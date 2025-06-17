Макрон ответил на обвинения Трампа
Макрон заявил, что не отвечает за изменения позиции США по отъезду Трампа с G7
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не несет ответственности за изменение позиции администрации США касательно причин раннего отъезда президента Дональда Трампа с саммита G7 после того, как тот обвинил Макрона в "ошибке".
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"Когда президент Трамп говорит, что "я должен вернуться, так как идут переговоры", это в общем называется переговоры по прекращению огня. Так что вы видите, что речь идет о перемене точки зрения. Но я не отвечаю за изменение позиции американской администрации. Так что вчера я сказал то, что у меня было сказать. Трамп дал понять, и заявил всему миру, что направляется на переговоры, и я думаю, что это хорошо, и я не меняю свои взгляды", - сказал он журналистам по итогам саммита G7 в Канаде.
Трансляция велась в официальном аккаунте елисейского дворца в Х.
Макрон отметил, что "если есть лидеры, которые меняют свою позицию, то они сами должны за это отвечать, и не мне это комментировать".
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Президент Франции Эммануэль Макрон, как передавало агентство Рейтер, предположил, что США предложили способствовать прекращению огня.
Трамп отверг предположения Макрона, заявив, что покинул саммит для чего-то гораздо "более серьезного" и что "ищущий внимания общественности президент Франции Эммануэль Макрон" связал его отъезд с ситуацией на Ближнем Востоке "по ошибке". При этом американский лидер отметил, что Макрон "всегда все понимает не так", намеренно это или нет.
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