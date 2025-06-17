СМИ: КСИР атаковал базу в Израиле, откуда ударили по зданию ГосТВ Ирана
Nour News: КСИР атаковал базу в Израиле, откуда ударили по зданию ГосТВ Ирана
© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗапуск иранской ракеты "Хорремшехр-4"
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Запуск иранской ракеты "Хорремшехр-4". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Израильская военная база, с которой в понедельник был нанесен удар по зданию Гостелерадиокомпании Ирана, подверглась атаке баллистических ракет ВКС КСИР, сообщает агентство Nour News.
«
"Прямо сейчас военная база, (с которой) нанесли удар по зданию Гостелерадиокомпании Исламской Республики Иран, подверглась атаке баллистических ракет ВКС КСИР", — говорится в сообщении агентства.
Здание гостелерадиокомпании Ирана IRIB ("Голос Исламской Республики Иран") сообщила подвергся атаке накануне. Момент израильского удара по офису в Тегеране попал в прямой эфир новостей "Второго новостного канала". После этого в эфире начались помехи и подвисала картинка. Как сообщал сам вещатель, по его зданию пришлось не менее четырех попаданий. В результате атаки, по данным IRIB, погибла одна сотрудница.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.