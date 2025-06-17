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Цветение липы началось в Москве
Цветение липы началось в Москве - РИА Новости, 17.06.2025
Цветение липы началось в Москве
Цветение липы началось в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T20:41:00+03:00
2025-06-17T20:41:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Цветение липы началось в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В столице расцвела липа. Её нежный, сладковатый аромат окутал московские улицы и набережные. Липа цветет 10-15 дней с конца июня до середины июля, в зависимости от сорта и места высадки", - говорится в сообщении. Отмечается, что в столице чаще встречается липа сорта "Паллида", она отличается внушительной высотой и конусовидной кроной с душистыми соцветиями.
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москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Цветение липы началось в Москве
Горхозяйство столицы сообщает, что в Москве началось цветение липы