Рейтинг@Mail.ru
"Деловые Линии" выделили топ-3 приоритета в комплексной логистике - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
17:34 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/logistika-2023380497.html
"Деловые Линии" выделили топ-3 приоритета в комплексной логистике
"Деловые Линии" выделили топ-3 приоритета в комплексной логистике - РИА Новости, 17.06.2025
"Деловые Линии" выделили топ-3 приоритета в комплексной логистике
erid: F7NfYUJCUneTRUKnEEee РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:34:00+03:00
2025-06-17T17:34:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023379856_0:251:3070:1978_1920x0_80_0_0_3eed7229990d83020e9948ed128aa11c.jpg
erid: F7NfYUJCUneTRUKnEEee МОСКВА, 17 июн - пресс-служба ГК "Деловые Линии". Ключевые аспекты в сегменте сейчас – автоматизация, персонализация и готовые отраслевые решения. Как рассказали представители компании, развитие услуг, где операторы управляют всем циклом логистики – от складского хранения до различных видов перевозок, стремительно развивается. Это происходит в том числе благодаря передаче большинства складских работ автоматизированным решениям. К примеру, на складах "Деловых Линий" при помощи системы управления складом (WMS) оцифровано порядка 80% операций и все ячейки хранения. Она подбирает товары под различные типы отгрузок, а также ведет учет груза по количеству, качеству и другим атрибутам. С помощью этого решения 90% услуг рассчитываются автоматически без привлечения персонала, а время сборки каждого заказа существенно сокращается. Также система интегрируется с базой клиента, формирует различные виды отчетности, например, по ликвидности товара. Не менее важное направление – отказ от шаблонных подходов в пользу индивидуальных решений. Например, для поставщиков крупногабаритного оборудования важен учет товародвижения в кубических метрах и сохранность при перевозке. Для компаний, занимающихся автозапчастями, обязательно, чтобы оператор умел работать как с крупногабаритными, так и с мелкими или хрупкими комплектующими. Определенным отраслям нужно сканирование маркировки "Честный знак". Логистический оператор должен подстраиваться под пожелания заказчика и уметь работать со всеми требованиями. Особое внимание в комплексной логистике сейчас уделяют и отраслевой специализации. Например, готовые решения есть для таких категорий как, товары повседневного спроса (бакалея, БАДы, табак, безалкогольные напитки, корма для животных, снеки и чипсы и так далее), различные виды оборудования, автозапчасти, бытовая техника, одежда, обувь и мебель. "Комплексные складские услуги – это не просто хранение, сбор заказов и их доставка, а полноценный сервис с ИТ-интеграцией, контролем серийных номеров и сроков годности, аналитикой остатков и ликвидности стока. Передача бизнесом этих функций на аутсорсинг позволяет ему сократить издержки и минимизировать ошибки. Услуги логистических операторов особенно актуальны для поставщиков сетевых магазинов и маркетплейсов, дилеров запчастей, дистрибьюторов оборудования инженерного и производственного назначения. Если говорить о будущих трендах сегмента, то стоит отметить, что в дальнейшем, скорее всего, рынок будет развиваться в направлении повышения операционной эффективности и перехода от модели "склад и транспорт по-отдельности" к модели комплексного управления цепочкой поставок", – отметили в пресс-службе ГК "Деловые Линии". В компании также добавили, что в течение последних нескольких лет по спросу на комплексную логистику лидируют Москва, Краснодар, Самара и Екатеринбург. Реклама, ООО "Деловые Линии", ИНН 7826156685.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023379856_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_fd562ee7d41564c8c9b6f16d9100ad40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

"Деловые Линии" выделили топ-3 приоритета в комплексной логистике

© Фото : пресс-служба ГК "Деловые Линии""Деловые Линии"
Деловые Линии - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : пресс-служба ГК "Деловые Линии"
"Деловые Линии"
Читать ria.ru в
Дзен
erid: F7NfYUJCUneTRUKnEEee
МОСКВА, 17 июн - пресс-служба ГК "Деловые Линии". Ключевые аспекты в сегменте сейчас – автоматизация, персонализация и готовые отраслевые решения. Как рассказали представители компании, развитие услуг, где операторы управляют всем циклом логистики – от складского хранения до различных видов перевозок, стремительно развивается. Это происходит в том числе благодаря передаче большинства складских работ автоматизированным решениям.
К примеру, на складах "Деловых Линий" при помощи системы управления складом (WMS) оцифровано порядка 80% операций и все ячейки хранения. Она подбирает товары под различные типы отгрузок, а также ведет учет груза по количеству, качеству и другим атрибутам. С помощью этого решения 90% услуг рассчитываются автоматически без привлечения персонала, а время сборки каждого заказа существенно сокращается. Также система интегрируется с базой клиента, формирует различные виды отчетности, например, по ликвидности товара.
Не менее важное направление – отказ от шаблонных подходов в пользу индивидуальных решений. Например, для поставщиков крупногабаритного оборудования важен учет товародвижения в кубических метрах и сохранность при перевозке. Для компаний, занимающихся автозапчастями, обязательно, чтобы оператор умел работать как с крупногабаритными, так и с мелкими или хрупкими комплектующими. Определенным отраслям нужно сканирование маркировки "Честный знак". Логистический оператор должен подстраиваться под пожелания заказчика и уметь работать со всеми требованиями.
Особое внимание в комплексной логистике сейчас уделяют и отраслевой специализации. Например, готовые решения есть для таких категорий как, товары повседневного спроса (бакалея, БАДы, табак, безалкогольные напитки, корма для животных, снеки и чипсы и так далее), различные виды оборудования, автозапчасти, бытовая техника, одежда, обувь и мебель.
"Комплексные складские услуги – это не просто хранение, сбор заказов и их доставка, а полноценный сервис с ИТ-интеграцией, контролем серийных номеров и сроков годности, аналитикой остатков и ликвидности стока. Передача бизнесом этих функций на аутсорсинг позволяет ему сократить издержки и минимизировать ошибки. Услуги логистических операторов особенно актуальны для поставщиков сетевых магазинов и маркетплейсов, дилеров запчастей, дистрибьюторов оборудования инженерного и производственного назначения. Если говорить о будущих трендах сегмента, то стоит отметить, что в дальнейшем, скорее всего, рынок будет развиваться в направлении повышения операционной эффективности и перехода от модели "склад и транспорт по-отдельности" к модели комплексного управления цепочкой поставок", – отметили в пресс-службе ГК "Деловые Линии".
В компании также добавили, что в течение последних нескольких лет по спросу на комплексную логистику лидируют Москва, Краснодар, Самара и Екатеринбург.
Реклама, ООО "Деловые Линии", ИНН 7826156685.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала