввести данные банковской карты для оплаты "комиссии". Все деньги достаются мошенникам, а "победитель" конкурса с коробочками остается ни с чем. "Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты центра мониторинга Solar AURA ГК "Солар" рекомендуют пользоваться исключительно официальными ресурсами (и проверять их точный адрес через поисковик); не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также во время телефонных разговоров с незнакомыми людьми", - сказали в компании. Также специалисты рекомендуют использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.
https://ria.ru/20250617/smi-2023237154.html
https://ria.ru/20250610/moshenniki-2021920838.html
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общество, технологии
Эксперты рассказали, как мошенники стали красть аккаунты блогеров
"Солар": мошенники крадут аккаунты блогеров через комментарии с оскорблениями
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мошенники стали красть аккаунты начинающих блогеров через комментарии с оскорблениями - они привлекают внимание к своему профилю, где размещена ссылка для "выманивания" данных от странички, рассказали РИА Новости в ГК "Солар".
"В рамках еще одной схемы начинающим блогерам могут писать комментарии к постам с оскорблениями. Однако если зайти на страничку "хейтера", в описании страницы обязательно будет указана ссылка на его другую соцсеть - если на нее перейти и ввести свой логин и пароль, он тут же окажется у мошенников, а жертва потеряет к страничке доступ", - сказали в компании.
Другой популярной у злоумышленников схемой стали розыгрыши от имени известных блогеров. Пользователю предлагают догадаться, где спрятан приз - на сайте изображены несколько коробочек - а затем получить его в реальной жизни.
Жертва получает возможность забрать подарок якобы с последней попытки, но для этого нужно выполнить ряд условий: отправить ссылку своим друзьям в социальных сетях или мессенджерах и ввести данные банковской карты для оплаты "комиссии". Все деньги достаются мошенникам, а "победитель" конкурса с коробочками остается ни с чем.
"Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты центра мониторинга Solar AURA ГК "Солар" рекомендуют пользоваться исключительно официальными ресурсами (и проверять их точный адрес через поисковик); не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также во время телефонных разговоров с незнакомыми людьми", - сказали в компании.
Также специалисты рекомендуют использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.