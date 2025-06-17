https://ria.ru/20250617/mehr-2023263039.html

Mehr: в иранской провинции Исфахан при атаке Израиля погибли три человека

Mehr: в иранской провинции Исфахан при атаке Израиля погибли три человека - РИА Новости, 17.06.2025

Mehr: в иранской провинции Исфахан при атаке Израиля погибли три человека

Три человека погибли, четыре пострадали при атаке Израиля в центре Ирана во вторник утром, сообщил заместитель губернатора провинции Исфахан, где произошла... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:23:00+03:00

2025-06-17T09:23:00+03:00

2025-06-17T09:34:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Три человека погибли, четыре пострадали при атаке Израиля в центре Ирана во вторник утром, сообщил заместитель губернатора провинции Исфахан, где произошла атака, Акбар Салехи."Это нападение привело к гибели трех человек, еще 4 пострадали", - приводит его слова агентство Mehr.По словам чиновника, удар пришелся по одному из контрольно-пропускных пунктов города Кашан.Ранее СМИ со ссылкой на местные власти сообщили, что средства ПВО уничтожили израильский беспилотник над ядерным объектом в городе Натанз провинции Исфахан.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, исфахан, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте