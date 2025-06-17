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Аналитики объяснили, как распознать мошеннические дипфейки - РИА Новости, 17.06.2025
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04:03 17.06.2025 (обновлено: 04:07 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/moshenniki-2023241741.html
Аналитики объяснили, как распознать мошеннические дипфейки
Аналитики объяснили, как распознать мошеннические дипфейки - РИА Новости, 17.06.2025
Аналитики объяснили, как распознать мошеннические дипфейки
Сгенерированные с помощью специальных программ изображения или аудиозаписи (дипфейки), которыми в том числе пользуются для своих криминальных целей мошенники,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T04:03:00+03:00
2025-06-17T04:07:00+03:00
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сгенерированные с помощью специальных программ изображения или аудиозаписи (дипфейки), которыми в том числе пользуются для своих криминальных целей мошенники, порой бывают довольно реалистичными, но распознать их по определенным признакам все-таки можно, рассказали РИА Новости аналитики финтех-компании "Баланс-Платформа". "На данный момент видео, сгенерированные лучшими моделями, являются настолько реалистичными, что отличить их от настоящих практически невозможно", – прокомментировал руководитель отдела аналитических исследований компании Юрий Богданов. Тем не менее, обращают внимание аналитики, мошенники пока массово не используют подобные модели и обнаружить подделки можно по некоторым признакам. Для видео это неестественные движения лица: слишком плавная или, наоборот, резкая мимика, несинхронность движений губ и речи, отсутствие естественных морганий или их нерегулярность. Еще это "артефакты вокруг лица": размытие или искажение на границах лица, волос, ушей, несоответствие освещения лица и фона, плавающие контуры (особенно заметно при повороте головы). Кроме того такие видео могут выдать "проблемы с глазами": отсутствие бликов или их неестественное поведение, неправильное отражение в глазах (например, в зрачках не видно окружения). Также важно обращать внимание на несоответствие эмоций: лицо выражает одну эмоцию, а голос — другую. Для голосовых дипфейков маркерами могут служить металлический или роботизированный оттенок голоса, неестественные паузы или интонации, фоновая зашумленность или резкие изменения тембра, а также отсутствие естественного дыхания и других мелких звуков.
https://ria.ru/20250617/smi-2023237154.html
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общество
Общество
Аналитики объяснили, как распознать мошеннические дипфейки

Аналитик Богданов: дипфейки мошенников можно распознать, посмотрев на глаза

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сгенерированные с помощью специальных программ изображения или аудиозаписи (дипфейки), которыми в том числе пользуются для своих криминальных целей мошенники, порой бывают довольно реалистичными, но распознать их по определенным признакам все-таки можно, рассказали РИА Новости аналитики финтех-компании "Баланс-Платформа".
"На данный момент видео, сгенерированные лучшими моделями, являются настолько реалистичными, что отличить их от настоящих практически невозможно", – прокомментировал руководитель отдела аналитических исследований компании Юрий Богданов.
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Тем не менее, обращают внимание аналитики, мошенники пока массово не используют подобные модели и обнаружить подделки можно по некоторым признакам. Для видео это неестественные движения лица: слишком плавная или, наоборот, резкая мимика, несинхронность движений губ и речи, отсутствие естественных морганий или их нерегулярность.
Еще это "артефакты вокруг лица": размытие или искажение на границах лица, волос, ушей, несоответствие освещения лица и фона, плавающие контуры (особенно заметно при повороте головы).
Кроме того такие видео могут выдать "проблемы с глазами": отсутствие бликов или их неестественное поведение, неправильное отражение в глазах (например, в зрачках не видно окружения). Также важно обращать внимание на несоответствие эмоций: лицо выражает одну эмоцию, а голос — другую.
Для голосовых дипфейков маркерами могут служить металлический или роботизированный оттенок голоса, неестественные паузы или интонации, фоновая зашумленность или резкие изменения тембра, а также отсутствие естественного дыхания и других мелких звуков.
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