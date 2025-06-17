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Лавров призвал мировое сообщество урегулировать конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 17.06.2025
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13:23 17.06.2025 (обновлено: 13:32 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/lavrov-2023313472.html
Лавров призвал мировое сообщество урегулировать конфликт Ирана и Израиля
Лавров призвал мировое сообщество урегулировать конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 17.06.2025
Лавров призвал мировое сообщество урегулировать конфликт Ирана и Израиля
Международное сообщество должно предпринять все усилия для деэскалации конфликта Ирана и Израиля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:23:00+03:00
2025-06-17T13:32:00+03:00
сергей лавров
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
израиль
иран
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Международное сообщество должно предпринять все усилия для деэскалации конфликта Ирана и Израиля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Констатировали совпадение или близость позиций по большинству актуальных международных проблем, включая наиболее актуальные на данном этапе. Имею в виду ситуация на Ближнем Востоке, на палестинских территориях и, конечно же, нападение Израиля на Исламскую Республику Иран и необходимость для мирового сообщества предпринять все усилия для успокоения ситуации, для деэскалации и для перехода к решению любых вопросов, которые возникают, за переговорным столом", - сказал министр по итогам переговоров с индонезийским коллегой Сугионо.
https://ria.ru/20250614/lavrov-2022834211.html
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сергей лавров, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, иран
Сергей Лавров, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Иран
Лавров призвал мировое сообщество урегулировать конфликт Ирана и Израиля

Лавров призвал международное сообщество урегулировать конфликт Ирана и Израиля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Международное сообщество должно предпринять все усилия для деэскалации конфликта Ирана и Израиля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Констатировали совпадение или близость позиций по большинству актуальных международных проблем, включая наиболее актуальные на данном этапе. Имею в виду ситуация на Ближнем Востоке, на палестинских территориях и, конечно же, нападение Израиля на Исламскую Республику Иран и необходимость для мирового сообщества предпринять все усилия для успокоения ситуации, для деэскалации и для перехода к решению любых вопросов, которые возникают, за переговорным столом", - сказал министр по итогам переговоров с индонезийским коллегой Сугионо.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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Сергей ЛавровВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильИран
 
 
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