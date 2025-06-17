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Во Франции рассказали, как Трамп унизил Макрона
Во Франции рассказали, как Трамп унизил Макрона - РИА Новости, 17.06.2025
Во Франции рассказали, как Трамп унизил Макрона
Президент США Дональд Трамп унизил французского лидера Эммануэля Макрона после досрочного отъезда с саммита G7, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:34:00+03:00
2025-06-17T10:34:00+03:00
2025-06-17T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп унизил французского лидера Эммануэля Макрона после досрочного отъезда с саммита G7, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Это полное унижение!" — прокомментировал он публикацию главы Белого дома, выложенную в Truth Social.Трамп в своей социальной сети назвал Макрона ищущим внимания общественности президентом. Также американский лидер подчеркнул, что отъезд с саммита G7 связан не с работой над прекращением огня между Ираном и Израилем, а с "чем-то более серьезным".По данным агентства Reuters, чуть ранее глава Франции заявил, что решение Трампа вернуться в Вашингтон может быть связано с предложением о прекращении огня между Израилем и Ираном.Как писала газета The Washington Post, иранские чиновники заявили посредникам о готовности возобновить переговоры с США, но сначала Израиль должен прекратить боевые действия. Кроме того, по данным телеканала CNN, сам Трамп поручил членам своей команды как можно скорее организовать встречу с представителями исламской республики.
https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023266815.html
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в мире, франция, сша, израиль, эммануэль макрон, дональд трамп, g7, флориан филиппо
В мире, Франция, США, Израиль, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, G7, Флориан Филиппо
Во Франции рассказали, как Трамп унизил Макрона
Филиппо: Трамп унизил Макрона после досрочного отъезда с саммита G7