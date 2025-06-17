https://ria.ru/20250617/maduro-2023245873.html

Мадуро заявил о праве Ирана блокировать Ормузский пролив

Мадуро заявил о праве Ирана блокировать Ормузский пролив - РИА Новости, 17.06.2025

Мадуро заявил о праве Ирана блокировать Ормузский пролив

Иран вправе перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети мировых поставок нефти, в рамках своей самообороны, заявил президент Венесуэлы... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T05:17:00+03:00

2025-06-17T05:17:00+03:00

2025-06-17T05:17:00+03:00

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МЕХИКО, 17 июн - РИА Новости. Иран вправе перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети мировых поставок нефти, в рамках своей самообороны, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Это часть эскалации. Если продолжается агрессия, если продолжаются бомбардировки мирного и достойного народа Ирана, он имеет полное право задействовать этот план, чтобы гарантировать права своей страны ... то, что делает Иран, является осуществлением международного права на законную самооборону", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +", комментируя новость о возможном закрытии Ормузского пролива. О том, что Тегеран после атак Израиля на Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, в субботу заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Исмаил Коусари. Венесуэльский лидер, говоря о конфликте Израиля и Ирана, отметил, что он может выйти из-под контроля, а ответственность перед человечеством за прекращение этой войны несут "те, кто отдал приказ, предоставил оружие и санкционировал атаку".

https://ria.ru/20250617/neft-2023242320.html

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