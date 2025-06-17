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Лукашенко предложил поставить памятник корове - РИА Новости, 17.06.2025
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13:37 17.06.2025 (обновлено: 13:39 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/korova-2023319087.html
Лукашенко предложил поставить памятник корове
Лукашенко предложил поставить памятник корове - РИА Новости, 17.06.2025
Лукашенко предложил поставить памятник корове
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по сохранности крупного рогатого скота предложил поставить памятник корове, а животным обеспечить хорошие... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:37:00+03:00
2025-06-17T13:39:00+03:00
экономика
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по сохранности крупного рогатого скота предложил поставить памятник корове, а животным обеспечить хорошие условия содержания. "Я говорил, что корове не только надо памятник за годы Великой Отечественной войны поставить. Корова и сегодня кормит народ. Основная продукция, которую мы получаем, - это корова. Это не только молоко, но и мясо. Корова, если хотим быть здоровыми, должна дышать нормально и питаться. Корова должна стоять во дворце", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого". По его словам, нужно современное содержание скота. "Это хорошие деньги. Экспорт. И сегодня молоко прибыльно", - добавил он. Еще одной темой совещания стала заготовка кормов. "Надо, чтобы технологически правильно осуществлялись заготовки. Надо комитету госконтроля проехать по стране и посмотреть", - сказал глава государства. Ранее Лукашенко после докладов комитета госконтроля поднял вопрос о падеже скота, который, по его словам, достиг исторического максимума и разрушает животноводческую отрасль. Он подчеркнул, что подобное недопустимо и за такое должны быть наказаны виновные.
https://ria.ru/20250529/lukashenko-2019778198.html
https://ria.ru/20250614/syr-2022831602.html
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экономика, белоруссия, александр лукашенко
Экономика, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко предложил поставить памятник корове

Лукашенко предложил поставить памятник корове за заслуги перед народом

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по сохранности крупного рогатого скота предложил поставить памятник корове, а животным обеспечить хорошие условия содержания.
"Я говорил, что корове не только надо памятник за годы Великой Отечественной войны поставить. Корова и сегодня кормит народ. Основная продукция, которую мы получаем, - это корова. Это не только молоко, но и мясо. Корова, если хотим быть здоровыми, должна дышать нормально и питаться. Корова должна стоять во дворце", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".
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По его словам, нужно современное содержание скота.
"Это хорошие деньги. Экспорт. И сегодня молоко прибыльно", - добавил он.
Еще одной темой совещания стала заготовка кормов.
"Надо, чтобы технологически правильно осуществлялись заготовки. Надо комитету госконтроля проехать по стране и посмотреть", - сказал глава государства.
Ранее Лукашенко после докладов комитета госконтроля поднял вопрос о падеже скота, который, по его словам, достиг исторического максимума и разрушает животноводческую отрасль. Он подчеркнул, что подобное недопустимо и за такое должны быть наказаны виновные.
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