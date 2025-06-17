https://ria.ru/20250617/merts-2023433607.html

Слуцкий назвал риторику Мерца фашизмом

Слуцкий назвал риторику Мерца фашизмом - РИА Новости, 17.06.2025

Слуцкий назвал риторику Мерца фашизмом

Риторика канцлера Германии Фридриха Мерца является обыкновенным фашизмом и пренебрежением человеческими жизнями ради собственных властных амбиций, заявил глава... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T22:43:00+03:00

2025-06-17T22:43:00+03:00

2025-06-17T22:43:00+03:00

в мире

израиль

иран

германия

фридрих мерц

леонид слуцкий (политик)

биньямин нетаньяху

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019584363_0:109:3070:1835_1920x0_80_0_0_78470382d5d66c305e602008add432b5.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Риторика канцлера Германии Фридриха Мерца является обыкновенным фашизмом и пренебрежением человеческими жизнями ради собственных властных амбиций, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Саморазоблачение евроястребов: канцлер ФРГ Мерц заявил, что Израиль ракетными ударами по Ирану делает "грязную работу" за всех остальных западников. Нечто подобное мы уже слышали от "адвокатов" зверств неонацистского киевского режима, когда его спонсоры врали о защите украинцами "демократии и свободы", а Европы - от "российской угрозы". На самом же деле риторика Мерца - обыкновенный фашизм, пренебрежение человеческими жизнями ради собственных властных амбиций. Такие политики подводят мир к краю пропасти", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению Слуцкого, оправдание силового развития событий - путь к апокалипсису. Политик подчеркнул, что вопрос иранской ядерной программы не имеет военного решения, и пока не поздно, нужно остановить ракетные атаки и вернуться к переговорному формату, ведь, по его словам, счет на дни. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.

https://ria.ru/20250320/medvedev-2006190693.html

https://ria.ru/20250616/merts-2023209025.html

израиль

иран

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, германия, фридрих мерц, леонид слуцкий (политик), биньямин нетаньяху, хамас, госдума рф