https://ria.ru/20250617/manturov-2023229667.html

Мантуров оценил потребность в кадрах для нацпроектов в России

Мантуров оценил потребность в кадрах для нацпроектов в России - РИА Новости, 17.06.2025

Мантуров оценил потребность в кадрах для нацпроектов в России

Общая потребность в кадрах для национальных проектов технологического лидерства в России составляет более 472 тысяч человек до 2030 года, заявил первый... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T00:41:00+03:00

2025-06-17T00:41:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Общая потребность в кадрах для национальных проектов технологического лидерства в России составляет более 472 тысяч человек до 2030 года, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Общая потребность в профессиональных кадрах для национальных проектов техлидерства сформирована и составляет более 472 тысяч человек до 2030 года. Чтобы решить "кадровый вопрос", мы ведем работу по двум большим трекам", - приводятся слова Мантурова в журнале "Росконгресса" к ПМЭФ-2025. Он отметил, что в структуру каждого нацпроекта техлидерства включены отдельные федеральные проекты по науке и кадрам, которые курирует Минобрнауки. Для привлечения в обрабатывающую промышленность выпускников колледжей в партнерстве с предприятиями создаются образовательно-производственные кластеры в рамках программы "Профессионалитет". "Ключевые научно-исследовательские организации и вузы страны выступают опорными центрами по научному и кадровому обеспечению нацпроектов. Потребность в специалистах с высшим образованием также помогают закрывать передовые инженерные школы. В запуске 50 таких школ приняли участие свыше 160 индустриальных компаний. Параллельно ведется актуализация профессиональных и образовательных стандартов, предприятия ориентированы на еще более тесную работу с вузами и учреждениями СПО", - заключил Мантуров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/manturov-2023226353.html

https://ria.ru/20250616/manturov-2023030638.html

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россия, денис мантуров