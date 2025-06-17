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Mehr: в иранской провинции Исфахан при атаке Израиля погибли три человека
Mehr: в иранской провинции Исфахан при атаке Израиля погибли три человека - РИА Новости, 17.06.2025
Mehr: в иранской провинции Исфахан при атаке Израиля погибли три человека
Три человека погибли, четыре пострадали при атаке Израиля в центре Ирана во вторник утром, сообщил заместитель губернатора провинции Исфахан, где произошла... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:23:00+03:00
2025-06-17T09:23:00+03:00
2025-06-17T09:34:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Три человека погибли, четыре пострадали при атаке Израиля в центре Ирана во вторник утром, сообщил заместитель губернатора провинции Исфахан, где произошла атака, Акбар Салехи."Это нападение привело к гибели трех человек, еще 4 пострадали", - приводит его слова агентство Mehr.По словам чиновника, удар пришелся по одному из контрольно-пропускных пунктов города Кашан.Ранее СМИ со ссылкой на местные власти сообщили, что средства ПВО уничтожили израильский беспилотник над ядерным объектом в городе Натанз провинции Исфахан.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, исфахан, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Исфахан, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Mehr: в иранской провинции Исфахан при атаке Израиля погибли три человека
Mehr: в иранском Исфахане при атаке Израиля погибли три человека, четверо ранены