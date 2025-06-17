https://ria.ru/20250617/marochko-2023250407.html

ВCУ пытаются удержать высоты в районе Липового, заявил Марочко

ВCУ пытаются удержать высоты в районе Липового, заявил Марочко - РИА Новости, 17.06.2025

ВCУ пытаются удержать высоты в районе Липового, заявил Марочко

ВCУ пытаются удержать cтратегически важные высоты в районе села Липовое в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T07:03:00+03:00

2025-06-17T07:03:00+03:00

2025-06-17T07:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. ВCУ пытаются удержать cтратегически важные высоты в районе села Липовое в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Минобороны РФ информировало об освобождении Липового 7 мая. Марочко 6 июня сообщал, что бойцы ВС РФ заняли новые рубежи и позиции в лесополосе западнее Липового, а также продвинулись на 500 метров в районе Зеленой Долины. "Для стабилизации обстановки и замедления продвижения наших войск украинское командование наращивает силы и средства на своих позициях, расположенных на стратегически важных высотах юго-западнее Липового и в районе населенного пункта Зеленая Долина", - рассказал Марочко агентству. С его слов, несмотря на сопротивление ВСУ, в течение последних нескольких дней ВС РФ удалось продвинуться на этом участке. Параллельно наносились удары по фортификациям украинских военных, местам скопления техники и личного состава. Марочко отметил, что ВСУ также усилили удары при помощи дронов и минометов.

https://ria.ru/20250617/marochko-2023247679.html

https://ria.ru/20250611/marochko-2022155286.html

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донецкая народная республика, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины