https://ria.ru/20250617/koreya-2023248986.html

Южная Корея рекомендовала всем своим гражданам покинуть Иран

Южная Корея рекомендовала всем своим гражданам покинуть Иран - РИА Новости, 17.06.2025

Южная Корея рекомендовала всем своим гражданам покинуть Иран

Южная Корея с 17 июня вводит для всей территории Ирана третий уровень тревоги, что означает рекомендацию для граждан покинуть страну и отложить поездки туда,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T06:37:00+03:00

2025-06-17T06:37:00+03:00

2025-06-17T06:37:00+03:00

в мире

иран

израиль

южная корея

обострение отношений сша и ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151414/73/1514147375_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_80055feb856dc6851b0ec68e522df2be.jpg

СЕУЛ, 17 июн - РИА Новости. Южная Корея с 17 июня вводит для всей территории Ирана третий уровень тревоги, что означает рекомендацию для граждан покинуть страну и отложить поездки туда, сообщило министерство иностранных дел Республики Корея. Как сообщает МИД, в связи с продолжающимся вооруженным противостоянием между Израилем и Ираном с 13.00 (7.00 мск) 17 июня вводится третий уровень тревоги, рекомендация покинуть страну. Ранее предупреждение действовало только для ряда регионов Ирана, а теперь расширяется на всю территорию страны. "МИД настоятельно рекомендует всем находящимся на территории Ирана гражданам Республики Корея проявлять повышенное внимание к вопросам личной безопасности и по возможности немедленно покинуть страну, следуя инструкциям дипломатических представительств. Также настоятельно рекомендуется отменить или отложить любые запланированные поездки в Иран", - пояснило ведомство. Отмечается, что МИД Южной Кореи продолжит "внимательно следить" за развитием ситуации на Ближнем Востоке и принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Республики Корея. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий наличие военной компоненты у его атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/kitay-2023243367.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023233614.html

иран

израиль

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, южная корея, обострение отношений сша и ирана