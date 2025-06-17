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В Курской области умерла женщина, пострадавшая при атаке дрона - РИА Новости, 17.06.2025
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11:04 17.06.2025 (обновлено: 11:10 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/kurskaya-2023284578.html
В Курской области умерла женщина, пострадавшая при атаке дрона
В Курской области умерла женщина, пострадавшая при атаке дрона - РИА Новости, 17.06.2025
В Курской области умерла женщина, пострадавшая при атаке дрона
Скончалась женщина, накануне получившая ранения в результате атаки украинского дрона в курском Суджанском районе, травмы были слишком серьезными, сообщил врио... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T11:04:00+03:00
2025-06-17T11:10:00+03:00
курская область
суджанский район
происшествия
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КУРСК, 17 июн - РИА Новости. Скончалась женщина, накануне получившая ранения в результате атаки украинского дрона в курском Суджанском районе, травмы были слишком серьезными, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.Ранее Хинштейн заявлял, что женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения правой ноги в результате атаки дрона ВСУ в курском Суджанском районе, когда она доила корову, в тяжелом состоянии ее доставили в больницу."Растет число жертв украинских преступлений. К глубокой скорби, сегодня ночью в больнице скончалась 48-летняя женщина, раненая в результате атаки дрона в Суджанском районе. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, травмы были слишком серьезные", - написал Хинштейн.Он добавил, что семье будет оказана вся необходимая помощь.
https://ria.ru/20250613/makeevka-2022618863.html
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курская область, суджанский район, происшествия
Курская область, Суджанский район, Происшествия
В Курской области умерла женщина, пострадавшая при атаке дрона

В Суджанском районе Курской области умерла женщина, пострадавшая при атаке дрона

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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КУРСК, 17 июн - РИА Новости. Скончалась женщина, накануне получившая ранения в результате атаки украинского дрона в курском Суджанском районе, травмы были слишком серьезными, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее Хинштейн заявлял, что женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения правой ноги в результате атаки дрона ВСУ в курском Суджанском районе, когда она доила корову, в тяжелом состоянии ее доставили в больницу.
"Растет число жертв украинских преступлений. К глубокой скорби, сегодня ночью в больнице скончалась 48-летняя женщина, раненая в результате атаки дрона в Суджанском районе. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, травмы были слишком серьезные", - написал Хинштейн.
Он добавил, что семье будет оказана вся необходимая помощь.
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