https://ria.ru/20250617/moshenniki-2023241741.html

Аналитики объяснили, как распознать мошеннические дипфейки

Аналитики объяснили, как распознать мошеннические дипфейки - РИА Новости, 17.06.2025

Аналитики объяснили, как распознать мошеннические дипфейки

Сгенерированные с помощью специальных программ изображения или аудиозаписи (дипфейки), которыми в том числе пользуются для своих криминальных целей мошенники,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T04:03:00+03:00

2025-06-17T04:03:00+03:00

2025-06-17T04:07:00+03:00

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сгенерированные с помощью специальных программ изображения или аудиозаписи (дипфейки), которыми в том числе пользуются для своих криминальных целей мошенники, порой бывают довольно реалистичными, но распознать их по определенным признакам все-таки можно, рассказали РИА Новости аналитики финтех-компании "Баланс-Платформа". "На данный момент видео, сгенерированные лучшими моделями, являются настолько реалистичными, что отличить их от настоящих практически невозможно", – прокомментировал руководитель отдела аналитических исследований компании Юрий Богданов. Тем не менее, обращают внимание аналитики, мошенники пока массово не используют подобные модели и обнаружить подделки можно по некоторым признакам. Для видео это неестественные движения лица: слишком плавная или, наоборот, резкая мимика, несинхронность движений губ и речи, отсутствие естественных морганий или их нерегулярность. Еще это "артефакты вокруг лица": размытие или искажение на границах лица, волос, ушей, несоответствие освещения лица и фона, плавающие контуры (особенно заметно при повороте головы). Кроме того такие видео могут выдать "проблемы с глазами": отсутствие бликов или их неестественное поведение, неправильное отражение в глазах (например, в зрачках не видно окружения). Также важно обращать внимание на несоответствие эмоций: лицо выражает одну эмоцию, а голос — другую. Для голосовых дипфейков маркерами могут служить металлический или роботизированный оттенок голоса, неестественные паузы или интонации, фоновая зашумленность или резкие изменения тембра, а также отсутствие естественного дыхания и других мелких звуков.

https://ria.ru/20250617/smi-2023237154.html

https://ria.ru/20250616/mvd-2023049376.html

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общество