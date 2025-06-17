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СМИ: КСИР атаковал базу в Израиле, откуда ударили по зданию ГосТВ Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
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01:20 17.06.2025 (обновлено: 01:37 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/ksir-2023232491.html
СМИ: КСИР атаковал базу в Израиле, откуда ударили по зданию ГосТВ Ирана
СМИ: КСИР атаковал базу в Израиле, откуда ударили по зданию ГосТВ Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
СМИ: КСИР атаковал базу в Израиле, откуда ударили по зданию ГосТВ Ирана
Израильская военная база, с которой в понедельник был нанесен удар по зданию Гостелерадиокомпании Ирана, подверглась атаке баллистических ракет ВКС КСИР,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:20:00+03:00
2025-06-17T01:37:00+03:00
в мире
иран
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Израильская военная база, с которой в понедельник был нанесен удар по зданию Гостелерадиокомпании Ирана, подверглась атаке баллистических ракет ВКС КСИР, сообщает агентство Nour News."Прямо сейчас военная база, (с которой) нанесли удар по зданию Гостелерадиокомпании Исламской Республики Иран, подверглась атаке баллистических ракет ВКС КСИР", — говорится в сообщении агентства.Ранее Иран начал новую волну ответных запусков ракет по Израилю, ожидается, что их будут непрерывно наносить до самого утра.Здание гостелерадиокомпании Ирана IRIB ("Голос Исламской Республики Иран") сообщила подвергся атаке накануне. Момент израильского удара по офису в Тегеране попал в прямой эфир новостей "Второго новостного канала". После этого в эфире начались помехи и подвисала картинка. Как сообщал сам вещатель, по его зданию пришлось не менее четырех попаданий. В результате атаки, по данным IRIB, погибла одна сотрудница.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250617/pvo-2023232951.html
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тегеран (город)
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Тегеран (город)
СМИ: КСИР атаковал базу в Израиле, откуда ударили по зданию ГосТВ Ирана

Nour News: КСИР атаковал базу в Израиле, откуда ударили по зданию ГосТВ Ирана

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗапуск иранской ракеты "Хорремшехр-4"
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Запуск иранской ракеты "Хорремшехр-4". Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Израильская военная база, с которой в понедельник был нанесен удар по зданию Гостелерадиокомпании Ирана, подверглась атаке баллистических ракет ВКС КСИР, сообщает агентство Nour News.
«
"Прямо сейчас военная база, (с которой) нанесли удар по зданию Гостелерадиокомпании Исламской Республики Иран, подверглась атаке баллистических ракет ВКС КСИР", — говорится в сообщении агентства.
Ранее Иран начал новую волну ответных запусков ракет по Израилю, ожидается, что их будут непрерывно наносить до самого утра.
Жители Тегерана наблюдают за работой ПВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
ПВО в третий раз за ночь отражает атаку на Тегеран
01:26
Здание гостелерадиокомпании Ирана IRIB ("Голос Исламской Республики Иран") сообщила подвергся атаке накануне. Момент израильского удара по офису в Тегеране попал в прямой эфир новостей "Второго новостного канала". После этого в эфире начались помехи и подвисала картинка. Как сообщал сам вещатель, по его зданию пришлось не менее четырех попаданий. В результате атаки, по данным IRIB, погибла одна сотрудница.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Сирены воздушной тревоги звучат в центре Израиля, включая Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги
00:34
 
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