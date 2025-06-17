В Лондоне паника из-за действий MI-6: люди готовят тревожный чемоданчик
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерского дворца в Лондоне
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Огромную тревогу у простых англичан вызывает провокационная деятельность правительства и спецслужб Великобритании, которые поддерживают киевский режим.
Подобно ушату холодной воды на разгоряченные головы жителей туманного Альбиона стала информация об вероятном участии МИ-6 в террористических операциях СБУ на территории России.
Теракты первого июня планировались в Британии?
По мнению аналитика Александра Меркуриса, британская разведка, вероятно, принимала самое непосредственное участие в планировании и реализации украинских атак по территории России, целями которой стали железнодорожные мосты.
Однако эксперт высказывает мнение, что у Лондона нет никаких причин противостоять Москве подобным образом, кроме старой привычки создавать проблемы России в любой возможной точке на глобусе.
"СВО проводится Россией против Украины, а не нас. У Британии не было никаких оснований лезть в это, учитывая, что Киев нам не союзник. Все это не имеет смысла! Это еще один пример того, как мы в Британии зашли слишком далеко. Мы продолжаем тешить себя иллюзиями, что можем противостоять русским – и что это не приведет ни к каким последствиям. Мы воспринимаем все это как большую игру. Те, кто ее ведет, никогда не задаются вопросом, к чему это может привести в Британии", - утверждает Меркурис.
© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне
Не успокоятся, пока не получат серьезные неприятности
Однако после прошедшей террористической атаки начала лета в Великобритании наступило осознание серьезной опасности, утверждает аналитик.
"Воротилы" Лондона поняли, что, борясь с выдуманной российской угрозой, они провоцируют реальный жесткий ответ России.
При этом Меркурис сомневается, что Соединенное Королевство откажется от своей привычки вредить России, пока не получит серьезный ответ.
© AP Photo / Thanassis StavrakisБездомный спит на улице в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Бездомный спит на улице в Лондоне, Великобритания
"Вы хотите сделать Россию врагом, отдалить ее от нас и от Европы? А в Европе уже паника, тревога и истерия. Почему мы все время говорим о том, что русские могут прийти, что они уже в пути, что Россия не остановится на Украине? Что они захватят Молдавию, Грузию, Скандинавию, Центральную Европу – и, в конце концов, придут за нами? Кажется, сейчас все эти мальчики из частных школ, наигравшись в эти глупые игры, начинают задаваться вопросом: "Боже мой, что мы наделали?" Но британцы, похоже, не могут избавиться от зависимости лезть в чужие дела, пока мы не столкнулись с серьезными неприятностями", - заявил Меркурис на своем YouTube-канале.
© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
Кир Стармер сумасшедший
Впрочем, Меркурис далеко не единственный, кто высказывает озабоченность провокационной деятельностью английский властей.
О том, что британский премьер-министр Кир Стармер психически нездоров, если думает, что Россия хочет атаковать Соединенное Королевство, заявил бывший британский посол и правозащитник Крейг Мюррей в соцсети Х.
© AP Photo / Andy BuchananПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Глазго
© AP Photo / Andy Buchanan
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Глазго
"Стармер полностью обезумел. Россия не демонстрировала никаких, абсолютно никаких намерений атаковать Великобританию. Почему, черт возьми, он ратует за войну с обладающей ядерным оружием Россией? Он — больной псих", — написал Мюррей.
Тревожный чемоданчик на 72 часа для британцев
О серьезности опасений по поводу возможного ответа России говорят и советы в британской прессе для простых английских граждан иметь под рукой "набор для выживания" на 72 часа.
В который, по мнению экспертов, должны входить вода, непортящиеся продукты, лекарства, радиоприемник на батарейках, фонарик, удостоверяющие личность документы и швейцарский армейский нож.
© AP Photo / Matt DunhamЛюди переходят дорогу на улице в центре Лондона
© AP Photo / Matt Dunham
Люди переходят дорогу на улице в центре Лондона
Поводом для рекомендаций стали опасения экспертов о возможных ответных атаках на критическую для Британии энергетическую инфраструктуру, включая газопровод Лангелед, через который Норвегия поставляет 40% потребляемого в стране газа.
Причем ранее схожий набор для выживания рекомендовала собрать "на всякий случай" Европейская комиссия. В него должны войти вода, еда, аптечка первой помощи, фонарик, спички и зажигалка на случай отключения электричества, зарядное устройство и внешний аккумулятор для телефона, радиоприемник с запасными батарейками, ксерокопии документов, удостоверяющих личность. Бонусом идут "настольные игры, чтобы скоротать время".
© РИА Новости / Алекс МакБрайд | Перейти в медиабанкВелосипедист в медицинской маске на одной из опустевших улиц Лондона
Велосипедист в медицинской маске на одной из опустевших улиц Лондона
Интересно, готовы ли простые жители Европы коротать время с фонариком, без электричества, играя в настольные игры, из-за провокационных действий своих стран?