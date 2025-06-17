https://ria.ru/20250617/lavrov-2023313472.html

Лавров призвал мировое сообщество урегулировать конфликт Ирана и Израиля

Лавров призвал мировое сообщество урегулировать конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 17.06.2025

Лавров призвал мировое сообщество урегулировать конфликт Ирана и Израиля

Международное сообщество должно предпринять все усилия для деэскалации конфликта Ирана и Израиля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:23:00+03:00

2025-06-17T13:23:00+03:00

2025-06-17T13:32:00+03:00

сергей лавров

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

израиль

иран

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Международное сообщество должно предпринять все усилия для деэскалации конфликта Ирана и Израиля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Констатировали совпадение или близость позиций по большинству актуальных международных проблем, включая наиболее актуальные на данном этапе. Имею в виду ситуация на Ближнем Востоке, на палестинских территориях и, конечно же, нападение Израиля на Исламскую Республику Иран и необходимость для мирового сообщества предпринять все усилия для успокоения ситуации, для деэскалации и для перехода к решению любых вопросов, которые возникают, за переговорным столом", - сказал министр по итогам переговоров с индонезийским коллегой Сугионо.

https://ria.ru/20250614/lavrov-2022834211.html

израиль

иран

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сергей лавров, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, иран