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Mehr: в иранской провинции Исфахан при атаке Израиля погибли три человека - РИА Новости, 17.06.2025
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09:23 17.06.2025 (обновлено: 09:34 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/mehr-2023263039.html
Mehr: в иранской провинции Исфахан при атаке Израиля погибли три человека
Mehr: в иранской провинции Исфахан при атаке Израиля погибли три человека - РИА Новости, 17.06.2025
Mehr: в иранской провинции Исфахан при атаке Израиля погибли три человека
Три человека погибли, четыре пострадали при атаке Израиля в центре Ирана во вторник утром, сообщил заместитель губернатора провинции Исфахан, где произошла... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:23:00+03:00
2025-06-17T09:34:00+03:00
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исфахан
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Три человека погибли, четыре пострадали при атаке Израиля в центре Ирана во вторник утром, сообщил заместитель губернатора провинции Исфахан, где произошла атака, Акбар Салехи."Это нападение привело к гибели трех человек, еще 4 пострадали", - приводит его слова агентство Mehr.По словам чиновника, удар пришелся по одному из контрольно-пропускных пунктов города Кашан.Ранее СМИ со ссылкой на местные власти сообщили, что средства ПВО уничтожили израильский беспилотник над ядерным объектом в городе Натанз провинции Исфахан.
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в мире, исфахан, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Исфахан, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Mehr: в иранской провинции Исфахан при атаке Израиля погибли три человека

Mehr: в иранском Исфахане при атаке Израиля погибли три человека, четверо ранены

© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Иране
Дым на месте израильского авиаудара в Иране - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Иране
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Три человека погибли, четыре пострадали при атаке Израиля в центре Ирана во вторник утром, сообщил заместитель губернатора провинции Исфахан, где произошла атака, Акбар Салехи.
"Это нападение привело к гибели трех человек, еще 4 пострадали", - приводит его слова агентство Mehr.
По словам чиновника, удар пришелся по одному из контрольно-пропускных пунктов города Кашан.
Ранее СМИ со ссылкой на местные власти сообщили, что средства ПВО уничтожили израильский беспилотник над ядерным объектом в городе Натанз провинции Исфахан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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В миреИсфаханИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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