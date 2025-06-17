https://ria.ru/20250617/minoborony-2023245118.html

"Молния" группировки "Центр" уничтожила опорник ВСУ под Красноармейском

"Молния" группировки "Центр" уничтожила опорник ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 17.06.2025

"Молния" группировки "Центр" уничтожила опорник ВСУ под Красноармейском

Расчет ударного БПЛА "Молния-2" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T05:06:00+03:00

2025-06-17T05:06:00+03:00

2025-06-17T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Расчет ударного БПЛА "Молния-2" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Расчет ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа "Молния-2" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что расчет столкнулся с радиоподавлением со стороны противника. Тем не менее, благодаря слаженной работе и накопленному опыту военнослужащие успешно поразили противника. Уничтожение данного опорного пункта способствовало стремительному продвижению российских штурмовых групп и занятию более выгодного тактического положения в окрестностях Красноармейска в ДНР. "В самой "Молнии" запрограммирован автовзлет. То есть до 50 метров она сама взлетает и потом передает управление непосредственно оператору, но, так как ветер сильный, я сразу забрал управление на себя и вытянул ее", - поделился подробностями полета оператор дрона - ефрейтор Алексей Булаев.

https://ria.ru/20250617/spetsoperatsiya-2023244998.html

https://ria.ru/20250617/spetsoperatsiya-2023244857.html

красноармейск

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красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)