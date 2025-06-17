https://ria.ru/20250617/lavrov-2023397809.html

Лавров и Абдель Аты высказались за прекращение огня между Израилем и Ираном

Лавров и Абдель Аты высказались за прекращение огня между Израилем и Ираном - РИА Новости, 17.06.2025

Лавров и Абдель Аты высказались за прекращение огня между Израилем и Ираном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты в ходе телефонного разговора высказались за немедленное прекращение боевых... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:27:00+03:00

2025-06-17T18:27:00+03:00

2025-06-17T18:27:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты в ходе телефонного разговора высказались за немедленное прекращение боевых действий между Израилем и Ираном и отказ от шагов, ведущих к эскалации в регионе, сообщил во вторник МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств высказались в пользу немедленного прекращения боевых действий и отказа от шагов, которые могут привести к дальнейшему ожесточению вооруженной конфронтации и расширению зоны конфликта с неизбежными негативными последствиям для всего региона", - говорится в заявлении на сайте дипломатического ведомства. В свою очередь египетская сторона высоко оценила готовность РФ оказывать необходимые посреднические усилия для политико-дипломатического урегулирования кризиса, сказано в заявлении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250614/rossija-2022838120.html

https://ria.ru/20250616/izrail-2023222253.html

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в мире, иран, израиль, россия, сергей лавров, война израиля и ирана: последние новости о конфликте