https://ria.ru/20250617/kurskaya-2023284578.html

В Курской области умерла женщина, пострадавшая при атаке дрона

В Курской области умерла женщина, пострадавшая при атаке дрона - РИА Новости, 17.06.2025

В Курской области умерла женщина, пострадавшая при атаке дрона

Скончалась женщина, накануне получившая ранения в результате атаки украинского дрона в курском Суджанском районе, травмы были слишком серьезными, сообщил врио... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T11:04:00+03:00

2025-06-17T11:04:00+03:00

2025-06-17T11:10:00+03:00

курская область

суджанский район

происшествия

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КУРСК, 17 июн - РИА Новости. Скончалась женщина, накануне получившая ранения в результате атаки украинского дрона в курском Суджанском районе, травмы были слишком серьезными, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.Ранее Хинштейн заявлял, что женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения правой ноги в результате атаки дрона ВСУ в курском Суджанском районе, когда она доила корову, в тяжелом состоянии ее доставили в больницу."Растет число жертв украинских преступлений. К глубокой скорби, сегодня ночью в больнице скончалась 48-летняя женщина, раненая в результате атаки дрона в Суджанском районе. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, травмы были слишком серьезные", - написал Хинштейн.Он добавил, что семье будет оказана вся необходимая помощь.

https://ria.ru/20250613/makeevka-2022618863.html

курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, суджанский район, происшествия