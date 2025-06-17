https://ria.ru/20250617/manturov-2023226353.html

Мантуров оценил темпы роста обрабатывающей промышленности

Мантуров оценил темпы роста обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 17.06.2025

Мантуров оценил темпы роста обрабатывающей промышленности

Рост обрабатывающей промышленности России на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ в 2025 году ожидается в пределах 2-3%, сообщил первый вице-премьер РФ... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T00:01:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Рост обрабатывающей промышленности России на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ в 2025 году ожидается в пределах 2-3%, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Для нас основным барометром является динамика обрабатывающих производств, и здесь по итогам прошлого года рост был серьезный – на 8,5%. Сейчас жесткая денежно-кредитная политика ЦБ работает на балансировку экономики, и мы ожидаем более умеренных темпов роста по итогам года – в пределах 2–3%", - приводятся слова Мантурова в журнале "Росконгресса" к ПМЭФ-2025. Он отметил, что с учетом высокой базы прошлого года, это не является критичным. Однако потенциал превысить показатель есть: смягчение денежно-кредитной политики ЦБ и улучшение общей конъюнктуры могли бы этому способствовать. Ранее в интервью РИА Новости Мантуров отмечал, что денежно-кредитная политика в России не сильно способствует инвестициям в производство, тем не менее, поставленные задачи продолжают реализовываться. Так, росту производства обрабатывающей промышленности в стране содействует набор механизмов поддержки, среди них отраслевые и межотраслевые субсидии по инвестиционным проектам, льготные займы Фонда развития промышленности, соглашения о защите капитальных вложений и инвестиций и ряд других. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/manturov-2023066896.html

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экономика, цены на нефть, россия, денис мантуров, центральный банк рф (цб рф), фонд развития промышленности