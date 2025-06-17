https://ria.ru/20250617/maksim-2023324672.html

Почему Галкин* скрывает настоящие доходы? Расследование о виллах и офшорах

Почему Галкин* скрывает настоящие доходы? Расследование о виллах и офшорах - РИА Новости, 17.06.2025

Почему Галкин* скрывает настоящие доходы? Расследование о виллах и офшорах

Максим Галкин* не раз оказывался в центре скандалов — от резких высказываний о власти до подозрений в сокрытии доходов. Различные расследования выявили, что за... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:02:00+03:00

2025-06-17T18:02:00+03:00

2025-06-17T18:02:00+03:00

шоубиз

россия

израиль

ссср

алла пугачева

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Максим Галкин* не раз оказывался в центре скандалов — от резких высказываний о власти до подозрений в сокрытии доходов. Различные расследования выявили, что за фасадом публичной биографии юмориста могут скрываться оффшорные схемы и роскошная недвижимость за границей. Почему Галкин, критикующий российские реалии, сам активно использует инструменты финансовой непрозрачности?"Большой путь"Для большинства россиян поведение Максима Галкина* после начала специальной военной операции стало полной неожиданностью. Комик, осевший в Израиле, активно критикует действия российских властей. За ним последовала и Алла Пугачева с детьми, Гарри и Лизой.Изначально, в начале их отношений, искренность чувств Пугачевой и молодого Галкина* вызывала сомнения. Многие считали, что Максим женился по расчету, привлеченный деньгами и славой звезды отечественной эстрады. Однако мало кто знает, что родители Галкина* были гораздо более влиятельными и состоятельными, чем Пугачева. Его отец, советский генерал, возглавлял Главное бронетанковое управление Минобороны СССР. Поэтому позиция Галкина* как диссидента вызывает удивление.С 1987 по 1996 год генерал Галкин занимал пост главы Главного бронетанкового управления Минобороны СССР, а в 1998 году стал депутатом Государственной думы.Максим Галкин* неоднократно подчеркивал, что с Украиной его связывает многое. Хотя он родился в Москве, значительную часть своего детства провел в Одессе. Это произошло благодаря его отцу, Александру Галкину, который получил воинское звание генерал-майора и был вынужден перевезти семью в этот город по служебным делам. Кочевая жизнь, характерная для военных, известна многим.Первые годы после рождения Максим* провел в Германии, где его отец был назначен начальником вооружения 8-й гвардейской общевойсковой армии в ГДР. Интересно, что именно в 1979 году в этот город приезжала Алла Пугачева, чтобы выступать перед личным составом."Мой папа прошел длинный путь от простого мальчишки из бедной деревенской семьи до генерал-полковника, который отвечал в Советском Союзе и России за все танкостроение и военное автомобилестроение", — вспоминал Галкин-младший*.Людей, подобных отцу Максима*, в те времена называли "небожителями", а его семья считалась привилегированной. В 1997 году, выйдя на пенсию, генерал полностью погрузился в политику и в 1998 году получил мандат депутата Государственной думы, заменив погибшего при загадочных обстоятельствах Льва Рохлина.Никто из близких не мог предположить, что младший сын Галкиных станет артистом. У Максима* есть старший брат Дмитрий, который ранее занимался обеспечением вооруженных сил бронетехникой, а сейчас ведет собственный бизнес. Все считали, что Максим пойдет по стопам отца и деда и станет военнослужащим.Дед по материнской линии, подполковник Григорий Прагин, во время Второй мировой войны занимался техобслуживанием машин и был настоящим героем. В его официальной биографии упоминается, как он вывел танковую бригаду из окружения и был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако жизнь сложилась иначе, и Максим не пошел по стопам своих знаменитых родственников. В 1993 году он окончил московскую гимназию № 1543.Стал богатым задолго до того, как оказался на сценеМаксим Галкин* стал обеспеченным человеком задолго до того, как начал зарабатывать на сцене. После смерти родителей ему отошло значительное наследство. Его отец скончался в 2002 году в Москве, а мама — в 2004 году в Израиле.Максим* унаследовал просторную трехкомнатную квартиру у метро "Новые Черемушки", стоимостью около 50 миллионов рублей. Его брат Дмитрий получил апартаменты площадью 163 квадратных метров в историческом доме на первом Неопалимовском переулке, стоимостью около 99 миллионов рублей, а также двухкомнатную квартиру на улице Плющихе за 45 миллионов рублей. Кроме того, Галкин* унаследовал квартиру площадью 250 квадратных метров в Варсонофьевском переулке, стоимостью около 100 миллионов рублей, которая в 2010 году была переписана на Аллу Пугачеву, а затем на ее внука.Также в Наро-Фоминском районе в 90 годах был построен особняк площадью около 600 квадратных метров, стоимостью примерно 150 миллионов рублей. В 2004 году Максим* оформил дом на себя, а затем переписал его на брата. Их дед, еще в сталинские времена, получил особняк на участке в 13 соток в поселке Внуковское, который Максим* позже продал. Братьям также перешли родительские банковские счета.В 2003 году Галкин* начал активно скупать участки в деревне Грязь с намерением построить замок. По оценкам риелторов, в землю он вложил около 10 миллиардов рублей. Строительство замка завершилось к 2011 году, как раз к свадьбе Максима* и Аллы.В России у Максима Галкина* остался замок в деревне Грязь, стоимость которого, по оценкам риэлторов, составляет около 1 миллиарда рублей. Также он владеет коллекцией элитных автомобилей, включая Bentley RL, Bentley Arnage RL 2006, Mercedes Gelandewagen, Mercedes SL, Mercedes Maybach S-класса, Mercedes Pullman, Rolls-Royce Phantom, Audi TT и Hummer H2.В 2021 году, согласно данным журнала "Форбс", Галкин* заработал 4,8 миллиона долларов. Основной доход ему принесли рекламные контракты и работа телеведущим. Только за проект "Один в один" он получал 500 тысяч долларов ежемесячно. Средний доход от концертной деятельности составлял около 2,5 миллиона рублей за концерт.Подозрительные активы или двойные стандарты?После резких высказываний в адрес России Галкин* столкнулся с давлением, но его финансовое положение остается стабильным. Это наводит на мысль о наличии зарубежных активов, защищенных от российских санкций.По неподтвержденным данным, у Галкина* и Пугачевой есть недвижимость в Израиле и Европе, оформленная через подставные компании. Источники утверждают, что часть доходов от концертов и рекламы выводится через юрисдикции типа Кипра или ОАЭ.Галкин* активно критикует коррупцию в России, но сам, судя по всему, пользуется инструментами, которые ассоциируются с коррупционной элитой. Среди таких методов стали частые концерты для избранных. Выступления Максима* за рубежом часто спонсируются анонимными фондами.Кроме того, брак с Пугачевой, у которой давно есть заграничные активы, мог помочь в создании финансовых подушки. Однако сам Галкин* все обвинения опровергает. В своих соцсетях он сказал так: "Недвижимость и счета в банках остались в России".Галкин*, как и многие оппозиционные медийные фигуры, оказался в парадоксальной ситуации — его риторика требует прозрачности, но практика диктует иные правила.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, израиль, ссср, алла пугачева