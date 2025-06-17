Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске к юбилею города появится "Площадь Первых" - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/krasnoyarsk-2023279548.html
В Красноярске к юбилею города появится "Площадь Первых"
В Красноярске к юбилею города появится "Площадь Первых" - РИА Новости, 17.06.2025
В Красноярске к юбилею города появится "Площадь Первых"
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ создать "Площадь Первых" в Красноярске к 400-летнему юбилею города, который состоится в 2028 году,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:43:00+03:00
2025-06-17T10:43:00+03:00
общество
красноярск
красноярский край
россия
владимир путин
михаил котюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938143105_0:44:3485:2004_1920x0_80_0_0_ed17f6efb93dc34af2853333e005e425.jpg
КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ создать "Площадь Первых" в Красноярске к 400-летнему юбилею города, который состоится в 2028 году, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края. "Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству реализовать масштабный проект для молодежи "Площадь Первых". Возведение нового комплекса будет вестись вместе с благоустройством набережной Енисея. С просьбой о поддержке на федеральном уровне в создании пространства для детей и молодежи к главе государства обратился губернатор Михаил Котюков... Объект планируют открыть к 400-летнему юбилею Красноярска в 2028 году", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, реализация проекта включена в перечень поручений главы государства по итогам заседания наблюдательного совета "Движения первых". Комплекс появится на берегу Енисея, в районе Предмостной площади Красноярска. Кластер для детей и молодёжи будет состоять из двух зданий, соединённых переходом, общей площадью более 26 тысяч квадратных метров. В одном корпусе разместится центр научно-технического творчества молодёжи. Он обеспечит доступ молодёжи к передовым знаниям и технологиям, а также станет основой для обеспечения технологического прорыва и лидерства страны в области науки и технологий. В центре будут действовать программы по робототехнике, БПЛА, программированию и другим современным направлениям. Второй корпус станет многофункциональной круглогодичной площадкой для демонстрации достижений молодых талантов. В комплексе будут проходить всероссийские и международные конкурсы, фестивали и выставки при поддержке Росмолодёжи и "Движения первых". Также здесь разместятся представительства всероссийских организаций и объединений, появится первая в стране базовая площадка "Движения первых".
https://ria.ru/20250611/krasnoyarsk-2022157622.html
https://ria.ru/20250611/krasnoyarsk-2022242740.html
красноярск
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938143105_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_2933d76956357e932ecf84ea4d48c893.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, красноярск, красноярский край, россия, владимир путин, михаил котюков
Общество, Красноярск, Красноярский край, Россия, Владимир Путин, Михаил Котюков
В Красноярске к юбилею города появится "Площадь Первых"

В Красноярске к 400-летнему юбилею города появится "Площадь Первых"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ создать "Площадь Первых" в Красноярске к 400-летнему юбилею города, который состоится в 2028 году, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.
"Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству реализовать масштабный проект для молодежи "Площадь Первых". Возведение нового комплекса будет вестись вместе с благоустройством набережной Енисея. С просьбой о поддержке на федеральном уровне в создании пространства для детей и молодежи к главе государства обратился губернатор Михаил Котюков... Объект планируют открыть к 400-летнему юбилею Красноярска в 2028 году", - говорится в сообщении.
Алексей Шувалов - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Заммэра Красноярска стал исполняющим обязанности главы города
11 июня, 06:46
По данным пресс-службы, реализация проекта включена в перечень поручений главы государства по итогам заседания наблюдательного совета "Движения первых". Комплекс появится на берегу Енисея, в районе Предмостной площади Красноярска. Кластер для детей и молодёжи будет состоять из двух зданий, соединённых переходом, общей площадью более 26 тысяч квадратных метров.
В одном корпусе разместится центр научно-технического творчества молодёжи. Он обеспечит доступ молодёжи к передовым знаниям и технологиям, а также станет основой для обеспечения технологического прорыва и лидерства страны в области науки и технологий. В центре будут действовать программы по робототехнике, БПЛА, программированию и другим современным направлениям.
Второй корпус станет многофункциональной круглогодичной площадкой для демонстрации достижений молодых талантов.
В комплексе будут проходить всероссийские и международные конкурсы, фестивали и выставки при поддержке Росмолодёжи и "Движения первых". Также здесь разместятся представительства всероссийских организаций и объединений, появится первая в стране базовая площадка "Движения первых".
Участники зимней спартакиады - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Зимняя Спартакиада народов Сибири пройдет в Красноярске в 2027 г
11 июня, 14:22
 
ОбществоКрасноярскКрасноярский крайРоссияВладимир ПутинМихаил Котюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала