https://ria.ru/20250617/meksika-2023235268.html

Мексика приняла более 56 тысяч депортированных из США граждан

Мексика приняла более 56 тысяч депортированных из США граждан - РИА Новости, 17.06.2025

Мексика приняла более 56 тысяч депортированных из США граждан

Мексика приняла более 56 тысяч своих граждан, депортированных из США с начала второго президентского срока Дональда Трампа, сообщило министерство внутренних дел РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T02:09:00+03:00

2025-06-17T02:09:00+03:00

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МЕХИКО, 17 июн - РИА Новости. Мексика приняла более 56 тысяч своих граждан, депортированных из США с начала второго президентского срока Дональда Трампа, сообщило министерство внутренних дел латиноамериканской страны. "С 20 января в страну прибыли в общей сложности 56 298 соотечественников, репатриированных из Соединенных Штатов", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Уточняется, что 12 183 из них прибыли по воздуху в международный аэропорт имени Фелипе Анхелеса, обслуживающий мексиканский столичный регион, а также в аэропорты Вильяэрмоса и Тапачула на юго-востоке страны. Все они получили уведомление о репатриации. Согласно сообщению, помощь депортированным мексиканцам предоставляется в 10 миграционных центрах, где почти половина депортированных - более 24 тысяч человек - получила поддержку и временное жилье. С момента возвращения Трампа в Белый дом США ужесточили миграционную политику, усилили контроль на границе и потребовали от Мексики ужесточить борьбу с незаконной миграцией и наркотрафиком, чтобы избежать одностороннего введения пошлин на двустороннюю торговлю.

https://ria.ru/20250616/tramp-2023033767.html

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в мире, мексика, сша, дональд трамп