https://ria.ru/20250617/logistika-2023380497.html
"Деловые Линии" выделили топ-3 приоритета в комплексной логистике
"Деловые Линии" выделили топ-3 приоритета в комплексной логистике - РИА Новости, 17.06.2025
"Деловые Линии" выделили топ-3 приоритета в комплексной логистике
erid: F7NfYUJCUneTRUKnEEee РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:34:00+03:00
2025-06-17T17:34:00+03:00
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erid: F7NfYUJCUneTRUKnEEee МОСКВА, 17 июн - пресс-служба ГК "Деловые Линии". Ключевые аспекты в сегменте сейчас – автоматизация, персонализация и готовые отраслевые решения. Как рассказали представители компании, развитие услуг, где операторы управляют всем циклом логистики – от складского хранения до различных видов перевозок, стремительно развивается. Это происходит в том числе благодаря передаче большинства складских работ автоматизированным решениям. К примеру, на складах "Деловых Линий" при помощи системы управления складом (WMS) оцифровано порядка 80% операций и все ячейки хранения. Она подбирает товары под различные типы отгрузок, а также ведет учет груза по количеству, качеству и другим атрибутам. С помощью этого решения 90% услуг рассчитываются автоматически без привлечения персонала, а время сборки каждого заказа существенно сокращается. Также система интегрируется с базой клиента, формирует различные виды отчетности, например, по ликвидности товара. Не менее важное направление – отказ от шаблонных подходов в пользу индивидуальных решений. Например, для поставщиков крупногабаритного оборудования важен учет товародвижения в кубических метрах и сохранность при перевозке. Для компаний, занимающихся автозапчастями, обязательно, чтобы оператор умел работать как с крупногабаритными, так и с мелкими или хрупкими комплектующими. Определенным отраслям нужно сканирование маркировки "Честный знак". Логистический оператор должен подстраиваться под пожелания заказчика и уметь работать со всеми требованиями. Особое внимание в комплексной логистике сейчас уделяют и отраслевой специализации. Например, готовые решения есть для таких категорий как, товары повседневного спроса (бакалея, БАДы, табак, безалкогольные напитки, корма для животных, снеки и чипсы и так далее), различные виды оборудования, автозапчасти, бытовая техника, одежда, обувь и мебель. "Комплексные складские услуги – это не просто хранение, сбор заказов и их доставка, а полноценный сервис с ИТ-интеграцией, контролем серийных номеров и сроков годности, аналитикой остатков и ликвидности стока. Передача бизнесом этих функций на аутсорсинг позволяет ему сократить издержки и минимизировать ошибки. Услуги логистических операторов особенно актуальны для поставщиков сетевых магазинов и маркетплейсов, дилеров запчастей, дистрибьюторов оборудования инженерного и производственного назначения. Если говорить о будущих трендах сегмента, то стоит отметить, что в дальнейшем, скорее всего, рынок будет развиваться в направлении повышения операционной эффективности и перехода от модели "склад и транспорт по-отдельности" к модели комплексного управления цепочкой поставок", – отметили в пресс-службе ГК "Деловые Линии". В компании также добавили, что в течение последних нескольких лет по спросу на комплексную логистику лидируют Москва, Краснодар, Самара и Екатеринбург. Реклама, ООО "Деловые Линии", ИНН 7826156685.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пресс-релизы
erid: F7NfYUJCUneTRUKnEEee
МОСКВА, 17 июн - пресс-служба ГК "Деловые Линии". Ключевые аспекты в сегменте сейчас – автоматизация, персонализация и готовые отраслевые решения. Как рассказали представители компании, развитие услуг, где операторы управляют всем циклом логистики – от складского хранения до различных видов перевозок, стремительно развивается. Это происходит в том числе благодаря передаче большинства складских работ автоматизированным решениям.
К примеру, на складах "Деловых Линий" при помощи системы управления складом (WMS) оцифровано порядка 80% операций и все ячейки хранения. Она подбирает товары под различные типы отгрузок, а также ведет учет груза по количеству, качеству и другим атрибутам. С помощью этого решения 90% услуг рассчитываются автоматически без привлечения персонала, а время сборки каждого заказа существенно сокращается. Также система интегрируется с базой клиента, формирует различные виды отчетности, например, по ликвидности товара.
Не менее важное направление – отказ от шаблонных подходов в пользу индивидуальных решений. Например, для поставщиков крупногабаритного оборудования важен учет товародвижения в кубических метрах и сохранность при перевозке. Для компаний, занимающихся автозапчастями, обязательно, чтобы оператор умел работать как с крупногабаритными, так и с мелкими или хрупкими комплектующими. Определенным отраслям нужно сканирование маркировки "Честный знак". Логистический оператор должен подстраиваться под пожелания заказчика и уметь работать со всеми требованиями.
Особое внимание в комплексной логистике сейчас уделяют и отраслевой специализации. Например, готовые решения есть для таких категорий как, товары повседневного спроса (бакалея, БАДы, табак, безалкогольные напитки, корма для животных, снеки и чипсы и так далее), различные виды оборудования, автозапчасти, бытовая техника, одежда, обувь и мебель.
"Комплексные складские услуги – это не просто хранение, сбор заказов и их доставка, а полноценный сервис с ИТ-интеграцией, контролем серийных номеров и сроков годности, аналитикой остатков и ликвидности стока. Передача бизнесом этих функций на аутсорсинг позволяет ему сократить издержки и минимизировать ошибки. Услуги логистических операторов особенно актуальны для поставщиков сетевых магазинов и маркетплейсов, дилеров запчастей, дистрибьюторов оборудования инженерного и производственного назначения. Если говорить о будущих трендах сегмента, то стоит отметить, что в дальнейшем, скорее всего, рынок будет развиваться в направлении повышения операционной эффективности и перехода от модели "склад и транспорт по-отдельности" к модели комплексного управления цепочкой поставок", – отметили в пресс-службе ГК "Деловые Линии".
В компании также добавили, что в течение последних нескольких лет по спросу на комплексную логистику лидируют Москва, Краснодар, Самара и Екатеринбург.
Реклама, ООО "Деловые Линии", ИНН 7826156685.