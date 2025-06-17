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Мадуро заявил о праве Ирана блокировать Ормузский пролив - РИА Новости, 17.06.2025
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05:17 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/maduro-2023245873.html
Мадуро заявил о праве Ирана блокировать Ормузский пролив
Мадуро заявил о праве Ирана блокировать Ормузский пролив - РИА Новости, 17.06.2025
Мадуро заявил о праве Ирана блокировать Ормузский пролив
Иран вправе перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети мировых поставок нефти, в рамках своей самообороны, заявил президент Венесуэлы... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T05:17:00+03:00
2025-06-17T05:17:00+03:00
в мире
цены на нефть
иран
ормузский пролив
израиль
николас мадуро
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МЕХИКО, 17 июн - РИА Новости. Иран вправе перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети мировых поставок нефти, в рамках своей самообороны, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Это часть эскалации. Если продолжается агрессия, если продолжаются бомбардировки мирного и достойного народа Ирана, он имеет полное право задействовать этот план, чтобы гарантировать права своей страны ... то, что делает Иран, является осуществлением международного права на законную самооборону", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +", комментируя новость о возможном закрытии Ормузского пролива. О том, что Тегеран после атак Израиля на Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, в субботу заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Исмаил Коусари. Венесуэльский лидер, говоря о конфликте Израиля и Ирана, отметил, что он может выйти из-под контроля, а ответственность перед человечеством за прекращение этой войны несут "те, кто отдал приказ, предоставил оружие и санкционировал атаку".
https://ria.ru/20250617/neft-2023242320.html
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в мире, цены на нефть, иран, ормузский пролив, израиль, николас мадуро
В мире, Цены на нефть, Иран, Ормузский пролив, Израиль, Николас Мадуро
Мадуро заявил о праве Ирана блокировать Ормузский пролив

Мадуро: Иран вправе блокировать Ормузский пролив в ответ на агрессию

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 17 июн - РИА Новости. Иран вправе перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети мировых поставок нефти, в рамках своей самообороны, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Это часть эскалации. Если продолжается агрессия, если продолжаются бомбардировки мирного и достойного народа Ирана, он имеет полное право задействовать этот план, чтобы гарантировать права своей страны ... то, что делает Иран, является осуществлением международного права на законную самооборону", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +", комментируя новость о возможном закрытии Ормузского пролива.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Закрытие Ормузского пролива повысит цены на нефть, говорится в докладе
04:14
О том, что Тегеран после атак Израиля на Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, в субботу заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Исмаил Коусари.
Венесуэльский лидер, говоря о конфликте Израиля и Ирана, отметил, что он может выйти из-под контроля, а ответственность перед человечеством за прекращение этой войны несут "те, кто отдал приказ, предоставил оружие и санкционировал атаку".
Мины на борту корабль Iran Ajr - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив, пишут СМИ
15 июня, 12:45
 
В миреЦены на нефтьИранОрмузский проливИзраильНиколас Мадуро
 
 
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