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В Лондоне паника из-за действий MI-6: люди готовят тревожный чемоданчик - РИА Новости, 17.06.2025
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11:43 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/london-2023292033.html
В Лондоне паника из-за действий MI-6: люди готовят тревожный чемоданчик
В Лондоне паника из-за действий MI-6: люди готовят тревожный чемоданчик - РИА Новости, 17.06.2025
В Лондоне паника из-за действий MI-6: люди готовят тревожный чемоданчик
Огромную тревогу у простых англичан вызывает провокационная деятельность правительства и спецслужб Великобритании, которые поддерживают киевский режим. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T11:43:00+03:00
2025-06-17T11:43:00+03:00
россия
лондон
великобритания
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Огромную тревогу у простых англичан вызывает провокационная деятельность правительства и спецслужб Великобритании, которые поддерживают киевский режим.Подобно ушату холодной воды на разгоряченные головы жителей туманного Альбиона стала информация об вероятном участии МИ-6 в террористических операциях СБУ на территории России.Теракты первого июня планировались в Британии?По мнению аналитика Александра Меркуриса, британская разведка, вероятно, принимала самое непосредственное участие в планировании и реализации украинских атак по территории России, целями которой стали железнодорожные мосты.Однако эксперт высказывает мнение, что у Лондона нет никаких причин противостоять Москве подобным образом, кроме старой привычки создавать проблемы России в любой возможной точке на глобусе."СВО проводится Россией против Украины, а не нас. У Британии не было никаких оснований лезть в это, учитывая, что Киев нам не союзник. Все это не имеет смысла! Это еще один пример того, как мы в Британии зашли слишком далеко. Мы продолжаем тешить себя иллюзиями, что можем противостоять русским – и что это не приведет ни к каким последствиям. Мы воспринимаем все это как большую игру. Те, кто ее ведет, никогда не задаются вопросом, к чему это может привести в Британии", - утверждает Меркурис.Не успокоятся, пока не получат серьезные неприятностиОднако после прошедшей террористической атаки начала лета в Великобритании наступило осознание серьезной опасности, утверждает аналитик."Воротилы" Лондона поняли, что, борясь с выдуманной российской угрозой, они провоцируют реальный жесткий ответ России.При этом Меркурис сомневается, что Соединенное Королевство откажется от своей привычки вредить России, пока не получит серьезный ответ."Вы хотите сделать Россию врагом, отдалить ее от нас и от Европы? А в Европе уже паника, тревога и истерия. Почему мы все время говорим о том, что русские могут прийти, что они уже в пути, что Россия не остановится на Украине? Что они захватят Молдавию, Грузию, Скандинавию, Центральную Европу – и, в конце концов, придут за нами? Кажется, сейчас все эти мальчики из частных школ, наигравшись в эти глупые игры, начинают задаваться вопросом: "Боже мой, что мы наделали?" Но британцы, похоже, не могут избавиться от зависимости лезть в чужие дела, пока мы не столкнулись с серьезными неприятностями", - заявил Меркурис на своем YouTube-канале.Кир Стармер сумасшедшийВпрочем, Меркурис далеко не единственный, кто высказывает озабоченность провокационной деятельностью английский властей.О том, что британский премьер-министр Кир Стармер психически нездоров, если думает, что Россия хочет атаковать Соединенное Королевство, заявил бывший британский посол и правозащитник Крейг Мюррей в соцсети Х."Стармер полностью обезумел. Россия не демонстрировала никаких, абсолютно никаких намерений атаковать Великобританию. Почему, черт возьми, он ратует за войну с обладающей ядерным оружием Россией? Он — больной псих", — написал Мюррей.Тревожный чемоданчик на 72 часа для британцевО серьезности опасений по поводу возможного ответа России говорят и советы в британской прессе для простых английских граждан иметь под рукой "набор для выживания" на 72 часа.В который, по мнению экспертов, должны входить вода, непортящиеся продукты, лекарства, радиоприемник на батарейках, фонарик, удостоверяющие личность документы и швейцарский армейский нож.Поводом для рекомендаций стали опасения экспертов о возможных ответных атаках на критическую для Британии энергетическую инфраструктуру, включая газопровод Лангелед, через который Норвегия поставляет 40% потребляемого в стране газа.Причем ранее схожий набор для выживания рекомендовала собрать "на всякий случай" Европейская комиссия. В него должны войти вода, еда, аптечка первой помощи, фонарик, спички и зажигалка на случай отключения электричества, зарядное устройство и внешний аккумулятор для телефона, радиоприемник с запасными батарейками, ксерокопии документов, удостоверяющих личность. Бонусом идут "настольные игры, чтобы скоротать время".Интересно, готовы ли простые жители Европы коротать время с фонариком, без электричества, играя в настольные игры, из-за провокационных действий своих стран?
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россия, лондон, великобритания
Россия, Лондон, Великобритания

В Лондоне паника из-за действий MI-6: люди готовят тревожный чемоданчик

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерского дворца в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Огромную тревогу у простых англичан вызывает провокационная деятельность правительства и спецслужб Великобритании, которые поддерживают киевский режим.
Подобно ушату холодной воды на разгоряченные головы жителей туманного Альбиона стала информация об вероятном участии МИ-6 в террористических операциях СБУ на территории России.

Теракты первого июня планировались в Британии?

По мнению аналитика Александра Меркуриса, британская разведка, вероятно, принимала самое непосредственное участие в планировании и реализации украинских атак по территории России, целями которой стали железнодорожные мосты.
© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Однако эксперт высказывает мнение, что у Лондона нет никаких причин противостоять Москве подобным образом, кроме старой привычки создавать проблемы России в любой возможной точке на глобусе.
"СВО проводится Россией против Украины, а не нас. У Британии не было никаких оснований лезть в это, учитывая, что Киев нам не союзник. Все это не имеет смысла! Это еще один пример того, как мы в Британии зашли слишком далеко. Мы продолжаем тешить себя иллюзиями, что можем противостоять русским – и что это не приведет ни к каким последствиям. Мы воспринимаем все это как большую игру. Те, кто ее ведет, никогда не задаются вопросом, к чему это может привести в Британии", - утверждает Меркурис.
© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне

Не успокоятся, пока не получат серьезные неприятности

Однако после прошедшей террористической атаки начала лета в Великобритании наступило осознание серьезной опасности, утверждает аналитик.
"Воротилы" Лондона поняли, что, борясь с выдуманной российской угрозой, они провоцируют реальный жесткий ответ России.
При этом Меркурис сомневается, что Соединенное Королевство откажется от своей привычки вредить России, пока не получит серьезный ответ.
© AP Photo / Thanassis StavrakisБездомный спит на улице в Лондоне, Великобритания
Бездомный спит на улице в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Бездомный спит на улице в Лондоне, Великобритания
"Вы хотите сделать Россию врагом, отдалить ее от нас и от Европы? А в Европе уже паника, тревога и истерия. Почему мы все время говорим о том, что русские могут прийти, что они уже в пути, что Россия не остановится на Украине? Что они захватят Молдавию, Грузию, Скандинавию, Центральную Европу – и, в конце концов, придут за нами? Кажется, сейчас все эти мальчики из частных школ, наигравшись в эти глупые игры, начинают задаваться вопросом: "Боже мой, что мы наделали?" Но британцы, похоже, не могут избавиться от зависимости лезть в чужие дела, пока мы не столкнулись с серьезными неприятностями", - заявил Меркурис на своем YouTube-канале.
© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе

Кир Стармер сумасшедший

Впрочем, Меркурис далеко не единственный, кто высказывает озабоченность провокационной деятельностью английский властей.
О том, что британский премьер-министр Кир Стармер психически нездоров, если думает, что Россия хочет атаковать Соединенное Королевство, заявил бывший британский посол и правозащитник Крейг Мюррей в соцсети Х.
© AP Photo / Andy BuchananПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Глазго
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Глазго - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Andy Buchanan
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Глазго
"Стармер полностью обезумел. Россия не демонстрировала никаких, абсолютно никаких намерений атаковать Великобританию. Почему, черт возьми, он ратует за войну с обладающей ядерным оружием Россией? Он — больной псих", — написал Мюррей.

Тревожный чемоданчик на 72 часа для британцев

О серьезности опасений по поводу возможного ответа России говорят и советы в британской прессе для простых английских граждан иметь под рукой "набор для выживания" на 72 часа.
В который, по мнению экспертов, должны входить вода, непортящиеся продукты, лекарства, радиоприемник на батарейках, фонарик, удостоверяющие личность документы и швейцарский армейский нож.
© AP Photo / Matt DunhamЛюди переходят дорогу на улице в центре Лондона
Люди переходят дорогу на улице в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Люди переходят дорогу на улице в центре Лондона
Поводом для рекомендаций стали опасения экспертов о возможных ответных атаках на критическую для Британии энергетическую инфраструктуру, включая газопровод Лангелед, через который Норвегия поставляет 40% потребляемого в стране газа.
Причем ранее схожий набор для выживания рекомендовала собрать "на всякий случай" Европейская комиссия. В него должны войти вода, еда, аптечка первой помощи, фонарик, спички и зажигалка на случай отключения электричества, зарядное устройство и внешний аккумулятор для телефона, радиоприемник с запасными батарейками, ксерокопии документов, удостоверяющих личность. Бонусом идут "настольные игры, чтобы скоротать время".
© РИА Новости / Алекс МакБрайд | Перейти в медиабанкВелосипедист в медицинской маске на одной из опустевших улиц Лондона
Велосипедист в медицинской маске на одной из опустевших улиц Лондона - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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Велосипедист в медицинской маске на одной из опустевших улиц Лондона
Интересно, готовы ли простые жители Европы коротать время с фонариком, без электричества, играя в настольные игры, из-за провокационных действий своих стран?
 
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