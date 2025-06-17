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"Молния" группировки "Центр" уничтожила опорник ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 17.06.2025
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05:06 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/minoborony-2023245118.html
"Молния" группировки "Центр" уничтожила опорник ВСУ под Красноармейском
"Молния" группировки "Центр" уничтожила опорник ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 17.06.2025
"Молния" группировки "Центр" уничтожила опорник ВСУ под Красноармейском
Расчет ударного БПЛА "Молния-2" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T05:06:00+03:00
2025-06-17T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Расчет ударного БПЛА "Молния-2" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Расчет ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа "Молния-2" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что расчет столкнулся с радиоподавлением со стороны противника. Тем не менее, благодаря слаженной работе и накопленному опыту военнослужащие успешно поразили противника. Уничтожение данного опорного пункта способствовало стремительному продвижению российских штурмовых групп и занятию более выгодного тактического положения в окрестностях Красноармейска в ДНР. "В самой "Молнии" запрограммирован автовзлет. То есть до 50 метров она сама взлетает и потом передает управление непосредственно оператору, но, так как ветер сильный, я сразу забрал управление на себя и вытянул ее", - поделился подробностями полета оператор дрона - ефрейтор Алексей Булаев.
https://ria.ru/20250617/spetsoperatsiya-2023244998.html
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красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Молния" группировки "Центр" уничтожила опорник ВСУ под Красноармейском

Минобороны: расчет "Молнии" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Расчет ударного БПЛА "Молния-2" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"Расчет ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа "Молния-2" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - рассказали в оборонном ведомстве.
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Минобороны уточняет, что расчет столкнулся с радиоподавлением со стороны противника. Тем не менее, благодаря слаженной работе и накопленному опыту военнослужащие успешно поразили противника. Уничтожение данного опорного пункта способствовало стремительному продвижению российских штурмовых групп и занятию более выгодного тактического положения в окрестностях Красноармейска в ДНР.
"В самой "Молнии" запрограммирован автовзлет. То есть до 50 метров она сама взлетает и потом передает управление непосредственно оператору, но, так как ветер сильный, я сразу забрал управление на себя и вытянул ее", - поделился подробностями полета оператор дрона - ефрейтор Алексей Булаев.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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