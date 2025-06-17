https://ria.ru/20250617/krasnoyarsk-2023279548.html
В Красноярске к юбилею города появится "Площадь Первых"
В Красноярске к юбилею города появится "Площадь Первых" - РИА Новости, 17.06.2025
В Красноярске к юбилею города появится "Площадь Первых"
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ создать "Площадь Первых" в Красноярске к 400-летнему юбилею города, который состоится в 2028 году,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:43:00+03:00
2025-06-17T10:43:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ создать "Площадь Первых" в Красноярске к 400-летнему юбилею города, который состоится в 2028 году, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края. "Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству реализовать масштабный проект для молодежи "Площадь Первых". Возведение нового комплекса будет вестись вместе с благоустройством набережной Енисея. С просьбой о поддержке на федеральном уровне в создании пространства для детей и молодежи к главе государства обратился губернатор Михаил Котюков... Объект планируют открыть к 400-летнему юбилею Красноярска в 2028 году", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, реализация проекта включена в перечень поручений главы государства по итогам заседания наблюдательного совета "Движения первых". Комплекс появится на берегу Енисея, в районе Предмостной площади Красноярска. Кластер для детей и молодёжи будет состоять из двух зданий, соединённых переходом, общей площадью более 26 тысяч квадратных метров. В одном корпусе разместится центр научно-технического творчества молодёжи. Он обеспечит доступ молодёжи к передовым знаниям и технологиям, а также станет основой для обеспечения технологического прорыва и лидерства страны в области науки и технологий. В центре будут действовать программы по робототехнике, БПЛА, программированию и другим современным направлениям. Второй корпус станет многофункциональной круглогодичной площадкой для демонстрации достижений молодых талантов. В комплексе будут проходить всероссийские и международные конкурсы, фестивали и выставки при поддержке Росмолодёжи и "Движения первых". Также здесь разместятся представительства всероссийских организаций и объединений, появится первая в стране базовая площадка "Движения первых".
https://ria.ru/20250611/krasnoyarsk-2022157622.html
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общество, красноярск, красноярский край, россия, владимир путин, михаил котюков
Общество, Красноярск, Красноярский край, Россия, Владимир Путин, Михаил Котюков
В Красноярске к юбилею города появится "Площадь Первых"
В Красноярске к 400-летнему юбилею города появится "Площадь Первых"
КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ создать "Площадь Первых" в Красноярске к 400-летнему юбилею города, который состоится в 2028 году, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.
"Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству реализовать масштабный проект для молодежи "Площадь Первых". Возведение нового комплекса будет вестись вместе с благоустройством набережной Енисея. С просьбой о поддержке на федеральном уровне в создании пространства для детей и молодежи к главе государства обратился губернатор Михаил Котюков... Объект планируют открыть к 400-летнему юбилею Красноярска в 2028 году", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, реализация проекта включена в перечень поручений главы государства по итогам заседания наблюдательного совета "Движения первых". Комплекс появится на берегу Енисея, в районе Предмостной площади Красноярска. Кластер для детей и молодёжи будет состоять из двух зданий, соединённых переходом, общей площадью более 26 тысяч квадратных метров.
В одном корпусе разместится центр научно-технического творчества молодёжи. Он обеспечит доступ молодёжи к передовым знаниям и технологиям, а также станет основой для обеспечения технологического прорыва и лидерства страны в области науки и технологий. В центре будут действовать программы по робототехнике, БПЛА, программированию и другим современным направлениям.
Второй корпус станет многофункциональной круглогодичной площадкой для демонстрации достижений молодых талантов.
В комплексе будут проходить всероссийские и международные конкурсы, фестивали и выставки при поддержке Росмолодёжи и "Движения первых". Также здесь разместятся представительства всероссийских организаций и объединений, появится первая в стране базовая площадка "Движения первых".