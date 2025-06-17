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Ликсутов: мясокомбинат закупит оборудование при поддержке Москвы - РИА Новости, 17.06.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:00 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/liksutov-2023293608.html
Ликсутов: мясокомбинат закупит оборудование при поддержке Москвы
Ликсутов: мясокомбинат закупит оборудование при поддержке Москвы - РИА Новости, 17.06.2025
Ликсутов: мясокомбинат закупит оборудование при поддержке Москвы
"Микояновский мясокомбинат" привлек 500 миллионов рублей по льготной ставке с помощью Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, эти... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:00:00+03:00
2025-06-17T12:00:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости."Микояновский мясокомбинат" привлек 500 миллионов рублей по льготной ставке с помощью Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, эти средства будут направлены на закупку нового производственного оборудования, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Таким образом, предприятие сможет выпускать в месяц на 210 тонн продукции больше, что составит более 2,5 тысячи тонн в год, а также создать более 20 новых рабочих мест."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает предприятиям промышленного сектора всестороннюю поддержку. С помощью Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства компании привлекают инвестиционные кредиты, что позволяет возводить и модернизировать производства, расширять экспортные направления, улучшать качество продукции и увеличивать объемы выпуска", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он пояснил, что мясоперерабатывающее предприятие благодаря поддержке города смогло привлечь на льготных условиях 500 миллионов рублей, на которые закупит новое современное оборудование.Срок оказания поддержки составит пять лет, а компенсация ставки – 50% от ключевой ставки, установленной Центральным банком РФ."С 2022 года поддержку в рамках программы льготного инвесткредитования уже получили более 100 московских производителей продуктов питания, косметики, электроники, фармацевтики и другой важной продукции. Общий объем привлеченных кредитов превышает 230 миллиардов рублей. На эти средства компании приобретут свыше тысячи единиц крупного производственного оборудования, возведут более 1,7 миллиона квадратных метров новых промышленных площадей и создадут около 40 тысяч рабочих мест", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов."Микояновский мясокомбинат" – мясоперерабатывающее предприятие, в ассортименте которого более 250 наименований продукции и шесть брендов для всех категорий покупателей. Компания выпускает натуральные колбасы, сосиски, ветчины, деликатесы и многое другое. Поддержка Москвы позволит предприятию увеличить выпуск наиболее востребованной продукции комбината. Например, сырокопченых и варенокопченых колбас.По словам генерального директора завода Алексея Якимова, продукция "Микояновского мясокомбината", благодаря качеству и оригинальным рецептурам, пользуется спросом как внутри страны, так и за ее пределами, поставляется на рынки СНГ: в Казахстан, Армению и Беларусь.Он отметил, что качество продукции подтверждается, в том числе, внедрением национальной системы цифровой маркировки "Честный знак" для консервированной продукции. Оборудование для этого также приобретено благодаря сотрудничеству с Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства. Так, поддержка позволяет мясокомбинату модернизировать и расширять производство, сохраняя неизменные традиции качества и вкуса.В планах компании – нарастить выпуск самых популярных среди потребителей колбас, вареных, варенокопченых и сырокопченых.
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москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , сергей собянин, россия, экономика, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Россия, Экономика, Поддержка бизнеса
Ликсутов: мясокомбинат закупит оборудование при поддержке Москвы

Заммэра Ликсутов: мясокомбинат закупит оборудование при поддержке Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППСтоличный мясокомбинат закупит производственное оборудование при поддержке города
Столичный мясокомбинат закупит производственное оборудование при поддержке города - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Столичный мясокомбинат закупит производственное оборудование при поддержке города
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости."Микояновский мясокомбинат" привлек 500 миллионов рублей по льготной ставке с помощью Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, эти средства будут направлены на закупку нового производственного оборудования, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Таким образом, предприятие сможет выпускать в месяц на 210 тонн продукции больше, что составит более 2,5 тысячи тонн в год, а также создать более 20 новых рабочих мест.
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"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает предприятиям промышленного сектора всестороннюю поддержку. С помощью Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства компании привлекают инвестиционные кредиты, что позволяет возводить и модернизировать производства, расширять экспортные направления, улучшать качество продукции и увеличивать объемы выпуска", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он пояснил, что мясоперерабатывающее предприятие благодаря поддержке города смогло привлечь на льготных условиях 500 миллионов рублей, на которые закупит новое современное оборудование.
Срок оказания поддержки составит пять лет, а компенсация ставки – 50% от ключевой ставки, установленной Центральным банком РФ.
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"С 2022 года поддержку в рамках программы льготного инвесткредитования уже получили более 100 московских производителей продуктов питания, косметики, электроники, фармацевтики и другой важной продукции. Общий объем привлеченных кредитов превышает 230 миллиардов рублей. На эти средства компании приобретут свыше тысячи единиц крупного производственного оборудования, возведут более 1,7 миллиона квадратных метров новых промышленных площадей и создадут около 40 тысяч рабочих мест", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
"Микояновский мясокомбинат" – мясоперерабатывающее предприятие, в ассортименте которого более 250 наименований продукции и шесть брендов для всех категорий покупателей. Компания выпускает натуральные колбасы, сосиски, ветчины, деликатесы и многое другое. Поддержка Москвы позволит предприятию увеличить выпуск наиболее востребованной продукции комбината. Например, сырокопченых и варенокопченых колбас.
По словам генерального директора завода Алексея Якимова, продукция "Микояновского мясокомбината", благодаря качеству и оригинальным рецептурам, пользуется спросом как внутри страны, так и за ее пределами, поставляется на рынки СНГ: в Казахстан, Армению и Беларусь.
Он отметил, что качество продукции подтверждается, в том числе, внедрением национальной системы цифровой маркировки "Честный знак" для консервированной продукции. Оборудование для этого также приобретено благодаря сотрудничеству с Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства. Так, поддержка позволяет мясокомбинату модернизировать и расширять производство, сохраняя неизменные традиции качества и вкуса.
В планах компании – нарастить выпуск самых популярных среди потребителей колбас, вареных, варенокопченых и сырокопченых.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовМаксим ЛиксутовСергей СобянинРоссияЭкономикаПоддержка бизнеса
 
 
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