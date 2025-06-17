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Макрон ответил на обвинения Трампа - РИА Новости, 17.06.2025
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23:14 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/makron-2023437128.html
Макрон ответил на обвинения Трампа
Макрон ответил на обвинения Трампа - РИА Новости, 17.06.2025
Макрон ответил на обвинения Трампа
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не несет ответственности за изменение позиции администрации США касательно причин раннего отъезда президента... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T23:14:00+03:00
2025-06-17T23:14:00+03:00
в мире
франция
сша
канада
эммануэль макрон
дональд трамп
g7
обострение отношений сша и ирана
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ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не несет ответственности за изменение позиции администрации США касательно причин раннего отъезда президента Дональда Трампа с саммита G7 после того, как тот обвинил Макрона в "ошибке". "Когда президент Трамп говорит, что "я должен вернуться, так как идут переговоры", это в общем называется переговоры по прекращению огня. Так что вы видите, что речь идет о перемене точки зрения. Но я не отвечаю за изменение позиции американской администрации. Так что вчера я сказал то, что у меня было сказать. Трамп дал понять, и заявил всему миру, что направляется на переговоры, и я думаю, что это хорошо, и я не меняю свои взгляды", - сказал он журналистам по итогам саммита G7 в Канаде. Трансляция велась в официальном аккаунте елисейского дворца в Х. Макрон отметил, что "если есть лидеры, которые меняют свою позицию, то они сами должны за это отвечать, и не мне это комментировать". Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Президент Франции Эммануэль Макрон, как передавало агентство Рейтер, предположил, что США предложили способствовать прекращению огня. Трамп отверг предположения Макрона, заявив, что покинул саммит для чего-то гораздо "более серьезного" и что "ищущий внимания общественности президент Франции Эммануэль Макрон" связал его отъезд с ситуацией на Ближнем Востоке "по ошибке". При этом американский лидер отметил, что Макрон "всегда все понимает не так", намеренно это или нет.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023256905.html
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в мире, франция, сша, канада, эммануэль макрон, дональд трамп, g7, обострение отношений сша и ирана
В мире, Франция, США, Канада, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, G7, Обострение отношений США и Ирана
Макрон ответил на обвинения Трампа

Макрон заявил, что не отвечает за изменения позиции США по отъезду Трампа с G7

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не несет ответственности за изменение позиции администрации США касательно причин раннего отъезда президента Дональда Трампа с саммита G7 после того, как тот обвинил Макрона в "ошибке".
«
"Когда президент Трамп говорит, что "я должен вернуться, так как идут переговоры", это в общем называется переговоры по прекращению огня. Так что вы видите, что речь идет о перемене точки зрения. Но я не отвечаю за изменение позиции американской администрации. Так что вчера я сказал то, что у меня было сказать. Трамп дал понять, и заявил всему миру, что направляется на переговоры, и я думаю, что это хорошо, и я не меняю свои взгляды", - сказал он журналистам по итогам саммита G7 в Канаде.
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп обвинил Макрона во лжи о причине его отъезда с саммита G7
Вчера, 08:25
Трансляция велась в официальном аккаунте елисейского дворца в Х.
Макрон отметил, что "если есть лидеры, которые меняют свою позицию, то они сами должны за это отвечать, и не мне это комментировать".
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Президент Франции Эммануэль Макрон, как передавало агентство Рейтер, предположил, что США предложили способствовать прекращению огня.
Трамп отверг предположения Макрона, заявив, что покинул саммит для чего-то гораздо "более серьезного" и что "ищущий внимания общественности президент Франции Эммануэль Макрон" связал его отъезд с ситуацией на Ближнем Востоке "по ошибке". При этом американский лидер отметил, что Макрон "всегда все понимает не так", намеренно это или нет.
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Кананаскисе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Во Франции рассказали, как Трамп унизил Макрона
Вчера, 10:34
 
В миреФранцияСШАКанадаЭммануэль МакронДональд ТрампG7Обострение отношений США и Ирана
 
 
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