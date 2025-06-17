https://ria.ru/20250617/mali-2023363436.html
Президент Мали посетит Россию на следующей неделе
Президент Мали посетит Россию на следующей неделе - РИА Новости, 17.06.2025
Президент Мали посетит Россию на следующей неделе
Президент переходного периода Мали генерал Ассими Гоита посетит Россию с визитом 22-26 июня, намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:38:00+03:00
2025-06-17T16:38:00+03:00
2025-06-17T16:38:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент переходного периода Мали генерал Ассими Гоита посетит Россию с визитом 22-26 июня, намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости дипломатический источник. "На следующей неделе приедет президент Мали в Россию", - рассказал собеседник агентства. Источник утвердительно ответил на вопрос о возможности встречи Гоиты с Путиным. "Это обязательно", - подчеркнул собеседник. Он уточнил, что визит лидера Мали в РФ запланирован с 22 по 26 июня. По его словам, президент проведет встречу с малийским землячеством в России. -0-
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мали, россия, владимир путин
Мали, Россия, Владимир Путин
Президент Мали посетит Россию на следующей неделе
Президент Мали Гоита планирует встретиться с Путиным во время своего визита в РФ