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Южная Корея рекомендовала всем своим гражданам покинуть Иран - РИА Новости, 17.06.2025
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06:37 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/koreya-2023248986.html
Южная Корея рекомендовала всем своим гражданам покинуть Иран
Южная Корея рекомендовала всем своим гражданам покинуть Иран - РИА Новости, 17.06.2025
Южная Корея рекомендовала всем своим гражданам покинуть Иран
Южная Корея с 17 июня вводит для всей территории Ирана третий уровень тревоги, что означает рекомендацию для граждан покинуть страну и отложить поездки туда,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T06:37:00+03:00
2025-06-17T06:37:00+03:00
в мире
иран
израиль
южная корея
обострение отношений сша и ирана
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СЕУЛ, 17 июн - РИА Новости. Южная Корея с 17 июня вводит для всей территории Ирана третий уровень тревоги, что означает рекомендацию для граждан покинуть страну и отложить поездки туда, сообщило министерство иностранных дел Республики Корея. Как сообщает МИД, в связи с продолжающимся вооруженным противостоянием между Израилем и Ираном с 13.00 (7.00 мск) 17 июня вводится третий уровень тревоги, рекомендация покинуть страну. Ранее предупреждение действовало только для ряда регионов Ирана, а теперь расширяется на всю территорию страны. "МИД настоятельно рекомендует всем находящимся на территории Ирана гражданам Республики Корея проявлять повышенное внимание к вопросам личной безопасности и по возможности немедленно покинуть страну, следуя инструкциям дипломатических представительств. Также настоятельно рекомендуется отменить или отложить любые запланированные поездки в Иран", - пояснило ведомство. Отмечается, что МИД Южной Кореи продолжит "внимательно следить" за развитием ситуации на Ближнем Востоке и принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Республики Корея. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий наличие военной компоненты у его атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/kitay-2023243367.html
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в мире, иран, израиль, южная корея, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, Израиль, Южная Корея, Обострение отношений США и Ирана
Южная Корея рекомендовала всем своим гражданам покинуть Иран

МИД Южной Кореи рекомендовало всем своим гражданам покинуть Иран

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 17 июн - РИА Новости. Южная Корея с 17 июня вводит для всей территории Ирана третий уровень тревоги, что означает рекомендацию для граждан покинуть страну и отложить поездки туда, сообщило министерство иностранных дел Республики Корея.
Как сообщает МИД, в связи с продолжающимся вооруженным противостоянием между Израилем и Ираном с 13.00 (7.00 мск) 17 июня вводится третий уровень тревоги, рекомендация покинуть страну. Ранее предупреждение действовало только для ряда регионов Ирана, а теперь расширяется на всю территорию страны.
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"МИД настоятельно рекомендует всем находящимся на территории Ирана гражданам Республики Корея проявлять повышенное внимание к вопросам личной безопасности и по возможности немедленно покинуть страну, следуя инструкциям дипломатических представительств. Также настоятельно рекомендуется отменить или отложить любые запланированные поездки в Иран", - пояснило ведомство.
Отмечается, что МИД Южной Кореи продолжит "внимательно следить" за развитием ситуации на Ближнем Востоке и принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Республики Корея.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий наличие военной компоненты у его атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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В миреИранИзраильЮжная КореяОбострение отношений США и Ирана
 
 
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