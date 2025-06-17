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Лавров и Абдель Аты высказались за прекращение огня между Израилем и Ираном - РИА Новости, 17.06.2025
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18:27 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/lavrov-2023397809.html
Лавров и Абдель Аты высказались за прекращение огня между Израилем и Ираном
Лавров и Абдель Аты высказались за прекращение огня между Израилем и Ираном - РИА Новости, 17.06.2025
Лавров и Абдель Аты высказались за прекращение огня между Израилем и Ираном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты в ходе телефонного разговора высказались за немедленное прекращение боевых... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:27:00+03:00
2025-06-17T18:27:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты в ходе телефонного разговора высказались за немедленное прекращение боевых действий между Израилем и Ираном и отказ от шагов, ведущих к эскалации в регионе, сообщил во вторник МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств высказались в пользу немедленного прекращения боевых действий и отказа от шагов, которые могут привести к дальнейшему ожесточению вооруженной конфронтации и расширению зоны конфликта с неизбежными негативными последствиям для всего региона", - говорится в заявлении на сайте дипломатического ведомства. В свою очередь египетская сторона высоко оценила готовность РФ оказывать необходимые посреднические усилия для политико-дипломатического урегулирования кризиса, сказано в заявлении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250614/rossija-2022838120.html
https://ria.ru/20250616/izrail-2023222253.html
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в мире, иран, израиль, россия, сергей лавров, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Россия, Сергей Лавров, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Лавров и Абдель Аты высказались за прекращение огня между Израилем и Ираном

Главы МИД РФ и Египта высказались за прекращение огня между Израилем и Ираном

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги России и Египта
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты в ходе телефонного разговора высказались за немедленное прекращение боевых действий между Израилем и Ираном и отказ от шагов, ведущих к эскалации в регионе, сообщил во вторник МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств высказались в пользу немедленного прекращения боевых действий и отказа от шагов, которые могут привести к дальнейшему ожесточению вооруженной конфронтации и расширению зоны конфликта с неизбежными негативными последствиям для всего региона", - говорится в заявлении на сайте дипломатического ведомства.
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В свою очередь египетская сторона высоко оценила готовность РФ оказывать необходимые посреднические усилия для политико-дипломатического урегулирования кризиса, сказано в заявлении.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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В миреИранИзраильРоссияСергей ЛавровВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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