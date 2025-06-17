https://ria.ru/20250617/lipa-2023420603.html

Цветение липы началось в Москве

Цветение липы началось в Москве - РИА Новости, 17.06.2025

Цветение липы началось в Москве

Цветение липы началось в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T20:41:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Цветение липы началось в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В столице расцвела липа. Её нежный, сладковатый аромат окутал московские улицы и набережные. Липа цветет 10-15 дней с конца июня до середины июля, в зависимости от сорта и места высадки", - говорится в сообщении. Отмечается, что в столице чаще встречается липа сорта "Паллида", она отличается внушительной высотой и конусовидной кроной с душистыми соцветиями.

https://ria.ru/20250617/biryukov-2023291624.html

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