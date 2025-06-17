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ВCУ пытаются удержать высоты в районе Липового, заявил Марочко - РИА Новости, 17.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/marochko-2023250407.html
ВCУ пытаются удержать высоты в районе Липового, заявил Марочко
ВCУ пытаются удержать высоты в районе Липового, заявил Марочко - РИА Новости, 17.06.2025
ВCУ пытаются удержать высоты в районе Липового, заявил Марочко
ВCУ пытаются удержать cтратегически важные высоты в районе села Липовое в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T07:03:00+03:00
2025-06-17T07:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. ВCУ пытаются удержать cтратегически важные высоты в районе села Липовое в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Минобороны РФ информировало об освобождении Липового 7 мая. Марочко 6 июня сообщал, что бойцы ВС РФ заняли новые рубежи и позиции в лесополосе западнее Липового, а также продвинулись на 500 метров в районе Зеленой Долины. "Для стабилизации обстановки и замедления продвижения наших войск украинское командование наращивает силы и средства на своих позициях, расположенных на стратегически важных высотах юго-западнее Липового и в районе населенного пункта Зеленая Долина", - рассказал Марочко агентству. С его слов, несмотря на сопротивление ВСУ, в течение последних нескольких дней ВС РФ удалось продвинуться на этом участке. Параллельно наносились удары по фортификациям украинских военных, местам скопления техники и личного состава. Марочко отметил, что ВСУ также усилили удары при помощи дронов и минометов.
https://ria.ru/20250617/marochko-2023247679.html
https://ria.ru/20250611/marochko-2022155286.html
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донецкая народная республика, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВCУ пытаются удержать высоты в районе Липового, заявил Марочко

Марочко: ВCУ пытаются удержать стратегически важные высоты в районе Липового

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. ВCУ пытаются удержать cтратегически важные высоты в районе села Липовое в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Минобороны РФ информировало об освобождении Липового 7 мая. Марочко 6 июня сообщал, что бойцы ВС РФ заняли новые рубежи и позиции в лесополосе западнее Липового, а также продвинулись на 500 метров в районе Зеленой Долины.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
06:02
"Для стабилизации обстановки и замедления продвижения наших войск украинское командование наращивает силы и средства на своих позициях, расположенных на стратегически важных высотах юго-западнее Липового и в районе населенного пункта Зеленая Долина", - рассказал Марочко агентству.
С его слов, несмотря на сопротивление ВСУ, в течение последних нескольких дней ВС РФ удалось продвинуться на этом участке. Параллельно наносились удары по фортификациям украинских военных, местам скопления техники и личного состава. Марочко отметил, что ВСУ также усилили удары при помощи дронов и минометов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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