https://ria.ru/20250617/korova-2023319087.html

Лукашенко предложил поставить памятник корове

Лукашенко предложил поставить памятник корове - РИА Новости, 17.06.2025

Лукашенко предложил поставить памятник корове

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по сохранности крупного рогатого скота предложил поставить памятник корове, а животным обеспечить хорошие... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:37:00+03:00

2025-06-17T13:37:00+03:00

2025-06-17T13:39:00+03:00

экономика

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по сохранности крупного рогатого скота предложил поставить памятник корове, а животным обеспечить хорошие условия содержания. "Я говорил, что корове не только надо памятник за годы Великой Отечественной войны поставить. Корова и сегодня кормит народ. Основная продукция, которую мы получаем, - это корова. Это не только молоко, но и мясо. Корова, если хотим быть здоровыми, должна дышать нормально и питаться. Корова должна стоять во дворце", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого". По его словам, нужно современное содержание скота. "Это хорошие деньги. Экспорт. И сегодня молоко прибыльно", - добавил он. Еще одной темой совещания стала заготовка кормов. "Надо, чтобы технологически правильно осуществлялись заготовки. Надо комитету госконтроля проехать по стране и посмотреть", - сказал глава государства. Ранее Лукашенко после докладов комитета госконтроля поднял вопрос о падеже скота, который, по его словам, достиг исторического максимума и разрушает животноводческую отрасль. Он подчеркнул, что подобное недопустимо и за такое должны быть наказаны виновные.

https://ria.ru/20250529/lukashenko-2019778198.html

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экономика, белоруссия, александр лукашенко