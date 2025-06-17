https://ria.ru/20250617/ksir-2023232491.html

СМИ: КСИР атаковал базу в Израиле, откуда ударили по зданию ГосТВ Ирана

СМИ: КСИР атаковал базу в Израиле, откуда ударили по зданию ГосТВ Ирана - РИА Новости, 17.06.2025

СМИ: КСИР атаковал базу в Израиле, откуда ударили по зданию ГосТВ Ирана

Израильская военная база, с которой в понедельник был нанесен удар по зданию Гостелерадиокомпании Ирана, подверглась атаке баллистических ракет ВКС КСИР,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T01:20:00+03:00

2025-06-17T01:20:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Израильская военная база, с которой в понедельник был нанесен удар по зданию Гостелерадиокомпании Ирана, подверглась атаке баллистических ракет ВКС КСИР, сообщает агентство Nour News."Прямо сейчас военная база, (с которой) нанесли удар по зданию Гостелерадиокомпании Исламской Республики Иран, подверглась атаке баллистических ракет ВКС КСИР", — говорится в сообщении агентства.Ранее Иран начал новую волну ответных запусков ракет по Израилю, ожидается, что их будут непрерывно наносить до самого утра.Здание гостелерадиокомпании Ирана IRIB ("Голос Исламской Республики Иран") сообщила подвергся атаке накануне. Момент израильского удара по офису в Тегеране попал в прямой эфир новостей "Второго новостного канала". После этого в эфире начались помехи и подвисала картинка. Как сообщал сам вещатель, по его зданию пришлось не менее четырех попаданий. В результате атаки, по данным IRIB, погибла одна сотрудница.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250617/pvo-2023232951.html

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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тегеран (город)