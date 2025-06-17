https://ria.ru/20250617/mihalkov-2023363609.html

Михалков не верит в извинения уехавших из России артистов

Михалков не верит в извинения уехавших из России артистов - РИА Новости, 17.06.2025

Михалков не верит в извинения уехавших из России артистов

Народный артист РФ, режиссер Никита Михалков, говоря об уехавших из России артистах и культурных деятелях, заявил, что важно не путать то, с чем связаны их... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:38:00+03:00

2025-06-17T16:38:00+03:00

2025-06-17T16:50:00+03:00

культура

россия

израиль

никита михалков

диана арбенина

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Народный артист РФ, режиссер Никита Михалков, говоря об уехавших из России артистах и культурных деятелях, заявил, что важно не путать то, с чем связаны их извинения, - с прозрением или же бытовыми неудобствами. "К сожалению, я не верю в их извинения. Ощутив войну на своей шкуре в Израиле, поняв, что не на что купить хлеба с маслом, быть вынужденным объявлять о возможности и желании выступить где угодно только за деньги - это результат не прозрения, а бытовых неудобств. Я считаю, что те, кто еще сегодня, находясь там, каким-то образом зарабатывают здесь, понося нашу страну, должны быть этого лишены", - сказал он журналистам. Так, Михалков привел в пример певицу Диану Арбенину. По его мнению, несмотря на то, что в начале специальной военной операции, по данным СМИ, артистка выражала неоднозначную позицию, Арбениной нужно было время, чтобы осознать все происходящее и сделать правильные выводы. "Это как раз один из тех случаев, которые я могу понять. Это не кривление душой", - добавил Михалков.

https://ria.ru/20250326/mikhalkov-2007345528.html

россия

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, израиль, никита михалков, диана арбенина