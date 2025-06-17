https://ria.ru/20250617/kozlovskiy-2023361314.html

Секретный показ, запрет от Латвии: что происходит с вернувшимся Козловским

Секретный показ, запрет от Латвии: что происходит с вернувшимся Козловским - РИА Новости, 17.06.2025

Секретный показ, запрет от Латвии: что происходит с вернувшимся Козловским

Через два года отсутствия Данила Козловский решился на возвращение в Россию. Актер явно рассчитывал на теплый прием, но все пошло не по плану. Что происходит... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:30:00+03:00

2025-06-17T18:30:00+03:00

2025-06-17T18:30:00+03:00

шоубиз

россия

латвия

европа

данила козловский

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Через два года отсутствия Данила Козловский решился на возвращение в Россию. Актер явно рассчитывал на теплый прием, но все пошло не по плану. Что происходит вокруг актера и удастся ли ему вернуть былую славу?Таинственное возвращение звездыТретьего мая в московском Театре эстрады произошло событие, которое многие называют самым загадочным в карьере Данилы Козловского. В свой сороковой день рождения актер организовал показ моноспектакля FRANK — первое выступление на российской сцене за два года.Но это был не обычный спектакль. Билеты не продавались, вход только по приглашениям. В зале — близкие друзья, родственники и представители благотворительных фондов. Никакой широкой публики, никакой прессы, максимальная секретность."В зале были родители, близкие и любимые люди. Это был очень важный и особенный зал", — написал актер в соцсетях. Но зачем такая конспирация? И почему после долгого молчания звезда решила вернуться именно таким способом?Скандальный отъездЧтобы понять нынешнюю ситуацию, нужно вспомнить 2022 год. Тогда имя Козловского оказалось в центре политического шторма. Общественники требовали проверить артиста по статье о дискредитации ВС РФ за неоднозначные высказывания о спецоперации.Актер оправдывался: мол, это была просто роль в историческом сериале о революции, никаких призывов к митингам он не делал. Заявлял, что второго гражданства у него нет, а в Америку ездит только к дочери.Но публика не поверила. Спектакли с его участием отменили, имя исчезло из титров фильма "Летучий корабль". Карьера рухнула в одночасье.Звездная богема за рубежомВместо покаяния Козловский выбрал эмиграцию. Два года он активно гастролировал по Европе и Азии, представляя тот самый моноспектакль FRANK. География впечатляет: Германия, Кипр, Израиль, Лондон.Но главное — не где выступал, а с кем "тусовался". Благотворительные вечера в компании Чулпан Хаматовой* и Ксении Раппопорт в Лондоне. Фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Совместное фото с Андреем Макаревичем* после концерта в Израиле.Особый резонанс вызвало появление на Кипре рядом с четой Галкиных*. Актер получил стоячие овации от публики, состоящей наполовину из иноагентов. Для многих россиян это стало последней каплей.Театр для своихМайский показ в Москве больше напоминал закрытую вечеринку, чем театральное событие. Никакой рекламы, никаких анонсов. Только узкий круг "проверенных" людей.Такой формат неслучаен. Козловский явно тестировал почву — готова ли Россия его принять. Публичный провал был бы катастрофой для репутации, а закрытый показ позволял сохранить лицо."Невероятный день", — прокомментировал актер. Но судя по реакции общественности, невероятным он стал совсем не в том смысле, на который рассчитывал именинник.Шквал возмущенияНовость о возвращении Козловского вызвала бурю негодования. Первым отреагировал блогер Сорян: "Данилу Козловского на сцену вернули, несмотря на работу общественников. Хорошо живем, товарищи! А говорили ведь, что "народ решает"". Сарказм был настолько ядовитым, что пост мгновенно разлетелся по соцсетям.Певица Виктория Цыганова высказалась еще жестче: "Кто бы мог подумать, что спустя полгода все разом забудут о его совместных похождениях с русофобами и дружно пойдут на концерт Козловского в Москве?"Продюсер Сергей Дворцов назвал возвращение актера проявлением алчности: "Он просто не приезжает в Россию, наша страна ему нужна только, чтобы заработать. Получит гонорар почти в четыре миллиона рублей".Большие планы и европейский банЗакрытый показ оказался лишь репетицией. Уже через несколько дней, 20 июня, Козловский планирует выйти на московскую сцену для широкой публики. Затем запланированы еще два показа — 10 и 12 июля. Амбиции серьезные — актер явно рассчитывает на триумфальное возвращение.Общественник Виталий Бородин пообещал "пристально наблюдать за актером и при случае отменить показы". Правда, пресс-секретарь Театра эстрады заявила: "Никаких документов, предписывающих отмену, нет. Вопрос был исчерпан, иначе нам не дали бы эти мероприятия поставить".Пока актер готовится к московским выступлениям, Европа захлопывает перед ним двери. Латвия официально запретила Козловскому въезд на свою территорию. "Я приняла решение включить Данилу Козловского в список нежелательных лиц", — заявила глава МИД Латвии Байба Браже.Попытка восстановить карьеру превращается в настоящий квест. В России официальных запретов пока нет, но публика настроена враждебно. В Европе наоборот — Латвия уже закрыла границы. Парадоксальная ситуация: актер застрял между двух огней.Цена выбораСоцсети беспощадны к "блудному сыну". "Бабки заканчиваются, вот и приполз", "Предателю здесь не рады", "Сколько на русофобских концертах заработал?" — самые мягкие из комментариев. Пользователи припоминают актеру каждое фото с иноагентами и требуют полного бойкота: "Надеемся, возвращение ненадолго", "Сначала повинись, потом выступай", "От Пугачевой с Галкиными* откололся — теперь к нам приперся".Активисты уже предупреждают: дни Козловского как актера в России сочтены. "Обладатель богатой недвижимости за рубежом, любитель похаять собственную Родину, будет по депутатским запросам, проверяться по очень серьезным статьям — включая и "дискредитацию ВС РФ", и "экстремизм", и "измену Родине"", — заявил бывший депутат Государственной Думы Роман Худяков.Единственный способ реабилитации, по мнению общественников, — записаться добровольцем на СВО. "Станешь героем для своих соотечественников", "Каску выдать и на передовую — авось мозги встанут на место", — подсказывают активисты.Пока же Козловский балансирует на грани.* — признаны Минюстом России иностранными агентами

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россия, латвия, европа, данила козловский